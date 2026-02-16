Od drceného mechu k ministerskému šaškovi: jak světem vládne infantilní influencing

Fenomén infantilního „influencingu“ už dávno nekončí u bělících past a ranních rituálů; s dravostí sobě vlastní ovládl i nejvyšší patra politiky.

Vrcholem moderní lidské tragikomedie se tak stává fakt, že jsme se nechali uhranout armádou digitálních věrozvěstů, obskurních figurek, které jsou jen námezdními prodejci štěstí v prášku.

Influenceři totiž nejsou vizionáři, ale snaživci usilící nám, bez našeho vědomí, provést psychologickou lobotomii. Místo abychom v nich viděli placené nosiče reklamy, či jen novou verzi obstarožního teleshopingu, se však pod jejich vlivem stresujeme tím, že naše ráno nezačíná drinkem z drceného mechu v křišťálové váze, ale bojem s budíkem.

Dobrovolně si do duše zanášíme pocit, že bez jejich rad a doporučení je náš život jen šedá zóna selhání, zatímco oni v zákulisí retušují své fotografie a přepočítávají provize za to, že v nás probudili pocit nedostatečnosti. Skutečný svět se tak pomalu mění do podoby jejich klopotně nainscenovaných selfíček.

Jejich snaha o zviditelnění a dětinské ovlivňování, provázená prezentací falešné dokonalosti, však úspěšně infikovala i politiku. Dnešní státník tak už většinou nemá vizi, má jen „content manažera“. Mnozí naši reprezentanti – v čele s „pávicí“ financí, jejíž Instagram je studnicí estetického bizáru, nebo předsedou hnutí, který v honbě za lajky neváhá vlézt do každé kůlny a nasadit si libovolnou šaškovskou čepici – totiž nabyli dojmu, že politika je jen nekonečný casting na nejoblíbenějšího influencera.

Není to pochopitelně výsada současné koalice. Experty na „vibe“ mají i opoziční strany, a i často věří, že dobře nasvícená fotka u kávy kompenzuje absenci politické imaginace či odvahy k reálným krokům.

Místo budoucnosti státu tak politické kruhy řeší dosah příspěvku, místo argumentů tasí emojis. A my jsme – doslova v přímém přenosu – svědky fascinující společenské degenerace: veřejný prostor ovládli lidé, kteří věří, že vypadat, že něco dělám, je mnohem víc než něco skutečně udělat, a něčeho dosáhnout. Stát se tak neřídí ani jako firma, ale jako instagramový profil – hlavně aby to bylo barevné a lidi to sdíleli.

Lajky se však člověk nenají a virtuální potlesk díry v rozpočtu ani v charakteru nezalepí. Pointa nás tak dostihne v domově důchodců. Až tam budeme sedět nad vlažným čajem, dost možná si budeme s hořkostí vyčítat, proč jsme pro svou budoucnost neudělali víc, než že jsme dělali komparz obchodníkům s deštěm.

Dojde nám, že zatímco my jsme jim nadšeně lajkovali každou marketingovou pózu a blábol, oni nám pod rukama rozprodávali realitu. Budeme mít sice telefony plné historických „srdíček“, ale v rukou jen prázdno, které žádný digitální influencer nespraví.

Autor: Jan Urban | pondělí 16.2.2026 15:00 | karma článku: 4,93 | přečteno: 66x

Jan Urban

  • Počet článků 65
  • Celková karma 12,11
  • Průměrná čtenost 313x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

