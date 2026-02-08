Od Ježíška k volební urně: Proč dospělí věří pohádkám?
Svět víry je fascinující. Začíná u dětí, které s rozzářenýma očima čekají na Ježíška. Je to období nevinnosti, kde zázraky patří k věci a logické mezery v tom, jak jeden člověk obslouží celou planetu, se neřeší. Pak jsou tu lidé, kteří i v dospělosti potřebují pohádky – hledají v nich únik z reality, kde dobro vždy vítězí a zlo je po zásluze potrestáno.
Nejnebezpečnější skupinu však tvoří ti, kteří si dětskou nekritičnost a romantickou víru v zázraky přenesli do volebních místností. Věří politickým slibům o modrém z nebe, trvalém růstu mezd pro všechny bez ohledu na výkon ekonomiky nebo o světě bez dluhů a povinností. Na rozdíl od dětí ale tito „věřící“ určují směřování státu.
Proč tomu tak je? Psychologie nabízí několik odpovědí:
Touha po jistotě v nejistém světě: Svět je složitý a vyčerpávající. Pokud někdo přijde s jednoduchým, černobílým řešením, mozek na něj reaguje jako na úlevu. Je to psychologický mechanismus obrany před úzkostí z chaosu.
Motivované uvažování: Lidé mají tendenci věřit informacím, které odpovídají jejich potřebám a potvrzují jejich přání, a ignorovat fakta, která je vyvracejí. Pokud chci vyšší mzdu, uvěřím tomu, kdo mi ji slíbí, i když je to ekonomický nesmysl.
Delegování odpovědnosti: Věřit na politické spasitele je pohodlné. Snímá to z nás zodpovědnost za vlastní život. „Oni“ to zařídí, „oni“ to vyřeší, svět nám to dluží.
Princip emocionálního apelu: Populisté slibující kde co necílí na rozum, ale na emoce – strach nebo naději. A emoce jsou v našem mozku mnohem starší a silnější než racionální uvažování.
Zatímco dítě z víry v Ježíška vyroste, tito voliči v pohádkách uváznou. Problém je, že účet za jejich „víru“ pak v reálném světě platíme my všichni.
Jan Urban
Uniklá zpráva: Mezinárodní organizace přiznává své „fake news“ (Víkendová fikce)
Shodou náhod se nám podařilo zachytit zprávu z tajného zasedání užšího vedení Mezinárodní asociace pro přírodovědnou korektnost (MAPK). Nejde však vyloučit, že jde naopak o fejk distribuovaný globální asociací na podporu kléru.
Jan Urban
Přesvědčivost, osobní zralost a umění nevyhrát: asertivita vs. empatie
Dlouho jsem žil v představě, že přesvědčivost spočívá v tom, jak snadno a rychle dokážeme přesvědčit o své pravdě: vyhmátnout slabinu protiargumentu, obhájit svůj postoj a dovést oponenta k uznání „porážky“. Jenže tak tomu není.
Jan Urban
Jak recyklujeme politiky: Staré tváře, nové značky a systém, který se točí v kruhu.
Česká politika už dávno nefunguje lineárně. Funguje cirkulárně. Neplatí model „přijde někdo nový, něco zkusí, odejde“. Místo toho máme uzavřený oběh. Lidé z politiky nemizí – jen se přesouvají.
Jan Urban
Kudy vede cesta od montovny k evropské špičce, aneb nakolik je Česko „Business Ready“:
Jak by vypadala země, kde vláda skutečně slouží lidem? Tedy nebyla jen správcem úpadku, ale aktivním architektem prosperity? Vize moderní a konkurenceschopné české ekonomiky podle standardů B-READY Světové banky.
Jan Urban
Politika po zavíračce: Jak se z politického dealu stane reklamace a upomínka po splatnosti
Útoky Macinky na prezidenta možná nejsou výrazem náhlého vzplanutí zásadovosti, ale toho, že mu prezident nejen zkazil jeho „deal století“ — Turka do vlády za sponzoring strany — ale možná i přivedl vyděrače až na vlastní práh.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Žena našla protitankovou střelu, v tašce ji dovezla na policii. Museli vyklidit služebnu
Na policejní služebnu v pražské Lhotce přinesla tento týden žena v tašce protitankovou střelu,...
Winternitzova vila v Praze 5 uspořádala dvě výstavy, součástí byla i prohlídka ikonických interiérů...
Lovci ovládli těsný souboj před kvízovými matadory, nezastavilo je ani přísloví
Hned od začátku je v prostředí brněnské Bobyhall slyšet velký šum daný přítomností téměř tisícovky...
Při nočním požáru domu v Mostě hasiči evakuovali 26 lidí. Škoda je milion korun
Při požáru ve výtahové šachtě panelového domu v Mostě hasiči evakuovali v noci na neděli 26 lidí,...
- Počet článků 49
- Celková karma 11,94
- Průměrná čtenost 337x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020