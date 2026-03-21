Názorové piruety z Průhonic aneb Jak premiér nezkrotil virus, ale vakcínu
Není to jen obyčejná změna názoru, ale přechod od „Brutální kampaně“ k brutální amnézii.
Ještě ne tak dávno nás totiž Andrej Babiš z televizních obrazovek s vervou sobě vlastní přesvědčoval, že očkování je jediná cesta k vítězství. Sliboval nám „brutální kampaň“, v noci pravděpodobně studoval dolet kapének a v Izraeli se málem nechal ubytovat přímo v očkovacím centru, jen aby jako první světu ukázal, že on tu „včeličku“ zařídí pro každého.
Tehdy byl „Best in Covid“ a vakcína byla jeho svatý grál.Jenže pak zřejmě v Průhonicích přivál nový vítr.
Tenhle vítr nezavál z laboratoří, ale z marketingového oddělení ANO. Marek Prchal zřejmě v datech uviděl něco děsivějšího než mutaci delta – uviděl tam klesající lajky.
Marketingový tým totiž zjistil krutou pravdu: část voličů, o které se ANO dělí s Tomiem Okamurou, začala na jehly koukat s podezřením, které by nevzbudil ani podomní prodejce hrnců.
Tiskovková choreografie: „Já nic, já skeptik“
Sledovat Andreje Babiše na tiskovce k očkování je dnes zážitek pro silné povahy. Je to jako koukat na člověka, který vám v pondělí prodal vysavač a v úterý u vašich dveří demonstruje za práva prachu. S vážnou tváří nám teď vysvětluje, že „lidi mají pochybnosti“ a že „stát nesmí nikoho nutit“.
Jako by ty vyhlášky o povinném očkování, které jeho vláda ještě před chvílí tiskla, psal někdo úplně jiný. Možná ten zlý Andrej z paralelního vesmíru.
Andrej Babiš totiž neřídí stát jako firmu, ale jako facebookový profil. Pokud má příspěvek o tom, že „každý má mít volbu“, víc sdílení než odborná studie, jde věda okamžitě do skartovačky. Pravda v jeho podání není v DNA, ale v počtu „palců nahoru“ od lidí, kteří věří, že vakcína je v podstatě tekutý Soros.
Souboj o revír: SPD v patách
V tomhle digitálním cirkusu mu navíc na záda dýchá Tomio Okamura. Ten je aspoň konzistentní – pro něj je očkování zlo z Bruselu už z principu. SPD si hrdě buduje barikádu z „vlasteneckého odporu“ a Babiš se prostě bojí, že mu tam jeho ovečky utečou.
Takže zatímco dřív chtěl povinné očkování, dnes už v podstatě uznává chyby a pomrkává na ty, co věří v čipy.V této nové éře se už nebezpečí nepřichází skrze kapénkami, ale nižším sdílením. Marketingový tým tak ladí statusy tak šikovně, aby neurazily babičky s třemi dávkami, ale zároveň spiklenecky dávaly naději těm, co si myslí, že po očkování budou vysílat 5G signál.
Vlastenecká lékárnička z marketingu
Aby byla ta mentální gymnastika kompletní, dostaneme k těmto názorovým piruetám zřejmě i „alternativní léčbu“:
- Sirup „Průhonická amnézie“: Užívejte ráno a večer. Zaručí, že si nebudete pamatovat, co jsme o očkování říkali před měsícem.
- Náplast „Digitální barikáda“: Lepí se přímo na zdravý rozum, aby vás neobtěžovala fakta.
- Kapky „Lajkogen“: Zvyšují pocit vlastní důležitosti při každém sdílení konspirace.
Volba je na nás
Očkování už v podstatě není medicínský zákrok, je to lifestylový doplněk. Pokud chceš být skutčný rebel, jdeš k Okamurovi. Pokud ti stačí jistota, že tě nikdo k ničemu nenutí (přestože tě k tomu před rokem nutil ten samý člověk), volíš Průhonice.
V politické vakcinologii totiž platí jediné: nejdůležitější není imunita národa, ale imunita vůči poklesu preferencí.
Existují zkrátka vůdci, kterým jde o lid a národ JFK o nich před lety napsal knihu Profily odvahy), a pak jsou tu „vůdci“, kterým jde o lajky a popularitu do příštích voleb. Jenže žádní vůdci nepadají z nebe – volíme si je sami.
Jan Urban
Babiš, Fiala a Biľak u jednoho stolu, aneb Vrací se nám éra anekdot?
Máte také pocit, že se historie točí v jakési absurdní spirále? Ten pocit, kterému Francouzi říkají déjà vu, se v české kotlině začíná projevovat velmi specificky. Lidé se opět začínají tiše uculovat nad politickými vtipy.
Jan Urban
Když vám chybí titul JUDr., zkuste to s titulem „likvidátor neziskovek“
Místopředseda ústavního výboru vs. Právnická fakulta 0:2. Jak chce poslanec Svobodných měnit přepsat českou ústavu, ze které u zkoušky dvakrát propadl, aby odpovídala ruskému modelu.
Jan Urban
Trauma z plných prostranství a náměstí aneb Když sousedovi víc tleskají
Je to fascinující úkaz. Jakmile se na náměstích či jiných veřejných prostranstvích srotí víc než tři lidé s transparentem podporujícím hlavu státu, v jistých kruzích okamžitě propuká panika hodná blížící se apokalypsy.
Jan Urban
My, lid (a tím myslím mě, mého křečka a stín Václava Klause)
Přečetl jsem si nejnovější procítěný apel pana Václava Kříže a musím říct: klobouk dolů! Ta starost o ústavu, ten strach z generálských holínek a hlavně to neustálé „MY“.
Jan Urban
Hlas lidu, hlas boží: Výběr z mediálních diskuzí pod videem „Turbo-English“
Omlouvám se, ale nedalo mi to. Nemohl jsem se nepodělit o pestrý vzorek internetových reakcí, které se, napříč mediálním spektrem, pod Filipovým bruselským vystoupením vyrojily. Je to fascinující sonda do duše fanouška i kritika.
|Další články autora
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Začalo to vnuknutím, teď plete stovky pomlázek. Získané peníze dává charitě
Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku už šestým rokem plete nejen s kamarády tradiční...
Cyklistika jako životní styl. Své neuvěřitelné triky na Prague Bike Fest předvedou i šílenci
Na pražském Výstavišti se na konci dubna chystají dva dny plné adrenalinu, inspirace i zábavy pro...
Lidé museli utéct z Ikey na Černém Mostě, dělníci omylem spustili požární hlásič
K obchodnímu domu Ikea u nákupního centra Černý Most vyjížděli v sobotu dopoledne hasiči. Podle...
Českomoravská v novém. Jak ale vypadala dřív? Porovnejte fotky před rekonstrukcí a po ní
Stanice metra Českomoravská se po více než roční nákladné rekonstrukci vrátila v pátek dopoledne...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 125
- Celková karma 14,08
- Průměrná čtenost 393x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020