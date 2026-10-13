Nobelova cena za ekonomii 2026: Proč ekonomiku neřídí jen peníze, ale i naše očekávání
Představte si, že řídíte automobil a potřebujete zpomalit. Sešlápnete brzdu. Auto zpomalí. Jednoduché.
Jenže ekonomika se takto nechová. Když centrální banka zvýší úrokové sazby, aby zabrzdila inflaci, může tím zároveň zdražit hypotéky, omezit investice firem a přispět k růstu nezaměstnanosti. A ale někdy se účinek projeví až po měsících a jindy lidé a firmy dokonce zareagují i trochu jinak, než ekonomové předpokládali.
Za výzkum, který pomáhá těmto souvislostem lépe porozumět, získali letošní Nobelovu cenu za ekonomii Američané Robert E. Hall a Michael Woodford. Jejich práce pomohla vybudovat teoretické základy moderní národohospodářské stabilizační politiky, kterou využívají centrální banky a vlády. Oba ekonomové přispěli vlastními poznatky k širšímu způsobu uvažování o tom, jak se rozhodování jednotlivců promítá do vývoje celé ekonomiky.
Zní to možná jako záležitost určená výhradně profesorům s rovnicemi na tabuli. Ve skutečnosti se však dotýká každého, kdo někdy zvažoval, zda si vzít hypotéku, odložit nákup auta, přijmout nového zaměstnance nebo raději počkat, co přinese příští rok.
Co udělá domácnost, když neví, co bude zítra?
Ekonomové dlouho hledali způsob, jak vysvětlit, proč lidé utrácejí, spoří a mění své plány. Robert Hall významně přispěl k pochopení vztahu mezi spotřebou domácností a jejich očekáváním budoucnosti.
Představme si dvě rodiny se stejným příjmem. První má jistou práci, očekává stabilní příjem a nebojí se budoucnosti. Druhá se obává propouštění, rostoucích cen a nejisté ekonomické situace. Mají sice dnes na účtu stejně, ale nemusí se stejně rozhodovat. První rodina si možná pořídí nové auto nebo začne rekonstruovat byt. Druhá bude raději spořit a větší výdaje odloží.
Když se podobně rozhodují tisíce či miliony domácností, nejde už jen o soukromé rodinné rozpočty. Může se snížit poptávka po zboží a službách, firmy prodají méně, omezí výrobu a některé přestanou přijímat zaměstnance. Z původní obavy se tak může stát jeden z faktorů, které hospodářský útlum skutečně prohloubí.
Hallův výzkum spotřeby pomohl ekonomům lépe pochopit, proč lidé nejednají pouze podle dnešního příjmu, ale také podle toho, co očekávají v budoucnu a jaké změny považují za trvalé či dočasné.
Háček je přitom v tom, že ne všichni lidé vždy dokonale předvídají budoucnost nebo se rozhodují racionálně. Právě naopak: skutečné chování domácností je složitější a výzkum se snaží odhalit, které mechanismy v něm hrají důležitou roli.
Proč nestačí zvýšit nebo snížit úrokové sazby
Druhá část příběhu vede k Michaelu Woodfordovi. Jeho výzkum pomohl vysvětlit, jak funguje měnová politika v ekonomice, v níž lidé a firmy reagují nejen na současná rozhodnutí centrální banky, ale také na to, co od ní očekávají do budoucna.
Představme si, že Česká národní banka oznámí zvýšení úrokových sazeb. Cílem může být omezit inflaci tím, že se úvěry stanou dražšími a domácnosti i firmy budou méně utrácet a investovat.
Jenže důležité není pouze to, jakou sazbu banka nastaví dnes. Záleží také na tom, zda lidé věří, že bude v boji s inflací pokračovat, a jaké úrokové sazby očekávají za půl roku či za dva roky. Stejně tak firmy při rozhodování o investicích zvažují, jak se budou vyvíjet náklady, poptávka a ceny v budoucnu.
Woodford ukázal, jak zásadní roli hrají očekávání a důvěryhodnost měnové politiky. Centrální banka tedy ekonomiku neovlivňuje jen samotným rozhodnutím, ale i tím, jak mu lidé rozumějí a jakou budoucí politiku od ní předpokládají.
Proto se v moderním centrálním bankovnictví tolik dbá na vysvětlování rozhodnutí a výhledů. Nástrojem se stala také takzvaná forward guidance – tedy komunikace o tom, jakým směrem by se měnová politika mohla v budoucnu ubírat. Smyslem je, aby domácnosti, firmy a finanční trhy mohly lépe odhadnout její uvažování.
Proč ceny neklesnou hned, když klesne poptávka
Další důležitou součástí moderních makroekonomických modelů je poznatek, že ceny a mzdy se nepřizpůsobují okamžitě. Ekonomové tomu říkají cenová či mzdová nepružnost.
Když klesne poptávka, nemusí obchodník hned zlevnit. Firma může mít dlouhodobé smlouvy, nebo prostě nemít důvod měnit ceník každý týden. Podobně se mzdy často upravují pomaleji než ostatní ekonomické veličiny.
Představme si restauraci, která má dlouhodobě sjednané dodávky a zaměstnance s dohodnutými mzdami. Náklady se jí zvýší, ale ceny jídel nemůže nebo nechce měnit ze dne na den. Když pak poptávka zeslábne, ani snížení některých nákladů nemusí okamžitě vést ke zlevnění.
Právě tyto prodlevy jsou důležité pro centrální banky. Pokud změny úrokových sazeb působí na ekonomiku postupně, musí při rozhodování odhadovat nejen současný stav, ale také to, co se stane za několik čtvrtletí.
Moderní modely tak propojují jednotlivá rozhodnutí domácností a firem s celkovým vývojem inflace, výroby a zaměstnanosti. Nejsou dokonalým obrazem skutečnosti, ale nabízejí systematičtější způsob, jak o ní přemýšlet.
Co z toho má obyčejný člověk?
Přínos letošních laureátů není v tom, že by našli recept na hospodářství bez krizí. Takový recept neexistuje. Jejich práce pomohla vysvětlit, proč při řízení ekonomiky záleží na tom, jak lidé reagují na opatření a jaké mají představy o budoucnosti.
Když centrální banka zvýší sazby, domácnosti mohou omezit výdaje a firmy investice. Když vláda oznámí změnu daní nebo podpory, lidé mohou své nákupy či pracovní rozhodnutí přizpůsobit ještě předtím, než změna začne platit. A pokud veřejnost nevěří, že se podaří inflaci zkrotit, může se toto očekávání promítnout i do vyjednávání o mzdách a do cenových rozhodnutí firem.
To všechno má praktické důsledky pro hospodářskou politiku. Opatření nelze posuzovat jen podle toho, kolik peněz vláda utratí nebo o kolik centrální banka změní sazby. Je třeba zkoumat také to, jak se rozhodnutí promítne do chování lidí, co od něj budou očekávat a jak rychle se jeho účinky projeví.
Samozřejmě zůstává prostor pro spory. Ekonomické modely nedokážou přesně předpovědět každou krizi a v mimořádných situacích mohou selhávat i předpoklady, na kterých stojí. Finanční panika, pandemie nebo prudký energetický šok mohou přinést chování, které se do běžných modelů zachycuje obtížně. I proto ekonomové své modely dál upravují a porovnávají s reálnými daty.
Nobelova cena tedy není potvrzením, že ekonomové konečně vědí, jak dokonale řídit svět. Je uznáním práce, která umožňuje eho složitostem lépe porozumět.
Proč ekonomika není jen větší firma
A právě to je nejdůležitější ponaučení letošní ceny: ekonomika není stroj, do něhož stačí nalít peníze, nebo naopak utáhnout úrokovou sazbu a čekat na správný výsledek. Je to síť milionů lidských rozhodnutí, která se navzájem ovlivňují. Ekonomové mohou zkoumat její zákonitosti a politici mohou vytvářet lepší podmínky pro její fungování. Ani jedni však nemohou lidem jednoduše přikázat, aby věřili v lepší budoucnost.
A to je možná ten největší paradox: ekonomiku se snažíme řídit pomocí čísel, ale její vývoj do značné míry závisí na tom, co si lidé myslí, že se stane zítra. A pochopitelně i na tom, jak chování ekonomiky politici rozumějí,
Letošní Nobelova cena nám tak připomíná ijednu důležitou věc. Úspěšně řídit firmu a úspěšně řídit národní hospodářství jsou dvě zcela různé disciplíny. Znalost firemního managementu může být užitečná, ale sama o sobě k pochopení ekonomiky nestačí. To, co je výhodné pro jednu firmu, nemusí být výhodné pro všechny firmy dohromady. A opatření, které vypadá logicky z pohledu jednoho podniku, může mít v celé ekonomice zcela jiné důsledky.
Národní hospodářství totiž není jedna obří firma, jejíž zaměstnance lze svolat na poradu a oznámit jim nový plán. Tvoří je miliony lidí a podniků, z nichž každý sleduje vlastní cíle, reaguje na očekávání ostatních a rozhoduje se podle informací, které nikdo nemá úplné.
Možná bychom na to měli pamatovat pokaždé, když někdo prohlásí, že stát je třeba řídit jako firmu. Zkušenost s řízením podniku může být výhodou. Představa, že tím automaticky získáváme recept na řízení celé ekonomiky, je však trochu mimo.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020