Německo ukázalo, že chudoba regionů plodí hněv, z něhož vyrůstá politická bomba
V Hamburku vytváří každý obyvatel, vyjádřeno formou HDP na hlavu, v průměru přes 90 tisíc eur ročně, v Sasku-Anhaltsku jen něco přes 38 tisíc. Rozdíl je tedy více než dvojnásobný. A právě v Sasku-Anhaltsku, v zemi nepříliš daleko od našich hranic, teď AfD získala 43,8 procenta hlasů, zatímco v bohatém Hamburku vyšlo 25 tisíc lidí do ulic proti pravicovému extremismu.
Německo se tak obrazně rozdělilo na dvě země. V jedné se lidé ptají, jak zabránit návratu extremismu. V druhé se ptají, proč jim jejich vlastní země utekla. Je to pozoruhodný obrázek, ale zdaleka ne jen německý.
Chudoba není jen o penězích
Bylo by samozřejmě příliš jednoduché říci, že chudí lidé volí AfD. AfD není jen stranou nezaměstnaných nebo lidí s nízkými příjmy. Mnohem důležitější je něco jiného: pocit, že region ztrácí budoucnost.
Když mizí průmysl, mladí lidé odcházejí, zavírají se obchody, školy a hospody, ubývá obyvatel a velká města jsou stále dál, nejde už jen o statistiku HDP. Lidé začnou mít pocit, že se na ně zapomnělo.
A právě tady se rodí velmi účinný politický slogan: „Za váš problém mohou oni.“ Oni v Berlíně. Oni v Bruselu. Migranti. Elity. Zelení. Globalizace. Nebo kdokoli jiný, koho lze dostatečně hlasitě označit za viníka. Není tak daleko doba, kdy Hitler v podobné situaci za viníky označoval Židy a Západ, a šel kvůli tomu do války.
I AfD na tom postavila značnou část svého úspěchu. Výzkumy totiž souvislost mezi dlouhodobým regionálním i demografickým úpadkem a podporou populistických stran skutečně ukazují. Neznamená to samozřejmě, že ekonomický úpadek automaticky vyrábí voliče AfD. Svou roli při tom však nepochybně hraje.
Amerika už podobný příběh zná
Podobný příběh jsme mohli sledovat i ve Spojených státech. Rust Belt, doslova „rezavý pás“, se stal označením bývalého průmyslového srdce Ameriky, které postupně přišlo o továrny, pracovní místa i své někdejší jistoty.
Donald Trump regionu nabídl jednoduché vysvětlení i jednoduchý slib: práci, kterou vám jiní vzali, vám vrátíme. Zatím však pochopitelně nevrátil nic.
Výzkumy však i zde nacházejí souvislost mezi dlouhodobým ekonomickým a sociálním úpadkem a podporou Trumpa. I když ani tady neplatí jednoduchá rovnice „chudoba = Trump“, vztah existuje.
A měli bychom se podívat i domů
I Česká republika má své vlastní malé Rust Belty, bývalá průmyslová srdce, která po útlumu průmyslu hledají nový důvod, proč věřit ve svou budoucnost. Severní Čechy, část severní Moravy a Slezska znají průmyslový úpadek, odchod mladých lidí, i pocit, že Praha žije jakýmsi jiným životem. Jde o regiony, kde někdy začne rezivět i víra lidí, že se jejich region ještě někdy zvedne.
Sasko-Anhaltsko s ČR sice přímo nesousedí, s českými severozápadní regiony má však řadu strukturálních problémů podobných, a proto bychom měli být i my opatrní.
Ne proto, že by obyvatelé těchto regionů byli méně demokratičtí nebo méně vzdělaní. Když však člověk dvacet let slyší, že jeho region potřebuje restrukturalizaci, transformaci a revitalizaci, může po čase zatoužit po někom, kdo mu místo dalšího programu revitalizace jednoduše řekne, kdo za to může. To je politicky nesmírně lákavé, ale také nebezpečné.
Regionální chudoba totiž není jen sociální problém. Je to živná půda pro politický hněv, a hněv, jak uvádí psychologie, je emocí, která hledá viníka. A když ho včas neřešíme investicemi, pracovními místy, školami, dopravou a především perspektivou pro mladé lidi, jednoho dne se může stát, že v regionu místo továren začnou vyrůstat radikální strany.
Chudý region, který je i naštvaný, může tak být pro demokracii mnohem nebezpečnější než region, který je sice chudý, ale má perspektivu. Řešení sociálně ekonomické situace takového regionu nebývá úkol na jedno volební období. Strana či vláda, která by se o takovéto dlouhodobé řešení pokusila - a nepředváděla jen rétorická cvičení - se však u nás zatím neobjevila.
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