Nová tvář české zahraniční politiky přináší diplomacii formou home office
Všechno to začalo naprosto velkolepě. Ministr Macinka se s nevídaným státnickým rozmachem rozhodl, že už bylo dost české neviditelnosti na poli skutečně globální politiky, a osobně vyrazí zviditelnit naši domovinu na Ministerskou konferenci o kritických minerálech ve Washingtonu, tedy u tématu, který je jednou z priorit nové vlády.
Nešlo o nic menšího než o zásadní civilizační obrat: americké elity měly konečně pochopit, že osud světové energetiky neleží v rukou arabských šejků ani čínských komunistů, nýbrž v hlubinách pod Cínovcem. Měl to být okamžik, kdy náš pan ministr vstoupí do sálu a pouhou silou své přítomnosti připomene, že Česko není malebný skanzen s levným pivem, ale surovinová supervelmoc, se kterou se prostě musí počítat.
Jenže pak přišel náraz na realitu. Ministr Macinka do Washingtonu nedoletěl. Klima, jehož změny ministr neuznává, se vzepřelo a vrátilo úder.. Svět tak přišel o víc, než si možná dokáže představit.
Američané stále netuší, kde je Cínovec
Ve Washingtonu se teď nejspíš delegace Austrálie a Kanady v klidu dělí o lithium, zatímco my si to své dál láskyplně hýčkáme pod zemí. Kdyby tam náš pan ministr dorazil, mohl bouchnout do stolu a vysvětlit jim, že ty skutečné poklady se skrývají v Krušných horách — hned vedle stánků s trdelníkem a suvenýry Made in China. Takhle jim zbyla jen mapa světa a neurčitý pocit, že jim v sále chyběl někdo opravdu důležitý. Náš minerální car.
Diplomatický slovník zůstal trestuhodně nevyužit
Světová diplomacie přišla o jedinečnou příležitost slyšet v přímém přenosu, jak se v moderní češtině definuje geopolitický oponent. Místo aby se v kuloárech Bílého domu skloňovalo slovo „pošuk“ ve všech pádech, zely chodby konferenčního centra tichou, sterilní profesionalitou. Američtí diplomaté tak byli ochuzeni o osvěžující závan středoevropského realismu, který by jim konečně vysvětlil, kdo všechno má k Rusku „velmi negativní vztah“.
Upevnění pozice mostu (který nikam nevede).
Česko opět potvrdilo svou jedinečnou roli v mezinárodních vztazích. Jsme zemí, která má údajně ty nejdůležitější suroviny na světě, ty nejzásadovější postoje a ty nejostřejší výroky — ale občas má drobný logistický problém se na tu světovou scénu skutečně dostavit.
Zahraniční politika Petra Macinky však současně dosáhla nové úrovně. Ukázala, že už není potřeba nikam jezdit, s někým mluvit nebo cokoliv vysvětlovat. Stačí záměr, státnické odhodlání a následné tiché konstatování, že to tentokrát nevyšlo. Možná jsme svědky zrodu nového trendu: diplomacie formou home-office.
Minerály zůstanou v zemi, ministr zůstane doma a pošuci zůstanou pošuky. Washington o nás možná přišel, ale my jsme aspoň ušetřili za letenku a ubytování v předražených hotelech DC. A to se, zvlášť v dnešní době, taky počítá. Zbývá jen jediné: zjistit, zda se na sociálních sítích neobjeví nějaký trefný komentář samotného ministra, který svou historickou absenci ve Washingtonu vysvětlí svým osobitým, autenticky státnickým stylem.
Jan Urban
Potřebujeme víc makat, nebo spíš ta správná pravidla?
Často slyšíme, že se musíme víc snažit, abychom se měli lépe. Jenže ekonomika je tak trochu hra, a i ten nejlepší hokejista je k ničemu, pokud rozhodčí pískají fauly jen jemu a branka soupeře je o metr menší.
Jan Urban
Jak zabránit přílivu cizinců? Máme neprůstřelné řešení: Vlasteneckou pracovní povinnost
Naši přední vlastenci mají pravdu: přítomnost cizinců u nás i na našem trhu práce je alarmující. Existuje však prosté řešení, jak jejich příliv omezit, a skoncovat s šedou ekonomikou. Stačí zavést vlasteneckou pracovní povinnost.
Jan Urban
Jak ovládnout českou kotlinu: Pět rad pro začínající politické podnikatele a spasitele
Vstupovat do české politiky s propracovaným programem je pošetilost. Nestačí ani trpíte-li symptomem vyvoleného. Volič chce víc. Připravte se na to a řiďte se osvědčenou politickou kuchařkou
Jan Urban
Vláda vítězí nad realitou: Když nás NERV znervózňuje, prostě ho zrušíme
Vláda dospěla k revolučnímu poznatku: když nikdo nekřičí, že do lodi teče, loď se nepotopí. Takže proč se trápit analýzami o neudržitelných důchodech nebo neefektivním státu, když se můžete v klidu navzájem poplácávat po ramenou.
Jan Urban
Školní populismus v praxi: Zákaz mobilů jako přiznání pedagogické kapitulace
Zákaz mobilů ve školách je nejnovější mutací populismu. Nabízí rychlé řešení složitého problému a uklidňující iluzi kontroly. Ve skutečnosti je to jen skryté přiznání, že moderní škola definitivně prohrála boj o pozornost žáků.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Zlínský kraj podpoří vybavení zubních ambulancí i vzdělávání začínajících lékařů
Zlínský kraj podpoří vybavení zubních ambulancí i vzdělávání začínajících lékařů. Na vybavení...
Zlínský kraj podpoří vybavení zubních ambulancí i vzdělávání začínajících lékařů
Zlínský kraj podpoří vybavení zubních ambulancí i vzdělávání začínajících lékařů. Na vybavení...
Správa železnic ukázala, jak by mohl vypadat provizorní most na Výtoni
Správa železnic představila technický nákres provizorního mostu pod Vyšehradem, který by mohl...
Psychologie a mávání na auta. Co všechno vaše gesto u přechodu napoví?
Stojíte na přechodu, auto zastaví a vy automaticky zvednete ruku na znamení díků. Pro někoho...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 55
- Celková karma 12,05
- Průměrná čtenost 335x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020