Od drceného mechu k ministerskému šaškovi: jak světem vládne infantilní influencing
Vrcholem moderní lidské tragikomedie se tak stává fakt, že jsme se nechali uhranout armádou digitálních věrozvěstů, obskurních figurek, které jsou jen námezdními prodejci štěstí v prášku.
Influenceři totiž nejsou vizionáři, ale snaživci usilící nám, bez našeho vědomí, provést psychologickou lobotomii. Místo abychom v nich viděli placené nosiče reklamy, či jen novou verzi obstarožního teleshopingu, se však pod jejich vlivem stresujeme tím, že naše ráno nezačíná drinkem z drceného mechu v křišťálové váze, ale bojem s budíkem.
Dobrovolně si do duše zanášíme pocit, že bez jejich rad a doporučení je náš život jen šedá zóna selhání, zatímco oni v zákulisí retušují své fotografie a přepočítávají provize za to, že v nás probudili pocit nedostatečnosti. Skutečný svět se tak pomalu mění do podoby jejich klopotně nainscenovaných selfíček.
Jejich snaha o zviditelnění a dětinské ovlivňování, provázená prezentací falešné dokonalosti, však úspěšně infikovala i politiku. Dnešní státník tak už většinou nemá vizi, má jen „content manažera“. Mnozí naši reprezentanti – v čele s „pávicí“ financí, jejíž Instagram je studnicí estetického bizáru, nebo předsedou hnutí, který v honbě za lajky neváhá vlézt do každé kůlny a nasadit si libovolnou šaškovskou čepici – totiž nabyli dojmu, že politika je jen nekonečný casting na nejoblíbenějšího influencera.
Není to pochopitelně výsada současné koalice. Experty na „vibe“ mají i opoziční strany, a i často věří, že dobře nasvícená fotka u kávy kompenzuje absenci politické imaginace či odvahy k reálným krokům.
Místo budoucnosti státu tak politické kruhy řeší dosah příspěvku, místo argumentů tasí emojis. A my jsme – doslova v přímém přenosu – svědky fascinující společenské degenerace: veřejný prostor ovládli lidé, kteří věří, že vypadat, že něco dělám, je mnohem víc než něco skutečně udělat, a něčeho dosáhnout. Stát se tak neřídí ani jako firma, ale jako instagramový profil – hlavně aby to bylo barevné a lidi to sdíleli.
Lajky se však člověk nenají a virtuální potlesk díry v rozpočtu ani v charakteru nezalepí. Pointa nás tak dostihne v domově důchodců. Až tam budeme sedět nad vlažným čajem, dost možná si budeme s hořkostí vyčítat, proč jsme pro svou budoucnost neudělali víc, než že jsme dělali komparz obchodníkům s deštěm.
Dojde nám, že zatímco my jsme jim nadšeně lajkovali každou marketingovou pózu a blábol, oni nám pod rukama rozprodávali realitu. Budeme mít sice telefony plné historických „srdíček“, ale v rukou jen prázdno, které žádný digitální influencer nespraví.
Jan Urban
Uniklo z Hanspaulky: Václav Klaus cupuje Macinku za slabý výkon v Mnichově (fikce)
Proč Macinka Klause v Mnichově hluboce, ale skutečně hluboce, zklamal, jak Klaus Hillary porazil, jaké jsou tradiční konzervativní hodnoty a proč už je brání jen on a Kreml.
Jan Urban
INTERNÍ MEMORANDUM: Strategické směřování vysílání ČT, verze 2.0 (fikce)
Do našich rukou se dostalo memorandum, podle kterého ČT končí s kritikou. Čekají nás naopak reportáže z továren holdingu, ruština s SPD a nové motoristické pořady „Na rychlost nehleď“ a „Cyklista jako nepřítel“,
Jan Urban
Mnichovské poselství benzínového diplomata: Tradiční hodnoty, a hurá na východ
Pokud si někdo myslel, že Macinka jel na Mnichovskou bezpečnostní konferenci hájit zájmy českých občanů, šeredně se spletl. Jel tam hájit Trumpa, konzervatismus a tradiční hodnoty.
Jan Urban
Česko vs. Singapur nad Vltavou: Jeden stát, dva světy
Srovnání Prahy, tvořící více než čtvrtinu českého HDP, se zbytkem země odhaluje hluboké sociálně-ekonomické rozdíly mezi oběma celky. Ty se přirozeně promítají i do odlišného volebního chování jejich obyvatel. Co s tím?
Jan Urban
Stát jako inkubátor závislosti – Když se pomoc stává pastí
Je morální povinností společnosti pomoci těm, kteří si pomoci nemohou. Jenže stát objevil kouzlo „výroby“ klientů i z těch, kteří jsou zdraví a schopní. Trénuje je v nesvéprávnosti, aby si zajistil jejich loajalitu
- Počet článků 65
- Celková karma 12,11
- Průměrná čtenost 313x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020