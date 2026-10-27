Nohama v Evropě, mozkem v tunelu. Návod, jak úspěšně nenávidět vlastní kontinent
Žijeme v zemi, jejíž poloha v samém geografickém středu Evropy je tak očividná, že i na mapě vypadáme jako pupek celého kontinentu. S evropou sdílíme její křesťanskou kulturu, skvosty našeho hlavního města počínaje Svatovítskou katedrálou postavili němečtí, italští a francouzští architekti, naši předkové jezdili na zkušenou do Vídně či Paříže dřív, než to bylo cool, a naše ekonomika stojí na tom, že vyrábíme či montujeme věci, které s radostí prodáváme západním sousedům.
Shrnul to otec našeho moderního státu, TGM, když řekl, „že naše historie, naše kultura i náš geopolitický zájem nás odjakživa pojí se Západem. Být dobrým Čechem znamená být vědomým Evropanem.“
Přesto se nám, nebo některým našim vůdcům, občas i s cizím kořeny, podařil unikátní civilizační kousek: vyvinuli jsme specifický druh vlastenectví, podle kterého je všechno za našimi hranicemi spiknutí s cílem sebrat nám pomazánkové máslo a zakázat spalovací motory. Jak se z hrdého Evropana minulosti stane dnešní ublížený eurohater z diskusního fóra?
Pojďme si nejdřív zrekapitulovat tu schizofrenní realitu. Průměrný český odpůrce Evropy se ráno probudí v domě, který byl postaven podle evropských bezpečnostních norem. Sedne do auta, jehož výrobce žije z 80 % z exportu do Německa, a po dálnici opravené z evropských fondů odjede do práce. A má-li mateřský koncern výrobce jeho auta rýmu, česká ekonomika se otřese.
V létě pak naloží rodinu a odjede na čtrnáct dní utrácet eura do Chorvatska nebo Itálie, přičemž hranice přejede v osmdesátikilometrové rychlosti, aniž by musel stahovat okénko a ukazovat pas pohraničníkovi se psem.
A když se večer po práci vrátí domů, otevře si pivo, sedne k počítači a napíše na internet plamenný komentář o tom, že ta zlá Evropa nás chce zničit a měli bychom z ní okamžitě vystoupit.
Psychologové by pro to měli krásný termín: vytěsnění reality kombinované s těžkým komplexem malého dvorečku. Neuropsychologové by možná uvažovali o prasklé žilce v mozku.
Někteří dnešní Čechové mají přesto hluboko zakořeněný pocit, že nám, přes naši polohu v srdci Evropy, všichni ubližují. Když se nám daří, je to projev naší geniality, když něco nejde, může za to Brusel, Berlín, případně cyklisté. Což je mimochodem neuvěřitelně pohodlný mentální stav: nemusíte přebírat zodpovědnost za vlastní život ani za stav vlastní země. Stačí ukázat prstem na mapu směrem na západ a říct: „To oni.“
Sociologové zase rádi poukazují na to, že miliony našich občanů sice milují evropské památky, evropské moře a evropskou životní úroveň, ale jakmile dojde na evropská pravidla, nastává zkrat.
Chceme evropské platy a dotace na rozhledny v údolí, ale běda, jak po nás někdo chce, abychom třídili odpad nebo nedejbože uvažovali o tom, že vzduch ve městech by se měl dát dýchat. To je pak okamžitě ekoterorismus a útok na naše národní tradice, mezi které zřejmě patří jízda v autě bez filtru pevných částic.
Z hlediska politiky je to pak řemeslné dílo našich politických marketérů. Ti totiž pochopili, že průměrný volič nechce slyšet složité přednášky o výhodách jednotného trhu a geopolitické stabilitě. Chce slyšet, že za drahé máslo v supermarketu může úředník v Bruselu a ne monopol domácích agrobaronů.
Někteří politici tak úspěšně vytvořili mýtus, že „Evropa“ je nějaká cizí, nepřátelská entita, která nám sem posílá jenom příkazy. Přitom tam naši lidé sedí, hlasují a jako europoslanci pobírají královské platy. Často jen za to, že v Bruselu dělají zmatená videa na TikTok o tom, jak tam strašně bojují za českého člověka.
Stát se protievropským v srdci Evropy je zkrátka projev vysoké školy pokrytectví. Užíváme si všechny výhody, které nám tisícileté propojení s kontinentem přináší, ale tváříme se jako otloukánek uprostřed české kotliny.
Zatímco zakladatel našeho státu věděl, že bez Evropy jsme jen bezvýznamný flíček na mapě, dnešní bojovníci z internetových diskusí mají pocit, že vrchol národní hrdosti spočívá v tom, že budeme trucovat v koutě, jíst nekvalitní napodobeniny potravin, čerpat evropské peníze a nadávat na Brusel.
Je to sice logická katastrofa, ale pro sběr lajků a politických bodů to funguje. Takže vzhůru do diskusí, přátelé, a hlavně: napište mi, jak jsem zaprodaný. A nezapomeňte použít internetové připojení chráněné evropskou legislativou o soukromí. Sory jako.
Jan Urban
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
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