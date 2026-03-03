Nová sociální skupina, u které se rudá hvězda objímá s hnědou košilí

Dříve by se vzájemně postříleli, dnes si svorně podávají ruku. Jde o skupinu osob s rysy totalitního smýšlení, nacházející vzájemné porozumění nad „tradičními hodnotami“. Ještě zajímavější je však tato skupina psychologicky.

Sociolgicky jde o velmi bizarní hybrid. Pod kapotou tohoto uskupení kombinujícího prvky extrémní pravice a levice však netluče společná ideologie, nýbrž psychologická blízkost. Jde o hlubokou psychologickou frustraci a touhu po pevném objetí v náruči autoritářského vůdce. Svou podstatou jde o fenomén, který je triumfem čistých emocí nad elementární logikou i dějepisem.

Spoečným jmenovatelem této skupiny je stav mysli, v jehož rámci nejsou názorové či ideové rozpory překážkou. Daleko spíše jsou setrvalým stylem uvažování. Ráno tito lidé horují za suverenitu proti „zlému Bruselu“, odpoledne volají po návratu pod křídla zanikého impéria, které nás dekády dusilo.

Je to jako vařit veganský guláš z bůčku – nedává to smysl, nikomu to neprospívá, ale kuchař je skálopevně přesvědčen, že objevil recept na spasení národa.

Psychologie „uraženého dítěte“ a kult jistoty

Z pohledu psychologie tak nejde o politický směr, ale o projev vnitřní osobní nejistoty. Typický představitel této skupiny trpí syndromem „uraženého dítěte“, které má pocit, že mu moderní, složitý svět něco dluží. V globalizované a často i trohu složité realitě se cítí ztracený, a tak utíká k autoritářské fixaci. Je mu v podstatě jedno, zda mu bude velet generální tajemník nebo „vůdce“ v holínkách, hlavně když dotyčný bouchne do stolu a „udělá tam pořádek“.

Tmelem tohoto spojenectví a živnou půdou k obnově ztracené jistoty je kolektivismus. „Já“ jako jednotlivec nic neznamenám, ale „My“ (národ, třída, my proti nim) jsme vším. Tato identita jim poskytuje svatý grál, který v demokracii hledají jen marně: absolutní jistotu pramenící z nenávisti ke společnému nepříteli.

Rétorický arzenál

Když dojdou argumenty, nastoupí po staletí známé a vyzkoušené rétorické triky. V diskusích na sociálních sítích tato skupina totiž nepoužívá fakta, ale řečnické psychologické šalby. Jejich nejoblíbenějším nástrojem je tzv. falešná stopa, metoda, kdy na nepříjemnou otázku odpoví zcela irelevantním tématem, aby odvedli pozornost.

Když se jich zeptáte na porušování lidských práv v diktaturách, které obdivují, okamžitě kontrují cenou másla v místním supermarketu nebo „dvojím metrem Západu“.

Dalším vděčným rétorický kouskem je i tzv. Slaměný panák, kdy místo aby bojovali se skutečným argumentem, vytvoří si jeho absurdní karikaturu, kterou pak vítězoslavně před zraky všech rozmetají. Řeknete-li, že pomoc spojencům je důležitá pro naši bezpečnost, dozvíte se, že „chcete poslat naše děti do mlej́nku na maso“.

Politický secondhand s puncem rebelie

Ideová výbava této skupiny, lze-li v jejím případě o něčem takovém mluvit, je výprodej dějin, kde se bere vše, co zbylo v koši s nápisem „antisystém“. Na náměstích uvidíte tak vedle sebe vlajky se srpem a kladivem a trikolóry s nápisy „Čechy Čechům“, mezi nimiž si občas někdo zahajluje. Je o čistý „politický punk“: kritiku systému, státu, kapitalismu, autorit, policie, války, korporací.

Problém je, že zatímco oni hledají svůj ztracený ráj v receptech minulosti, které opakovaně (a krvavě) selhaly, my ostatní musíme uklízet ten mentální nepořádek, který svou rétorikou působí.

Názorové souznění extrémní pravice a levice, jež psychologicky vyrůstá z pocitu ohrožení, je přesto – spíše než diagnózou v psychologickém či psychiatrickém smyslu - diagnózou doby. Jde o volání o pozornost někoho, kdo odmítá dospět do světa, kde za své štěstí zodpovídá on sám, a ne osvícený despota. Pokud na ně má někdo řešení, pak zatím neproniklo do odborné literatury.

V příštím díle tohoto blogu se podíváme na to, jak s touto skupinou v digitálním i reálném světě vlastně diskutovat, tedy pokud to vůbec lze a má-li to v záplavě emocí ještě nějaký rozumný smysl.

Autor: Jan Urban | úterý 3.3.2026 11:43 | karma článku: 7,22 | přečteno: 92x

Další články autora

Jan Urban

Politika je tvrdé řemeslo, a jste-li jen hlásnou troubou cizích zájmů, platí to ještě víc

Příkladem je past, do které téměř spadl Okamura, když Kreml přeladil svůj názor na Trumpa. Stačila chvíle, a mohlo se mu stát, že v rukou držel nesprávnou „Trumpetku“. Naštěstí však ve svých názorech ukázal hbitost gymnasty

2.3.2026 v 13:15 | Karma: 14,44 | Přečteno: 189x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Máte právo na barvu sukně, ale do svého umírání nám nekecejte, říká senátorka.

V rámci svého předjarního rozjímání se totiž rozhodla národu sdělit, že naše svoboda je v podstatě jen takový nepovedený vtip. Podle ní jsme jen bezmocné figurky v rukou Osudu.

2.3.2026 v 11:11 | Karma: 16,19 | Přečteno: 421x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Pět nejčastějších psychologických omylů lesklých magazínů

Populární psychologie má skvělou vlastnost: i na ty nejsložitější problémy dokáže najít řešení, která po jednom přečtení pochopí a může využít každý. Drobným problémem je, že jde o řešení, která nadělají víc škody než užitku.

1.3.2026 v 17:12 | Karma: 11,53 | Přečteno: 215x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Citoví vyděrači a architekti lží: nejzrádnější formy emocionální manipulace

Emocionální manipulace, v rodině, práci nebo veřejném životě, často začíná nenápadně. Je proto důležité ji zavčas rozpoznat, a nenechat její aktéry, aby s námi, na základě svých zájmů i emocionálních triků a pastí začali smýkat

1.3.2026 v 12:28 | Karma: 7,28 | Přečteno: 129x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Emoce 2.0: Cítíte své vlastní emoce, nebo jste jen Markův pokusný králík?

Emoce, prastarý operační systém, který nám do hlavy nainstalovala evoluce, aby nás nesežral šavlozubý tygr, dnes čelí největší výzvě v dějinách: internetu a chytrému telefonu, ale i algoritmům a software, o které jsme neprosili

28.2.2026 v 13:05 | Karma: 6,18 | Přečteno: 97x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...
26. února 2026  12:37

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...

Bronzový Mikeš stojí v Modřanech už měsíc. Jak socha chlupaté legendy přinesla čtvrti věhlas?

Mikeš ke králem Modřan už navždy.
25. února 2026

Pohádka o Mikešovi, toulavém kocourovi z Prahy 12, který si vysloužil nejen lásku místních...

Hráči NBA v Jihlavě. Satoranský s Welschem chválí arénu: Je to český nadstandard

Jihlavská Horácká aréna se pro uplynulý víkend proměnila v basketbalovou halu....
3. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Výsledek z palubovky už fanoušci znají, ale jedna otázka v basketbalovém prostředí rezonuje dál:...

Zlínský kraj letos rozdělí 820.000 korun na údržbu běžkařských tratí

ilustrační snímek
3. března 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Zlínský kraj rozdělí 820.000 korun mezi šest žadatelů, kteří se v této zimní sezoně starají o...

Nehoda v Brusnickém tunelu. Řidička otočila auto na střechu

Řidička osobního auta měla nehodu v Brusnickém tunelu v Praze směrem na...
3. března 2026  12:32,  aktualizováno  15:26

Nehoda osobního auta dnes před polednem zkomplikovala průjezd pražským Brusnickým tunelem, pravý...

Na Hradecku likvidují další chov s ptačí chřipkou, utraceno bude sedm tisíc kachen

Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky –...
3. března 2026  9:32,  aktualizováno  15:25

V obci Nové Město na Hradecku skončila likvidace chovu kachen s ptačí chřipkou. Utraceno bylo přes...

Jan Urban

  • Počet článků 90
  • Celková karma 13,21
  • Průměrná čtenost 349x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.