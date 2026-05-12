Nemocnice na kraji zákona, aneb Další díl české zdravotnické reality show
A musím hned na úvod říct, že produkce se tentokrát vytáhla. Žádné nudné operace nebo zachraňování životů – dneska se jelo podle osvědčeného scénáře „Poldové a podvodníci“, a tématem nebylo nic jiného než policejní razie, při níž se protimafiánskému policejnímu útvaru podařilo zadržet 11 osob.
Takže pokud se ptáte, proč české zdravotnictví neustále připomíná černou díru, do které sypeme miliardy, a zpátky vylétne jen potvrzení o dlouhé čekací lhůtě, dnešek vám dal odpověď.
Naši elitní lékaři nemají čas na takové banality, jako je stetoskop nebo skalpel. Jsou to totiž renesanční lidé! Musí si najít čas i na kreativní psaní (faktur), strategické plánování (všimného) a logistiku (vynášení krabic).
Dnešní zásah v UVN přitom posunul laťku této národní show opět o kus dál. Zapomeňte na nějaké drobné úplatky v obálce. Tady se hraje první liga. Hlavní roli v dnešním policejním zásahu totiž nehrál žádný řadový doktor, ale rovnou pan primář.
Uvědomte si tu logistickou náročnost: zatímco vy čekáte na chodbě, až se pan primář uráčí udělat vizitu, on ve skutečnosti za zavřenými dveřmi „piluje“ falešné lékařské posudky v oboru psychiatrie. To je teprve ta pravá medicína! Léčit lidi, co jsou nemocní, to umí každý. Ale udělat zdravého z nemocného (nebo naopak, podle toho, kdo víc zaplatí), to už vyžaduje titul, razítko a pořádnou dávku „manažerského“ know-how.
Policisté z NCOZ a Vojenské policie si tak dnes přišli pro dokumenty, které potvrzují, že UVN není jen špičková nemocnice, ale i taková malá továrna na kreativní diagnózy. Je to fascinující – lékaři si stěžují na papírování, ale když jde o to zfalšovat papír, za který někdo „poděkuje“, najednou to jde jako po másle.
Proč nemáme peníze? Protože kreativita něco stojí!
Všichni pořád brečí, že sestry mají málo a přístroje jsou drahé. Ale uvědomte si, kolik mentálního úsilí musí stát vymyslet takový sofistikovaný systém, aby si vás všimla až Národní centrála proti organizovanému zločinu. To není jen tak! To je manažerský výkon, za který by se nestyděli ani ve Wolf Street, tedy onom pomyslném doupěti finančních vlků, kde je nejdůležitější diagnózou stav konta a morálka jen latinský název pro něco, co se neproplácí.
Lékaři prostě nemohou jen tak léčit – to by byla nuda. Mnohem větší adrenalin je sledovat, jestli dřív přijde pacient s infarktem, nebo komando v kuklách.
Pacient? To je ten pán, co překáží v koridoru?
Často slyšíme stížnosti: „Pane doktore, mě to bolí.“ „Nezájem, paní Nováková, nevidíte, že zrovna ladíme zadávací dokumentaci na předražený materiál, ze kterého mi kápne na novou jachtu v Chorvatsku? Teď mě nerušte, jsem ve flow!“
Musíme tak být objektivní – české zdravotnictví je ve skutečnosti v nejlepší formě. Nikde jinde na světě nemají lékaři takový smysl pro multidisciplinární přístup, který kombinuje medicínu, účetnictví a trestní právo.
Aktuální vsuvka pro milovníky absurdního divadla
Když se novináři ptali na ministerstvu a ve vedení nemocnice, co na to říkají, dostalo se jim (jako vždy) té nejlepší „úřednické medicíny“. Mluvčí UVN se nechal slyšet, že se poskytování informací nebrání, ale že jakékoli zprávy o fatálních pochybeních jsou vlastně zkreslené a nepravdivé.
To je klasika – poldové vám prohledávají stoly, odvádějí primáře, ale nemocnice dál tvrdí, že si jen „velmi zakládá na svém dobrém jméně“. A ministerstvo? To pravděpodobně zrovna ladí další strategický dokument o tom, jak je náš systém transparentní a udržitelný.
Možná by mu mohl pan primář z psychiatrie napsat diagnózu: Chronická ztráta paměti a totální absence smyslu pro realitu.
Závěr dnešní lekce
A tak až příště budete příště v čekárně sedět tři hodiny, nenadávejte. Buďte hrdí. Pravděpodobně jste právě součástí velkolepé performance, kde se hraje o miliony, které se „rozpustily“ někde mezi skladem obvazů a soukromým účtem v daňovém ráji.
Vaše zdraví počká – taková pořádná domovní prohlídka, ta má svůj harmonogram! Tak zase příště u dalšího dílu, kdy budeme zkoumat, proč je v nemocničním jídle jen jeden plátek Junioru – spoiler: pravděpodobně se z těch zbylých šesti plátků stal bonus pro pana primáře.
Pro ty, co „nebyli v obraze“: Stručný průvodce naším zdravotnicko-kriminálním panoptikem
Pokud vás dnešní razie v UVN překvapila, pravděpodobně jste poslední dva roky strávili v kómatu (doufejme, že ne v jedné z těchto nemocnic). Tady je rychlé shrnutí, na co všechno se „našly“ peníze místo na vaše léky:
- IKEM (Institut korupce a experimentálního manažerismu): Bývalý ředitel Stiborek musel skončit poté, co se provalilo, že si vedle vedení elitní nemocnice přivydělával jako lichvář s úroky, ze kterých by se zatočila hlava i italské mafii.
- Krajská zdravotní (Ústí nad Labem): Policie zde v roce 2024 rozkryla skupinu, která si „přifoukla“ zakázky na zdravotnické vybavení. Deset lidí skončilo v poutech, protože zjistili, že defibrilátor je sice fajn, ale tučná provize v kapse zahřeje u srdce víc.
- Nemocnice Jihlava: Další štace stejného „turné“. Ovlivňování zakázek tak, aby je vyhrály ty správné firmy. Pacient dostane přístroj, firma peníze a manažer pocit dobře vykonané práce.
- Bulovka: Tradiční účastník policejních manévrů. Kauzy kolem zmanipulovaných tendrů na úklid a další služby se tu táhnou jako nekonečný seriál.
- Motol: Aby to největší nemocnici v zemi nebylo líto, nedávno ji prokleplo i evropské státní zastupitelství kvůli podezření z korupce při miliardových zakázkách z evropských fondů. V Česku zkrátka platí: čím větší špitál, tím větší hřiště pro „zakázkové inženýry“.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020