Nečekaná zpráva z Ruska: Putinova strana opět zvítězila
Máme pro vás skutečně překvapivou zprávu. Putinova strana opět vyhrála ruské parlamentní volby. Jednotné Rusko získalo 57,83 procenta hlasů a mělo by obsadit 355 ze 450 mandátů ve Státní dumě. V roce 2021 přitom získalo 49,8 procenta. Ruská demokracie tedy dokázala během pěti let svůj volební výsledek ještě výrazně vylepšit, a to je opravdu pozoruhodné.
Rusofobové budou možná namítat, že výraznější opozice byla z volebního procesu odstraněna, protiválečná strana Jabloko nebyla připuštěna a opoziční politici jsou ve vězení nebo v exilu. Ale jinak samozřejmě proběhlo všechno standardně. Je pozoruhodné, jak demokratické mohou být volby, když předem odstraníte většinu lidí, kteří by je mohli vyhrát.
Ruská rychlost
Rusko je veliká země. Od Kaliningradu po Kamčatku je jedenáct časových pásem. Volby proto skončily postupně – poslední volební místnosti se zavřely až v Kaliningradu.
A potom se začaly počítat hlasy. Výsledek? V pondělí ráno bylo sečteno přes 95 procent hlasů. To je výkon, který zaslouží obdiv. Český statistický úřad by možná potřeboval trochu času na kontrolu výsledků. Evropské demokracie by nejspíš chtěly ověřovat zápisy, řešit námitky, přepočítávat sporné okrsky a kontrolovat práci volebních komisí.
V Rusku to jde podstatně rychleji. Proč kontrolovat výsledky, které jsou dané předem?
Povolávací rozkaz jako bonus
Letošní volby měly jednu sympatickou inovaci. V některých případech si občané z voleb odnesli nejen pocit, že splnili svou občanskou povinnost, ale také povolávací rozkaz nebo oznámení související s vojenskou evidencí.
Povolávací rozkazy dostali během voleb i někteří členové volebních komisí a pozorovatelé a někteří voliči je obdrželi i při elektronickém hlasování. To už je skutečně komplexní státní služba. Přijdete odevzdat hlas a stát vám na oplátku připomene, že má pro vaše služby ještě další využití.
V některých oblastech pak volby probíhaly pod dohledem ozbrojených ruských příslušníků, a demokracie tak dostala i bezpečnostní doprovod. Člověk má alespoň jistotu, že ho při svobodném rozhodování nikdo nebude rušit.
Kdo by to čekal?
Na ruských volbách je přitom nejpozoruhodnější, jak málo se toho může pokazit. Víte, kdo vyhraje. Víte přibližně kolik získá. Víte, že opozice bude mít omezený prostor. A pak už jen čekáte, až volební komise výsledek potvrdí, což je téměř okamžitě. Je to vlastně dokonalý systém. Demokracie bez nejistoty.
Žádné nepříjemné překvapení, žádné riziko, že by voliči zvolili někoho, koho stát neplánoval. A když už jste u urny, můžete si rovnou vyřídit i vojenskou povinnost. Volby tedy v Rusku skutečně fungují.
A opozice?
Samozřejmě existovala také opozice. Komunisté dostali 13,81 procenta, LDPR 8,98 procenta a Noví lidé 7,96 procenta. Tyto strany se tak do parlamentu dostaly. Jsou to i strany, které v zásadních otázkách v posledních letech většinou hlasovaly stejně jako Jednotné Rusko.
I to je krásný demokratický princip. Máte vládu a opozici. A když se opozice občas dostane do parlamentu, hlasuje stejně jako vláda. Jediný problém by byl, kdyby někdo chtěl něco jiného. Například mír.
Takové strany demokratické nejsou, a tak liberální Jabloko, jediná registrovaná strana, která otevřeně vystupovala proti válce, do celostátního volebního klání nebyla připuštěna.
Demokracie podle Putina
Celá věc má ovšem ještě jeden půvab. Vladimir Putin před volbami prezentoval hlasování jako důkaz podpory své politiky a války na Ukrajině. Výsledek mu tedy nyní poskytuje přesně to, co potřeboval: další oficiální potvrzení, že Rusové stojí za prezidentem a jeho politikou.
Možná už jen zbývá vymyslet, co bude na volebním lístku příště. Jedna možnost by byla: ANO – chci pokračovat v současné politice. A druhá: ANO – chci pokračovat v současné politice. Člověk by si alespoň mohl vybrat. Což je základ demokracie.
Podobnost čistě náhodná
Bylo by však znevažující a nepřesné říct, že ruské volby jsou stejné jako volby v nacistickém Německu. To je historicky příliš hrubé. Ruské volby totiž německé volby roku 1933 jen velmi vzdáleně připomínají.
Ne tím, že by dnešní Rusko bylo třetí říší. Ale tím, že volební mechanismus může zůstat zachován i ve chvíli, kdy se skutečná politická soutěž vytratila. Podobná je tak jen forma: „Máte volební lístky? Ano. Máte volební místnosti? Ano. Máte kandidáty? Samozřejmě. Máte opozici? No… to záleží, co přesně myslíte opozicí. Máte svobodnou politickou soutěž? Tady už bychom se raději drželi těch prvních tří otázek.“
A navíc, Hitlerovy poslední vícestranické volby v březnu 1933 nebyly vůbec z hlediska výsledku tak „dokonalé“: NSDAP získala jen 43,9 %.
Jan Urban
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