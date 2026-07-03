Nemám s Agrofertem nic společného. Jen mi poslal čtyři miliardy
Abrahamu Lincolnovi je připisován výrok, že všechny lidi lze obelhávat nějaký čas, některé lidi lze obelhávat pořád, ale nelze obelhávat všechny lidi pořád. Česká politika se už léta snaží dokázat, že Lincoln českého voliče jednoduše podcenil.
Premiér Andrej Babiš opakovaně vysvětluje, že s Agrofertem už nemá nic společného. Pak ale zveřejní majetkové přiznání a veřejnost se dozví, že od Agrofertu inkasoval dividendu ve výši 4,25 miliardy korun. (ČT24)
To je mimochodem pozoruhodný ekonomický objev. Většina lidí má s firmami, se kterými nemá nic společného, společnou jednu věc – neposílají jim miliardy. Zdá se ale, že česká politická ekonomie objevila nový model vlastnictví: čím méně s firmou máte společného, tím více vám vydělává.
Připomíná to manžela, který své ženě roky vysvětluje: „S tou blondýnkou nemám vůbec nic společného.“ A zrovna když tomu žena začne věřit, objeví se společná hypotéka, dvě děti a fotografie z dovolené.
Nejde přitom o to, že by podnikatel nesměl dostat dividendu. Samozřejmě že smí. Problém začíná až ve chvíli, kdy se fakta a veřejná prohlášení vydají každý úplně jiným směrem.
V ekonomii se tomu říká informační asymetrie. V politice marketing. A obyčejní lidé tomu obvykle říkají prostě obelhávání. Pro ty, kteří svůj kritický rozum však už poztráceli, je šak příjem z kapitálového majetku jen důkaz, že s kapitálem vlastně nemáte nic společného.
Nejzajímavější tak na celé věci nejsou ony čtyři miliardy. Nejzajímavější je, že i po nich bude část veřejnosti ochotna vysvětlovat, že vlastně žádný rozpor neexistuje. Právě tím se potvrzuje Lincolnův bonmot. Některé lidi lze opravdu obelhávat velmi dlouho. Jen ne všechny. A už vůbec ne navždy.
P. S. Budu vděčný všem diskutujícím, kteří mi logicky objasní, jak lze z firmy pobírat miliardy a současně s ní nemít nic společného. V ekonomii jsem se s tímto modelem zatím nesetkal.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020