Objev století senátorky Kovářové: V mém obvodu jsou lidé, domy a dokonce i silnice!
Tak už je to venku. Po třech letech intenzivního křižování obvodem č. 7 (což je mimochodem výkon srovnatelný s expedicí k jižnímu pólu) přišla paní senátorka Daniela Kovářová s odhalením, které přepíše učebnice sociologie. V jejím revíru se totiž nachází... úplně všechno.
Fascinuje mě ta hloubka analýzy. Věděli jste například, že v Plzni jsou paneláky, ale na vesnici jsou spíš ty... vesnické domky? A teď to nejlepší: v obchodech se prodávají věci!
Paní senátorka nám s neochvějnou upřímností líčí svůj nákupní seznam od kalhotek v Horažďovicích až po žárovky ve Starém Plzenci.
Konečně víme, co naši zákonodárci v regionu skutečně dělají – provádějí zátěžové testy lokálních butiků a zkoumají nosnost europalet.Je osvěžující slyšet, že když vjedete do díry, tak to drncá. To je vhled, který z Prahy prostě nezískáte.
Stejně jako šokující zjištění, že na vesnici lidé nejezdí do práce na jednorožci poháněném duhou, ale ve staré naftové oktávce, protože autobus tam jede jednou za uherský rok. Kdo by to byl řekl?
Celý ten text působí jako slohová práce žáka páté třídy na téma „Moje prázdniny u babičky“, jen s tím rozdílem, že autor má imunitu a kancelář na Valdštejnském náměstí.
Dozvěděli jsme se, že když se zvednou daně, podnikání se nevyplácí. To je ekonomická teorie, za kterou by se nemusela stydět ani uklízečka v centrální bance, natož politička, která o těch daních v Senátu hlasuje.
Ale budiž nám útěchou jedno: díky tomu, že paní senátorka viděla v Oselcích zavřený krámek a v Dobřanech koupila šicí potřeby, „zrcadlí problémy celé země“. Takže příště, až vám nepůjde elektřina nebo bude drahé máslo, nezoufejte. Stačí vědět, že v senátním obvodu č. 7 mají 150 hospod a 10 minipivovarů. Svět je hned o něco unikátnější místo k životu.
Bože na nebesích: kdo tyhle senátory volí a co si od nich slibuje?
Jan Urban
|Další články autora
- Počet článků 132
- Celková karma 14,50
- Průměrná čtenost 402x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020