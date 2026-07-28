Od athénské agory až k TikToku má demokracie nepřítele, který se nikdy neunaví: demagogy
Když američtí otcové zakladatelé psali americkou ústavu, jednou z jejich největších starostí bylo, aby politické zřízení, které vytvoří, neumožňovalo nástup demagogů. A to neznali demagogy, které měla ještě historie v záloze.
Demagogové jsou totiž staří jako demokracie sama, a jsou jedním z jejích hlavních nepřátel. Tedy vedle nevzdělaných občanů. Co dělají a čím demokracii postupně likvidují? Slibují, že vrátí moc lidu, zbaví ho elit a že složité problémy vyřeší jednou jednoduchou větou. A lidé jim to už několik tisíc let věří.
Slovo pochází ze starověkého Řecka. Démagogos byl původně „vůdce lidu“. Problém nastal, když někteří vůdci lidu zjistili, že lid se dá vést mnohem snadněji, když mu místo pravdy nabídnete příjemnou iluzi světlé budoucnosti a svou sílu čerpáte z jeho emocí. Ne uvažování, emocí.
Vliv demagogů již od dob athénské demokracie a římské republiky vedl tak zpravidla k rozeštvání společnosti (které patří k jejich základním nástrojům získávání moci), ale i k rostoucímu násilí, konfliktům a destabilizaci institucí i státu.
A pak přišli moderní mistři tohoto oboru: Napoleon Bonaparte dokázal spojit nacionalismus, vojenskou slávu a příslib pořádku, jejichž výsledkem byly války, které stály životy milionů lidí, Benito Mussolini proměnil frustraci a strach z chaosu v kult síly a národa, fašistický režim a potlačení demokracie. Teprve Adolf Hitler však dovedl demagogii k děsivé „dokonalosti“: nabídl Němcům jednoduché vysvětlení složité krize, tedy že za všechno mohou jiní – Židé, komunisté, Versailles, demokraté, nepřátelé uvnitř i venku.
Ukázal, že když se podaří společnosti vysvětlit, že její problémy mají jednoho univerzálního viníka, je už jen otázkou času, kdy začne hledat způsob, jak se ho zbavit. Výsledkem byla diktatura, holocaust a druhá světová válka. Josef Stalin se od Hitlera učil a skrytě ho obdivoval, a využil strach, propagandu a kult osobnosti k vytvoření systému, který odstranil politickou konkurenci a miliony lidí poslal do vězení, pracovních táborů nebo na smrt.
Silný jazyk, emoce a národní mobilizace používali pochopitelně i další, například Winston Churchill, Charles de Gaulle nebo jiní výrazní vůdci. Ne každý politik, který používá emoce, je demagog. Rozhodující je, zda emoce používá k mobilizaci společnosti v rámci demokratických pravidel, nebo k jejich likvidaci.
Demagog totiž nepotřebuje složité řešení. Potřebuje jednoduchého viníka. Za Řeků to mohli být aristokraté, v Římě senátoři, a v dalších stoletích Židé, cizinci, migranti, bankéři, kapitalisté, globalisté, Brusel nebo „elity“. Podle potřeby lze nepřítele obměňovat, a toho správného dosadit. Důležité je, aby byl dostatečně vzdálený, neoblíbený a pokud možno nemohl okamžitě přijít k mikrofonu a vysvětlit, že je to celé trochu jinak.
Demagogie totiž funguje na několika jednoduchých principech: strach, hněv, pocit ohrožení a nostalgie. Demagog říká lidem přesně to, co chtějí slyšet. Ne proto, že by tomu nutně věřil, ale protože ví, že naštvaný volič přemýšlí kratší dobu než spokojený.
Proto demagogové nemají příliš rádi odborníky. Odborník totiž přichází s větou „záleží na okolnostech“. Demagog s větou „já vím přesně, kdo za to může“. Největším přítelem demagogů je neochota přemýšlet, ověřovat si informace a připustit, že realita může být složitější než vlastní názor. Demagog může totiž uspět pouze tam, kde se najde dost lidí ochotných vyměnit vlastní úsudek za jednoduché vysvětlení.
Historie ukazuje, kam to může vést. Demagogové dokázali rozložit demokratické instituce, podněcovat nenávist a přesvědčit společnosti, že mimořádná opatření jsou nutná, protože „situace je výjimečná“. A právě tehdy demokracie začíná umírat. Ne výstřelem, ale postupným přesvědčováním, že pravidla jsou zbytečná a že tentokrát je třeba udělat výjimku.
Moderní demagog má navíc jednu obrovskou výhodu. Nemusí čekat na náměstí. Má Facebook, YouTube, TikTok a algoritmus, který mu ochotně najde milion lidí, kteří už dávno věří tomu samému. Zatímco starověký demagog musel přesvědčit dav, dnešnímu stačí přesvědčit algoritmus, že jeho lež bude mít dobrý dosah.
Co demagogové skutečně chtějí?
Ne vždy peníze. Často moc. Vliv. Kontrolu. Nebo prostě pocit, že konečně někdo poslouchá právě je. Za velkými slovy o lidu se přitom často skrývají velmi konkrétní zájmy: vlastní politická kariéra, ekonomické vazby, mocenské ambice nebo snaha oslabit instituce, které mohou jejich moc kontrolovat.
Demagogie proto není problém jen špatných politiků. Je to obchodní model. Politik dodá strach, volič dodá hlas a algoritmus zajistí jeho distribuci. Všichni jsou spokojeni – kromě demokracie. A tak se historie opakuje. Jen kulisy se mění.
Kdysi stál demagog na athénské agoře a křičel na dav. Dnes stojí před kamerou, ukazuje graf, který nedává smysl, a během třiceti sekund vysvětlí, kdo může za všechny naše problémy. Rozdíl je jen v technice. A možná také v tom, že starověcí Řekové měli tu výhodu, že když chtěli demagogovi „vypnout mikrofon“, stačilo ho neposlouchat.
Dnes nám ho algoritmus pustí znovu. A pokud mu dáme dost lajků, může se jednoho dne stát ministrem.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020