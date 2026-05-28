Nože a multikulturní mlčení: Zakázané otázky moderní Evropy
Je to otázka, kterou si moderní Evropa nepokládá ráda. Často je to dokonce otázka, která je považována za větší problém než násilný fanatismus samotný.
Po každém útoku tak nastupuje známý evropský rituál. Politici, nebo někteří z nich, pronesou, že „nesmíme zobecňovat“. Televizní expert vysvětlí, že útočník byl „frustrovaný“. Psycholog naznačí, že problémem mohl být pocit vyloučení.
A veřejnost má opět uvěřit, že člověk, který před útokem křičí „Allahu Akbar“ a sdílí videa o svaté válce, je vlastně obětí nedostatečně citlivé sociální politiky.
Moderní Evropa tak dnes trochu připomíná člověka, který stojí po krk ve vodě a pořád tvrdí, že nejde o povodeň, ale o zvýšenou vlhkost.
Samozřejmě: většina muslimů nikoho nezabíjí. To je realita. Většina muslimů, kteří veřejně vraždí, vraždí jiné muslimy. I to je skutečnost. Jenže stejně reálná je i druhá věc: drtivá většina nábožensky motivovaných útoků nevyrůstá z buddhistických klášterů, židovských synagog, křesťanských chrámů ani z kurzů mindfulness v Kodani.
Některé ideologické a kulturní okruhy prostě produkují radikalismus častěji než jiné. A tvářit se, že tuto souvislost nelze ani vyslovit, už dávno není tolerance. To je intelektuální ohýbání reality.
Evropská elita se tak dostala do zvláštní fáze. Je ochotna analyzovat toxickou maskulinitu v reklamě na holicí strojek, ale při debatě o náboženském fanatismu přechází do stavu připomínajícího laboratorního králíka po zásahu taserem.
Proto se pořád opakuje stejná mantra: „To nemá s islámem nic společného.“
Je to fascinující věta. Kdyby někdo po útoku nacionalisty prohlásil, že to nemá nic společného s nacionalismem, byl by považován za idiota. Kdyby někdo po útoku neonacisty tvrdil, že nacismus s tím nesouvisí, skončil by jako internetový meme. Ale u islamismu se Evropa tváří, že ideologie pachatele je jen dekorace.
Přitom problém není v „genech“, jak občas tvrdí internetoví znalci. Civilizace nejsou biologické vady. Jsou to soubory hodnot, tradic, způsobů myšlení a představ o autoritě, ženách, násilí, svobodě a víře.
A právě zde začíná nepříjemná debata. Některé kultury jsou totiž s liberální demokracií kompatibilnější než jiné. Některé historicky podporují individualismus, kritické myšlení a oddělení náboženství od státu. Jiné naopak dlouhodobě pracují s představou absolutní pravdy, podřízení jedince autoritě a posvátnosti náboženského řádu. A nejsou to jen kultury islámské, ale i některé nám geograficky bližší.
To není rasismus. To je antropologie, historie a sociologie – tedy obory, které dnes část Evropy používá už jen k analýze uhlíkové stopy pravěkých lovců.
Ano, do radikalizace jednotlivců i skupin vstupuje frustrace, sociální vyloučení i osobní selhání. Jenže frustraci mají miliony lidí. A přesto většina z nich nevezme nůž a nezačne vraždit kolemjdoucí na nádraží ve jménu Boha, jako tomu bylo dnes ve Winterthuru nebo nedávno v Paříži, Berlíně, Bruselu, Nice, Vídni, Londýně nebo dalších městech.
To znamená, že mezi frustrací a násilím existuje ještě něco dalšího: ideologický rámec, který násilí legitimizuje, romantizuje nebo přímo oslavuje.
A tady Evropa začíná být nervózní. Protože připustit vliv ideologie znamená připustit, že ne všechny kulturní normy platí všude stejně. A to je v době multikulturní liturgie téměř rouhání.
Takže místo skutečné debaty vzniká podivná kolektivní hra. Veřejnost vidí opakující se vzorec. Levicově ladění, ale i méně odvážní politici, tvrdí, že žádný takový vzorec neexistuje. a média mezitím balancují mezi autocenzurou a panikou.
Internet mezitím vyrábí stále radikálnější reakce, protože když establishment dlouho popírá realitu, nakonec ji začnou interpretovat fanatici z opačné strany. Což je možná největší tragédie celé situace.
Protože civilizace, která ztratí schopnost pojmenovat problém, obvykle brzy ztratí i schopnost ho řešit. A Evropa dnes často působí dojmem člověka, který si při požáru bytu zakázal slovo „oheň“, aby nepodněcoval negativní stereotypy vůči zápalkám.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020