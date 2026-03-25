Neverending Story: Jak jsem (ne)zabil bankovní hydru, díl II. (Edice: Nový vizuál)
Nikdy jsem nepochopil, proč si tak banka na mě zasedla, a co jsem jí udělal. Tehdy, po týdnech výměny mailů a úporných telefonátech z mé strany, a ve finále i po návštěvě pobočky a rituálním tanci před přepážkou jsem slavnostně podepsal papír o zrušení všeho.
Cítil jsem se svobodný. Jako vězeň, co se konečně proplazil kanalizací na svobodu. Jenže v mém případě ta kanalizace nevedla na svobodu, ale do dalšího graficky vyladěného pekla.
Uběhl asi měsíc. Slunce svítilo, ptáci zpívali a v mé e-mailové schránce přistál pozdrav. Ne, nebyla to omluva. Byl to Výpis z účtu. Tentokrát to však nebyl účet jakýkoli, ale přímo spořící.
Šlo o výpis z účtu s číslem, které vidím poprvé v životě, a za období, kdy už jsem měl být v jejich systémech dávno jen digitálním prachem. Zůstatek na účtu pochopitelně nula.
Nejvíc mě zasáhla ta téměř neuvěřitelná hrdost, se kterou mi banka v dopise s ledovým klidem oznamuje: „Od 27. 1. 2026 využíváme novou grafickou podobu výpisu z účtu.“ Chápete ale i tu úroveň drzosti? Já se jich snažím zbavit jako štěnic, pálím mosty, mažu aplikace, a oni mi pošlou spam s tím, že jejich stalking má teď hezčí font, modernější barvičky a vylepšené stínování.
Je to jako by vám ex-partner, na kterého jste podali soudní zákaz přiblížení, poslal fotku, jak si nechal vybělit zuby a vyměnil šatník, s připsaným: „Koukej, jak mi to teď sekne, když tě ignoruju! Kdybys měl dotazy, kontaktuj svého osobního bankéře.“
Můj „bývalý osobní bankéř“ mě po našich urputných rozhovorech pravděpodobně vidí i ve svých nočních můrách, ale evidentně to nestačí. Ta instituce mě miluje víc než moje babička. V jejich Matrixu zřejmě zbyla jedna malá, zapomenutá kolonka, která se v noci začala nudit a samovolně se naklonovala do spořicího účtu.
Protože nula na kontě prostě v tom novém grafickém kabátku vypadá mnohem… prestižněji.Takže mě čeká Kolo druhé.
Opět si nasadím svůj „poker face“ a vyrazím na pobočku vysvětlit, že nejsem schizofrenik, který si v noci tajně zakládá konta, aby se pak mohl kochat jejich novým vizuálem.
A teď vážně, lidi, prosím o radu: Máte někdo recept, jak se téhle bankovní hydry zbavit? Myslím legálně. Česnekové věnce u vchodu do pobočky nezabraly, svěcená voda na klávesnici bankomatu taky ne a ignorování jejich „grafických novinek“ očividně nestačí.
Pokud víte, jak dosáhnout totálního digitálního zapomnění, aniž bych musel změnit identitu a odstěhovat se do jeskyně v Himalájích, sem s tím. Protože v českém bankovnictví „Sbohem“ neznamená konec, ale jen: „Vypadáme teď víc cool, tak si nás v tom svém nekonečném pekle pořádně užij!“
Pamatuji, že za totality bylo možné se v případě krajního útisku a nouze obrátit s poníženou suplikou na prezidenskou kancelář. Nevím ale, zda to stále platí, a týká se i podobných situací.
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020