O domněnkách, faktech a důkazech, aneb příběh jednoho minulého prezidenta
V. Klaus byl na počátku své politické dráhy skalním ekonomickým liberálem. Hájil „trh bez přívlastků“, zastával názor, že trh řeší téměř vše, byl obdivovatelem M. Thatcherové, odpůrcem téměř jakékoli státní regulace a před právníky doporučoval utéct. Trh, privatizace, MMF, Světová banka a evropské instituce byly pro něj přirozenými nástroji návratu Československa do západního ekonomického i politického systému.
Stejně tak byi obhájcem mezinárodních organizací, které se nijak netajily svou snahou nastolit všude ve světě nesmlouvavé tržní hospodářství, především Mezinárodního měnového fondu. Jako ministr financí v lednu 1990 inicioval obnovení členství Československa v MMF a Světové bance a v září 1990 osobně podepisoval přístupové dokumenty ve Washingtonu. Sám to později popsal jako jednu ze svých prvních akcí ve funkci.
A nebylo to jen formální členství. Již v roce 1990 začalo tehdejší Československo intenzivně spolupracoval s MMF a evropskými institucemi; Klaus například v roce 1991 jako ministr financí podepisoval za ČSFR dohodu o půjčce EHS ve výši 375 milionů ECU. Zároveň prosazoval vstup do Evropské banky pro obnovu a rozvoj a v parlamentu říkal, že její aktivita bude sloužit rozvoji československé ekonomiky.
Od začátku svého politického působení dával najevo, že očekává náš vstup do eurozóny, a připravoval kurz koruny na to, aby do eura vstoupila bez nutnosti kurzových korekcí. V roce 2004 jako prezident mluvil o vstupu do eurozóny jako důležitém úkolu a řešil, jak nastavit kurz tak, aby Česká republika nevstoupila do měnové unie s nadhodnocenou měnou.
A pokud jde o vztah k Rusku, tak ještě v roce 2007, například při jednání s Putinem výslovně říkal, že ruské zájmy nejsou totožné s českými, a hájil českou pozici v otázce amerického radaru. A tak bychom mohli pokračovat.
Co se přihodilo?
Později se však jeho postoje dramaticky změnily, možná dokonce tak, že by někdo mohl mluvit o tom, že má „domněnky“ o „provázcích“ a loutkovodičích.
Klaus začal zastávat jeden z nejvýraznějších euroskeptických i protizápadních postojů české politiky. O MMF mluví jako o „barbarském reliktu“, který by měl být zrušen nebo zásadně přestavěn. Jeho hlavním nepřítelem se stává EU a nadnárodní integrace, začíná kritizovat instituce, které dříve považoval za vysoce užitečné. O euru, které dříve prosazoval, začal prohlašovat je nevydrží ani několik let.
A především se výrazně změnil jeho vztah k Rusku, který se stal dlouhodobě mnohem vstřícnější než u většiny českých politiků. Rusko se – na rozdíl od Západu – pro něj náhle stává zastáncem důležitých tradičních hodnot, a mohlo by být v jejich zastávání Západu vzorem. Západ podle něj často Rusko zbytečně provokuje, např. tím, že chce hospodářsky pomoci Ukrajině (ještě dlouho před válkou).
V této situaci mohou vznikat domněnky. Můžeme se ptát, proč byl Klaus k Rusku náhle tak vstřícný a zda jeho postoje nezačaly objektivně sloužit ruským zájmům. Máme totiž dostatek důkazů, že ruské zpravodajské a vlivové operace v Česku existovaly a existují: BIS je dlouhodobě popisuje jako součást širších hybridních kampaní.
Odtud je ale ještě velmi daleko k tvrzení, že Klaus byl jejich nástrojem. Nemáme totiž nic jiného, než dvě hypotézy:
A) někdo ho ovládal jako „loutku na provázku“, např. prostřednictvím kompromitujících materiálů;
B) Klaus se postupně sám posunul od nadšení ze západní civilizace k hlubokému euroskepticismu a jeho postoje se v některých bodech začaly objektivně překrývat s ruskými zájmy.
Pro B máme spoustu veřejně doložitelných materiálů. Pro A však jediný přesvědčivý důkaz nemáme Můžeme tvrdit, že máme domněnku, či cokoli v tomto duchu, žádný věrohodný důkaz, že by byl agentem ruské zpravodajské služby, dostával pokyny z Moskvy, nebo že jeho veřejné postoje byly výsledkem takového nátlaku nemáme.
A to je podle mě zásadní. Existuje totiž i vysvětlení, které bychom neměli pominout jen proto, že ta konspiračnější varianta je zajímavější: Klaus se mohl stát upřímně přesvědčený, že jeho pohled na Rusko je správný. Svými postoji může objektivně pomáhat ruským zájmům, aniž by za tím musel být Kreml.
A to bych považoval za poctivější argument, než z spekulovat o „domněnkách“ A totéž platí o „provázcích“ u současného prezidenta.
Jan Urban
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
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