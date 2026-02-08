Od Ježíška k volební urně: Proč dospělí věří pohádkám?

Dětská víra v Ježíška je dojemná, dospělá víra v politické pohádky však nebezpečná. Proč lidé i v pozdním věku naletí na sliby o modrém z nebe a co za tímto únikem z reality stojí? Odpověď hledejme v lidské psychice.

Svět víry je fascinující. Začíná u dětí, které s rozzářenýma očima čekají na Ježíška. Je to období nevinnosti, kde zázraky patří k věci a logické mezery v tom, jak jeden člověk obslouží celou planetu, se neřeší. Pak jsou tu lidé, kteří i v dospělosti potřebují pohádky – hledají v nich únik z reality, kde dobro vždy vítězí a zlo je po zásluze potrestáno.

Nejnebezpečnější skupinu však tvoří ti, kteří si dětskou nekritičnost a romantickou víru v zázraky přenesli do volebních místností. Věří politickým slibům o modrém z nebe, trvalém růstu mezd pro všechny bez ohledu na výkon ekonomiky nebo o světě bez dluhů a povinností. Na rozdíl od dětí ale tito „věřící“ určují směřování státu.

Proč tomu tak je? Psychologie nabízí několik odpovědí:

Touha po jistotě v nejistém světě: Svět je složitý a vyčerpávající. Pokud někdo přijde s jednoduchým, černobílým řešením, mozek na něj reaguje jako na úlevu. Je to psychologický mechanismus obrany před úzkostí z chaosu.

Motivované uvažování: Lidé mají tendenci věřit informacím, které odpovídají jejich potřebám a potvrzují jejich přání, a ignorovat fakta, která je vyvracejí. Pokud chci vyšší mzdu, uvěřím tomu, kdo mi ji slíbí, i když je to ekonomický nesmysl.

Delegování odpovědnosti: Věřit na politické spasitele je pohodlné. Snímá to z nás zodpovědnost za vlastní život. „Oni“ to zařídí, „oni“ to vyřeší, svět nám to dluží.

Princip emocionálního apelu: Populisté slibující kde co necílí na rozum, ale na emoce – strach nebo naději. A emoce jsou v našem mozku mnohem starší a silnější než racionální uvažování.

Zatímco dítě z víry v Ježíška vyroste, tito voliči v pohádkách uváznou. Problém je, že účet za jejich „víru“ pak v reálném světě platíme my všichni.

Autor: Jan Urban | neděle 8.2.2026 12:10 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

Další články autora

Jan Urban

Uniklá zpráva: Mezinárodní organizace přiznává své „fake news“ (Víkendová fikce)

Shodou náhod se nám podařilo zachytit zprávu z tajného zasedání užšího vedení Mezinárodní asociace pro přírodovědnou korektnost (MAPK). Nejde však vyloučit, že jde naopak o fejk distribuovaný globální asociací na podporu kléru.

7.2.2026 v 17:41 | Karma: 6,75 | Přečteno: 114x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Přesvědčivost, osobní zralost a umění nevyhrát: asertivita vs. empatie

Dlouho jsem žil v představě, že přesvědčivost spočívá v tom, jak snadno a rychle dokážeme přesvědčit o své pravdě: vyhmátnout slabinu protiargumentu, obhájit svůj postoj a dovést oponenta k uznání „porážky“. Jenže tak tomu není.

7.2.2026 v 10:39 | Karma: 6,55 | Přečteno: 97x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Jak recyklujeme politiky: Staré tváře, nové značky a systém, který se točí v kruhu.

Česká politika už dávno nefunguje lineárně. Funguje cirkulárně. Neplatí model „přijde někdo nový, něco zkusí, odejde“. Místo toho máme uzavřený oběh. Lidé z politiky nemizí – jen se přesouvají.

6.2.2026 v 11:09 | Karma: 11,30 | Přečteno: 137x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Kudy vede cesta od montovny k evropské špičce, aneb nakolik je Česko „Business Ready“:

Jak by vypadala země, kde vláda skutečně slouží lidem? Tedy nebyla jen správcem úpadku, ale aktivním architektem prosperity? Vize moderní a konkurenceschopné české ekonomiky podle standardů B-READY Světové banky.

5.2.2026 v 14:27 | Karma: 6,61 | Přečteno: 138x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Politika po zavíračce: Jak se z politického dealu stane reklamace a upomínka po splatnosti

Útoky Macinky na prezidenta možná nejsou výrazem náhlého vzplanutí zásadovosti, ale toho, že mu prezident nejen zkazil jeho „deal století“ — Turka do vlády za sponzoring strany — ale možná i přivedl vyděrače až na vlastní práh.

5.2.2026 v 9:26 | Karma: 11,64 | Přečteno: 240x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power
5. února 2026  15:13

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.
5. února 2026

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
1. února 2026  16:25

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
6. února 2026  8:36

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Žena našla protitankovou střelu, v tašce ji dovezla na policii. Museli vyklidit služebnu

Žena našla protitankovou střelu, v tašce ji dovezla na policii
8. února 2026  11:52,  aktualizováno  13:23

Na policejní služebnu v pražské Lhotce přinesla tento týden žena v tašce protitankovou střelu,...

vydáno 8. února 2026  12:56

Winternitzova vila v Praze 5 uspořádala dvě výstavy, součástí byla i prohlídka ikonických interiérů...

Lovci ovládli těsný souboj před kvízovými matadory, nezastavilo je ani přísloví

Velkou pozornost na brněnském Kvíz Open poutal tým iMumlynáti, jehož součástí...
8. února 2026  12:42

Hned od začátku je v prostředí brněnské Bobyhall slyšet velký šum daný přítomností téměř tisícovky...

Při nočním požáru domu v Mostě hasiči evakuovali 26 lidí. Škoda je milion korun

Při požáru ve výtahové šachtě panelového domu v Mostě hasiči evakuovali v noci...
8. února 2026  7:42,  aktualizováno  12:40

Při požáru ve výtahové šachtě panelového domu v Mostě hasiči evakuovali v noci na neděli 26 lidí,...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Urban

  • Počet článků 49
  • Celková karma 11,94
  • Průměrná čtenost 337x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.