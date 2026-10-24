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Od odborníků k pávici: Tragikomická evoluce našich strážců pokladny

Jan Urban
První republika měla ministry financí, kteří budovali měnu i ekonomické teorie, psali národohospodářské texty a hlídali státní kasu. Dnes máme dobu, kdy se hlavní pozornost ministryně věnuje Instagramu a fotogenickému úsměvu.

Kdybychom uspořádali soutěž o největší proměnu české politiky za posledních sto let, mělo by ministerstvo financí na medaili. Ne snad proto, že by se změnily daně, dluhy nebo hádky o to, kdo komu co zaplatí. Tyto radosti zůstávají. Změnilo se ale samotné pojetí úřadu.

Vezměme si Aloise Rašína, prvního československého ministra financí. Muže, který se podílel na vzniku samostatného státu a jeho měny. Rašín měl své hospodářské představy, své odpůrce i své chyby. Rozhodně to nebyl člověk, který by se s každým ekonomickým názorem jen zdvořile ztotožnil. Jeho politická kariéra byla tvrdá a jeho osud zakončený střelou komunisty tragický. Národohospodářské názory, a to velmi jasné, však měl.

Nebo Karel Engliš, ekonom, profesor a několikanásobný ministr financí. S Rašínem se dokázal přít o měnovou politiku tak důkladně, že jejich spory patří k dějinám československého ekonomického myšlení. Psal odborné texty, prosazoval své koncepce a usiloval o reformy rozpočtu a daňového systému.

Když mluvil, mohl podle vzpomínek současníků proměnit jednání vlády téměř v univerzitní přednášku.

Od státní pokladny k osobní značce

Dnes máme „moderní dobu“, v níž se komunikace přenesla od odborných znalostí do podoby být vidět. Kdo není vidět, jako by nebyl.

Na tomto poli se Alena Schillerová rozhodně neztratila, a její aktivita se tak od tvorby a aplikace národohospodářských koncepcí přinesla k co nejviditelnější osobní sebeprezentaci. Dřívější odbornost i úřední strohost, jež finančním ministrům slušela, nahradil Instagram, a Instagram Aleny Schillerové se stal svého času tématem nejen pro fanoušky, ale i pro novináře.

V roce 2022 se řešily výdaje ministerstva na fotografa a kameramana, jejichž práce sloužila mimo jiné k prezentaci ministryně na sociálních sítích. Celkové náklady na jejich platy a odměny dosáhly podle zveřejněných zpráv za období od září 2020 do konce listopadu 2021 1,93 milionu korun. Schillerová hájila přínos jejich práce pro komunikaci celého resortu.

To je samozřejmě relevantní argument. Vždyť i státní pokladna potřebuje reklamu. Jen si však představme, jak by takovou službu prezentoval Karel Engliš. „Vážené dámy a pánové, dovolte mi představit novou strategii rozpočtové komunikace. Zatímco příjmy stagnují, výdaje rostou a dluh se prohlubuje, podařilo se nám dosáhnout zásadního pokroku: mám konečně fotografii, na které vypadám odpočatě.“

Následovala by patrně jeho přednáška o vztahu veřejných výdajů a mezního užitku. Instagram by ji označil za příliš dlouhou.

Páv na ministerstvu

Páv je fascinující tvor. Nemusí nikomu vysvětlovat, proč má tak barevný ocas. Prostě ho roztáhne a čeká, až se okolí pokochá. V přírodě je to funkční strategie, a v moderní politice může být dokonce mimořádně účinná.

Moderní politik totiž nebojuje o to, aby prosadil svou koncepci či politiku. Většinou totiž ani žádnou nemá. Bojuje o pozornost, sympatie a obraz sebe sama.

Kdysi tak ministr financí potřeboval přesvědčit vládu, parlament a odbornou veřejnost, že jeho rozpočtová politika dává smysl. Dnes k tomu slouží přesvědčit algoritmus sociální sítě, že stojí za to ukázat jeho obličej ještě několika tisícům lidí. S dobrým filtrem a dostatečnou vrstvou hlinky.

Výsledkem je zvláštní proměna politického řemesla. Zatímco odborník se snažil, aby jeho argument obstál i bez něj, mediální mimistryni stačí, aby argument přednesla právě ona.

Odborník může napsat dobrou knihu a nikdo si nemusel pamatovat, jakou měl kravatu. U dnešního politika je rozhodující účes, výraz tváře, vhodně zvolená kulisa sdělení, a krátké video, které se vejde do pozornosti uživatele mezi dvěma fotografiemi kočky.

Páv ostatně také neukazuje svůj ocas proto, aby okolí lépe pochopilo jeho jídelníček.

Angličtina jako rozpočtová položka

Zvláštní kapitolou je jazyková vybavenost ministra financí. V době Rašína a Engliše se od politiků očekávalo, že budou schopni jednat se zahraničními partnery, orientovat se v odborných textech a obhajovat své názory i v jiných jazycích, angličtině nebo francouštině.

U Aleny Schillerové se otázka angličtiny stala veřejným tématem už v roce 2020. Tehdy odmítala tvrzení, že se kvůli slabé angličtině vyhýbá jednáním evropských ministrů financí, a uváděla, že na zasedáních hovoří anglicky bez tlumočníka. Když ji však reportérka CNN Prima News při domluveném rozhovoru oslovila anglicky, ministryně odešla. Později vysvětlovala, že anglické osolení považovala za provokaci.

Neznamená to pochopitelně, že by každý finanční ministr musel mluvit anglicky jako rodilý Londýňan. U ministra financí však není jazyk jen položkou v životopise. Je to pracovní nástroj.

Jednat o evropských financích a pravidlech rozpočtu znamená rozumět nejen tomu, co říká tlumočník, ale někdy také tomu, co partner neřekl, co naznačil a co se pokusil diplomaticky zamaskovat, případně co tlumočník přeložil jinak.

V takové chvíli je dobré mít k dispozici slovní zásobu, která přesahuje výraz „very good meeting“. A samozřejmě i schopnost rozpoznat, kdy se vás někdo ptá na státní dluh a kdy na značku make-upu.

Co by na to řekli Rašín s Englišem?

Představme si, že by se oba pánové zázrakem přenesli do současnosti. Dostali by chytré telefony, přístup k Instagramu a povinnou instruktáž od odborníka na politickou komunikaci.

Rašín by se pravděpodobně zeptal, kolik to stojí a z jaké rozpočtové položky se to platí. Engliš by chtěl znát očekávaný výnos investice do osobní značky a její dopad na efektivitu veřejné správy.

Poradce by jim vysvětlil, že takto se dnes komunikace nedělá. „Nejdříve potřebujeme emoci,“ řekl by. „Potom příběh. Pak fotografii. A teprve nakonec, pokud zbyde prostor, nějaké číslo.“

Rašín by možná odpověděl, že čísla jsou ve financích poměrně důležitá. Engliš by se pokusil vysvětlit, proč.

Poradce by mu doporučil kratší formát a vhodnější osvětlení. A někde v dálce by se ozval páv.

Pokladna potřebuje správce, ne jen publikum

Bylo by samozřejmě nespravedlivé tvrdit, že dřívější ministři byli vždy moudří, skromní a odborně bezchybní. Nebyli. I první republika měla politické konflikty, osobní ambice, mocenské hry a rozhodnutí, která se zpětně ukázala jako sporná. Rašínova deflační politika má své kritiky a Englišovy koncepce nebyly bez odpůrců.

Rozdíl je jinde. U Rašína a Engliše zůstalo v paměti především to, co dělali s měnou, rozpočtem a ekonomickým myšlením. Jejich veřejná osobnost ale nestála na fotografii, která měla získat další tisíce sledujících.

Dnes už politický úspěch samozřejmě nelze měřit jen počtem odborných publikací. Sociální sítě mohou být užitečným nástrojem, pokud pomáhají přiblížit veřejnosti práci státu. Jenže mezi vysvětlováním práce a budováním vlastní popularity existuje hranice.

A čím více pozornosti spotřebuje osobní prezentace, tím naléhavější je otázka, kolik jí zbývá na samotný obsah úřadu. Veřejný dluh nezmizí po změně filtru a ekonomickou realitu nepřesvědčíme, aby se usmívala do objektivu.

Možná bychom proto měli od ministrů financí chtít dvě věci: aby rozuměli číslům a aby nám dokázali vysvětlit, co znamenají. V tomto pořadí. A jestli se přitom chtějí občas vyfotografovat, nic proti tomu. Jen by bylo příjemné, kdyby státní pokladna nebyla pouhou kulisou jejich osobního představení.

Páv má totiž jednu výhodu. Když roztáhne ocas, nikdo si nemyslí, že právě předkládá návrh státního rozpočtu. V politice si tím ale dnes už nemůžeme být tak docela jisti.

Autor: Jan Urban | sobota 24.10.2026 13:45 | karma článku: 6,21 | přečteno: 54x
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