Od autíček k miliardám: Jak se z Motoristů stali hráči o rozpočet a co cenného nám ukázali
Znělo to krásně: strana, která se jmenuje Motoristé sobě. Název jasný, poslání poetické: auta, silnice, méně zákazů, méně regulací a pokud možno co nejméně zelených nápadů z Bruselu. Člověk si snadno představil partu, která se v sobotu sejde u naleštěného veterána, dvě hodiny řeší, jestli je lepší diesel, benzin nebo elektřina, a potom se přesune k pivu, kde dalších čtyřicet minut vysvětluje, proč právě jejich motor má ten správný bublavý zvuk, za kterým se každý otočí.
A najednou je vše jinak: Motoristé sedí ve vládní koalici a spolurozhodují o státním rozpočtu. Ne o rozpočtu autoservisu, ale České republiky. O příjmech, výdajích, daních, investicích, zdravotnictví, školství a především o schodku ve stovkách miliard.
Jak se to sakra stalo?
Jednoduše. V české politice neexistuje nic takového jako malá strana s úzkým programem. Existuje pouze malá strana, která pomůže vytvořit koalici. Například když se někomu nechce do vězení.
A pak musí začít rozhodovat i o věcech, o kterých se jí původně možná vůbec mluvit nechtělo. A o kterých v zásadě nic neví.
Můžete být proti regulacím, zákazům, emisním limitům a všemu, co zavání Bruselem. Jenže státní rozpočet je něco trochu jiného. Už nestačí říct, že Brusel může za všechno. Musíte říct, co konkrétně chcete škrtnout, komu konkrétně chcete peníze vzít a komu je naopak chcete dát.
Motoristé se proti původnímu návrhu rozpočtu nejprve ostře vymezili. Vadil jim schodek 389 miliard korun a požadovali jeho výraznější snížení. Předseda Macinka hovořil o snížení přibližně o 20 miliard. Předseda rozpočtového výboru za Motoristy Pikora dokonce prohlásil, že je ochoten škrtat „úplně všude“, což je asi jako říct v autoservisu: „Opravíme úplně všechno.“ Teprve potom se totiž začne zjišťovat, jestli se tím myslí karoserie, motor, brzdy, nebo jen levé zadní světlo.
Pro rozpočet však platí, že každá miliarda, kterou ušetříte, znamená, že ji někdo nedostane. A platí i to, že řeknete-li „ušetříme tři miliardy“, je to krásné číslo, ale řeknete-li, komu je vezmete, začíná být u stolu méně veselo. A navíc zjistíte, že 3 miliardy jsou v českém rozpočtu je to něco jako plivnutí do moře. Přesto se však s nimi přes původní sliby zanedlouho smíříte.
Česká politika jako továrna na sny a sliby
Motoristé tak ukázali nejen to, že politická strana dokáže na veřejnost přijít i s klauny. Poukázali nechtěně i obecnou vlastnost české politiky. České politické strany rády přicházejí s programy, které vypadají dobře na plakátu. Méně často už je zajímá, jestli jsou ekonomicky možné, společensky průchodné a administrativně proveditelné.
Slibuje se levnější stát, vyšší důchody, nižší daně, více peněz pro školy, více peněz pro zdravotnictví, více dálnic, méně úředníků, méně regulací, méně dluhů a pokud možno také více všeho ostatního. A voliči věří.
Ekonomika má ovšem nepříjemný zvyk připomínat, že peníze se nedají rozmnožovat tiskárnou a stát není firma, ze které jednoduše vyhodíte deset procent zaměstnanců Je to obrovské soukolí zákonů, smluv, úřadů, zaměstnanců, důchodů, zdravotnictví, školství, obrany, evropských závazků, investic a rozpočtových pravidel.
Můžete samozřejmě chtít všechno změnit. Jen je dobré vědět, jak. A to není totéž.
Politik tak může mít občas dokonce správný cíl. Jenže správný cíl ještě neznamená schopnost ho uskutečnit. Můžete být proti dotacím. Dobře. Ale které dotace škrtnete? Můžete chtít méně úředníků. Dobře. Ale kterých? Můžete chtít levnější stát. Ale co přesně přestane platit? A hlavně: nakonec zjistíte, že změny, které by bylo třeba udělat, veřejnost vlastně nechce. A že byste se kvůli nim nemuseli příště do vlády dostat. A že k jejich provedení už tak trochu nemáte odvahu.
Má český volič paměť?
Ve hře však je ještě jeden problém. Schopnost rychle opouštět sliby nemají jen politici. Často na ně zapomínají i voliči. A tak snadno koupí představu, že tentokrát už to konečně půjde. Věří, že tentokrát se to stejné straně se stejnými lidmi podaří, že splní vše, co předtím nesplnila. Můžeme tomu říkat optimismus. Existuje však i známá věta často připisovaná Einsteinovi, podle níž je šílenstvím dělat stále totéž a očekávat jiný výsledek.
A pokud určitý způsob řešení opakovaně vede ke stejnému výsledku, bylo by možná rozumné je příště změnit. Anebo změnit očekávání. Jenže volič je zvláštní zákazník. Politik mu může několikrát prodat stejný sen, pokaždé v jiném obalu, a volič se může pokaždé tvářit, že je to úplně jiná nabídka.
Současná rozpočtová epizoda Motoristů tak názorně ukazuje, že mezi tím, co je politicky atraktivní slíbit, co lze dosáhnout existuje obrovská mezera. Motoristé tedy možná jistili, že řídit stát je trochu složitější než řídit auto, a slibovat snazší, než sliby plnit.
A voliči možná dokonce zjistí, že budou vždy dostávat přesně takovou politiku, v jakou jsou ochotni uvěřit. A to přesto, že půjde o sliby, které dosažitelné nejsou, ať proto, že daná strana řešení nemá, nebo se bojí ho v obavách o své prebendy použít. Navíc ví, že u politického slibu není garance ani záruční lhůta, kdy je možné jeho neplnění reklamovat.
Jan Urban
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