Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nemám s Agrofertem nic společného. Jen mi poslal čtyři miliardy

Český politický marketing dosáhl nové úrovně. Můžete roky tvrdit, že s firmou nemáte nic společného, a pak vám od ní přistanou na účtu čtyři miliardy. A pořád se najdou lidé, kteří tvrdí, že je to vlastně důkaz vaší nezávislosti.

Abrahamu Lincolnovi je připisován výrok, že všechny lidi lze obelhávat nějaký čas, některé lidi lze obelhávat pořád, ale nelze obelhávat všechny lidi pořád. Česká politika se už léta snaží dokázat, že Lincoln českého voliče jednoduše podcenil.

Premiér Andrej Babiš opakovaně vysvětluje, že s Agrofertem už nemá nic společného. Pak ale zveřejní majetkové přiznání a veřejnost se dozví, že od Agrofertu inkasoval dividendu ve výši 4,25 miliardy korun. (ČT24)

To je mimochodem pozoruhodný ekonomický objev. Většina lidí má s firmami, se kterými nemá nic společného, společnou jednu věc – neposílají jim miliardy. Zdá se ale, že česká politická ekonomie objevila nový model vlastnictví: čím méně s firmou máte společného, tím více vám vydělává.

Připomíná to manžela, který své ženě roky vysvětluje: „S tou blondýnkou nemám vůbec nic společného.“ A zrovna když tomu žena začne věřit, objeví se společná hypotéka, dvě děti a fotografie z dovolené.

Nejde přitom o to, že by podnikatel nesměl dostat dividendu. Samozřejmě že smí. Problém začíná až ve chvíli, kdy se fakta a veřejná prohlášení vydají každý úplně jiným směrem.

V ekonomii se tomu říká informační asymetrie. V politice marketing. A obyčejní lidé tomu obvykle říkají prostě obelhávání. Pro ty, kteří svůj kritický rozum však už poztráceli, je šak příjem z kapitálového majetku jen důkaz, že s kapitálem vlastně nemáte nic společného.

Nejzajímavější tak na celé věci nejsou ony čtyři miliardy. Nejzajímavější je, že i po nich bude část veřejnosti ochotna vysvětlovat, že vlastně žádný rozpor neexistuje. Právě tím se potvrzuje Lincolnův bonmot. Některé lidi lze opravdu obelhávat velmi dlouho. Jen ne všechny. A už vůbec ne navždy.

P. S. Budu vděčný všem diskutujícím, kteří mi logicky objasní, jak lze z firmy pobírat miliardy a současně s ní nemít nic společného. V ekonomii jsem se s tímto modelem zatím nesetkal.

Autor: Jan Urban | pátek 3.7.2026 10:40 | karma článku: 7,20 | přečteno: 68x

Další články autora

Jan Urban

Čekárenská terapie: české zdravotnictví objevilo léčbu, při které se pacient uzdraví sám

Nový směr české medicíny staví na revolučním principu: čím déle pacient sedí v čekárně po objednaném termínu, tím větší šance, že se jeho problém vyřeší sám, a to jakmile pochopí, že čekat je marné.

2.7.2026 v 20:25 | Karma: 18,21 | Přečteno: 261x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Senátorka Kovářová objevila svět bez hodnot. Ale ouha: sama v něm nevydrží ani odstavec

Když někdo tvrdí, že žádné správné hodnoty neexistují, většinou právě prosazuje ty své. A čím hlasitěji brojí proti „hodnotové politice“, tím usilovněji ji sám provozuje. Hodnoty jsou totiž nebezpečné, ale kromě těch našich.

2.7.2026 v 17:25 | Karma: 16,13 | Přečteno: 295x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Jak svět vidí Macinku: když ministr zahraničí poškozuje značku vlastní země

Některé země investují miliardy do budování své pověsti v zahraničí. Pořádají výstavy, podporují kulturní diplomacii a snaží se působit jako stabilní a předvídatelný partner A pak je tu Česká republika, která si pořídila Macinku.

1.7.2026 v 11:45 | Karma: 23,13 | Přečteno: 397x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Když se zloděj rozhlédne a křičí: Chyťte zloděje!, aneb politická propaganda se nemění

Představte si, že vás někdo přistihne při podvodu. Máte dvě možnosti. Přiznat chybu. Nebo okamžitě ukázat prstem na někoho jiného a vykřiknout: „Podvodník!“ Překvapivě často funguje ta druhá možnost. V osobním životě i v politice.

30.6.2026 v 13:04 | Karma: 20,17 | Přečteno: 408x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Tepelná kopule: když si léto usmyslí, že se zabydlí, a nás nepřesvědčí ani 40°C ve stínu

Meteorologové varují, že Evropu může zasáhnout další tepelná kopule, možná ještě intenzivnější než ta předchozí. Zní to skoro poeticky – kopule evokuje něco majestátního, třeba katedrálu. Ve skutečnosti jde o atmosférický poklop.

30.6.2026 v 10:29 | Karma: 14,13 | Přečteno: 229x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
26. června 2026  14:53

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
3. července 2026  10:53

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...

Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro

Pohled na bazén v areálu Beach Eden.
29. června 2026  11:25,  aktualizováno  18:13

Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...

Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc

Letiště Praha očekává, že během letní sezony odbaví 11,9 milionů cestujících...
25. června 2026  14:16,  aktualizováno  26. 6. 9:02

Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám...

50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu

ilustrační snímek
29. června 2026

Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům....

Čelní srážka kamionů na Havlíčkobrodsku. Po nehodě začaly hořet, řidiči zemřeli

Tragická dopravní nehoda u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. 3. července 2026)
3. července 2026  11:22,  aktualizováno  11:36

Provoz na silnici I/38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku v pátek dopoledne zastavila čelní srážka...

iDNES: Pojišťovna musí podle soudu rozhodnout o léčbě, i když už je zaplacená

ilustrační snímek
3. července 2026  9:59,  aktualizováno  9:59

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) se musí dál zabývat tím, zda zaplatí léčbu chlapce ze...

Pardubický kraj pokračuje v úpravách léčebného ústavu v Jevíčku na Svitavsku

ilustrační snímek
3. července 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

Pardubický kraj pokračuje v úpravách areálu Odborného léčebného ústavu v Jevíčku na Svitavsku. Za...

Vědci prokázali velké rozdíly v zahřívání střešních krytin, dál ale vedou tmavé

ilustrační snímek
3. července 2026  9:48,  aktualizováno  9:48

Vědci sice různými pokusy prokázali rozdíly v zahřívání světlých a tmavých střešních krytin, ale...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Urban

  • Počet článků 287
  • Celková karma 18,89
  • Průměrná čtenost 443x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.