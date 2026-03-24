Objev století senátorky Kovářové: V mém obvodu jsou lidé, domy a dokonce i silnice!

Mysleli jste, že můj obvod je čára na mapě? Omyl. Je to mystické místo, kde existují babičky, obchody, psi žerou granule a – podržte se – v kopcích dokonce jezdí auty na naftu. Exkluzivní reportáž Kovářové z vesmíru Plzeň-jih.

Tak už je to venku. Po třech letech intenzivního křižování obvodem č. 7 (což je mimochodem výkon srovnatelný s expedicí k jižnímu pólu) přišla paní senátorka Daniela Kovářová s odhalením, které přepíše učebnice sociologie. V jejím revíru se totiž nachází... úplně všechno.

Fascinuje mě ta hloubka analýzy. Věděli jste například, že v Plzni jsou paneláky, ale na vesnici jsou spíš ty... vesnické domky? A teď to nejlepší: v obchodech se prodávají věci!

Paní senátorka nám s neochvějnou upřímností líčí svůj nákupní seznam od kalhotek v Horažďovicích až po žárovky ve Starém Plzenci.

Konečně víme, co naši zákonodárci v regionu skutečně dělají – provádějí zátěžové testy lokálních butiků a zkoumají nosnost europalet.Je osvěžující slyšet, že když vjedete do díry, tak to drncá. To je vhled, který z Prahy prostě nezískáte.

Stejně jako šokující zjištění, že na vesnici lidé nejezdí do práce na jednorožci poháněném duhou, ale ve staré naftové oktávce, protože autobus tam jede jednou za uherský rok. Kdo by to byl řekl?

Celý ten text působí jako slohová práce žáka páté třídy na téma „Moje prázdniny u babičky“, jen s tím rozdílem, že autor má imunitu a kancelář na Valdštejnském náměstí.

Dozvěděli jsme se, že když se zvednou daně, podnikání se nevyplácí. To je ekonomická teorie, za kterou by se nemusela stydět ani uklízečka v centrální bance, natož politička, která o těch daních v Senátu hlasuje.

Ale budiž nám útěchou jedno: díky tomu, že paní senátorka viděla v Oselcích zavřený krámek a v Dobřanech koupila šicí potřeby, „zrcadlí problémy celé země“. Takže příště, až vám nepůjde elektřina nebo bude drahé máslo, nezoufejte. Stačí vědět, že v senátním obvodu č. 7 mají 150 hospod a 10 minipivovarů. Svět je hned o něco unikátnější místo k životu.

Bože na nebesích: kdo tyhle senátory volí a co si od nich slibuje?

Autor: Jan Urban | úterý 24.3.2026 12:30 | karma článku: 8,36 | přečteno: 99x

Další články autora

Jan Urban

Diagnóza: Nesvistida aneb Proč trpaslíci močí na pomníky

Svět zaplavila nová pandemie. Nejde o rýmu z netopýra, ale o starou dobrou nesvistidu. Britský historik a spisovatel C. N. Parkinson ji ve svých zákonech popsal jako smrtící koktejl neschopnosti a závisti.

24.3.2026 v 8:48 | Karma: 11,22 | Přečteno: 128x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Velmi konečné historické znalosti soudružky Konečné

Abychom byli objektivní: každá válka vyvolává drahotu, a ani konflikt v Íránu není výjimkou. Vyvolaly ji konflikty minulé včetně ruského vpádu na Ukrajinu, a vyvolají ji i ty budoucí. „Objev“ s. Konečné tak není nic nového.

23.3.2026 v 16:23 | Karma: 20,32 | Přečteno: 264x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Boj o střední Evropu aneb Česko jako pláň pro Armageddon

Zatímco statisíce lidí na Letné zaplňují horizont v posledním velkém analogovém gestu odporu, světová média upírají zrak na Prahu s mrazivým napětím. Nejde totiž o běžnou vnitropolitickou šarvátku: Česko se možná stalo laboratoří.

22.3.2026 v 20:42 | Karma: 21,33 | Přečteno: 820x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Účet pro daňového poplatníka, aneb Kolik nás stojí jeden Agrofert?

Když se řekne Agrofert, většina si představí lány řepky. Ale pro naši státní kasu je to spíš podstatná výdajová položka. Pro Agrofert samotný pak téměř nekonečný bufet „all-you-can-eat“.

22.3.2026 v 14:07 | Karma: 21,12 | Přečteno: 354x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Tak jsme se dočkali. Pan Kříž nám to ze svého blogového doupěte vysvětlil

Rozhodl se totiž, že nám hned za tepla objasní, kdo má právo stát na pódiu a kdo by měl raději šoupat nohama v koutě. Jeho hlavní kvalifikací je přitom neznalost historie.

22.3.2026 v 11:46 | Karma: 21,56 | Přečteno: 401x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Aktualizujeme Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Zvířata z převodovek i obří kanon Dora. Budějovická Beseda ukazuje krásu industriálu

Dvojice autorů vystavuje v sále moravskobudějovického kulturního střediska...
24. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Industriální recykláty & Kovošrot art. Tak se jmenuje výstava výtvorů z vysloužilých součástek...

STAN povede v komunálních volbách ve Zlíně kariérová poradkyně Věra Stojar

ilustrační snímek
24. března 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

Starosty a nezávislé (STAN) povede v podzimních komunálních volbách ve Zlíně kariérová poradkyně,...

Hradecký kraj rozdělí mezi mediky, kteří budou v regionu pracovat, 6,5 mil.Kč

ilustrační snímek
24. března 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

Studenti vybraných oborů posledních ročníků lékařských fakult, kteří se rozhodnou po dokončení...

Součástí Slavností Brno bude letos na náměstí Svobody sedm akcí

ilustrační snímek
24. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Sedm vícedenních akcí, které jsou součástí programu Slavností Brno, se letos uskuteční na náměstí...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Jan Urban

  • Počet článků 132
  • Celková karma 14,50
  • Průměrná čtenost 402x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

