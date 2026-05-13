Návrat k absolutismu? Hlavně se nedívat na Rusko
Korporace bohatnou, elity bohatnou, bankéři bohatnou, manažeři bohatnou. Všichni ostatní třou bídu s nouzí. To všechno je údajně důkaz zkaženého západního kapitalismu, který už už padne pod vahou vlastní chamtivosti.
Země oligarchů, která se nepočítá
A pak přijde fascinující moment: pohled na Rusko. Tedy ne pohled soudružky Konečné, protože ta se na nerovnost v Rusku raději nedívá, a ví proč. Ale pohled skutečný.
Rozdíl mezi západní Evropou a Ruskem z hlediska příjmové a majetkové nerovnosti je totiž docela zábavný, lépe řečeno závratný. Ve většině západní Evropy drží nejbohatší 1 % zhruba 20 až 30 % majetku. Hodně? Určitě. V Rusku je však koncentrace bohatství výrazně vyšší, a připomíná spíš feudalismus. Tedy feudální experiment s ropou, plynem a jachtami.
Je to totiž země, kde podle různých ekonomických odhadů vlastní nejbohatší 1 % obyvatel kolem poloviny veškerého bohatství země. Ano, polovinu. Dokážete si to představit? To už není sociální nerovnost, to je společenská verze hry Monopoly po šestnácti hodinách, kdy jeden hráč vlastní úplně všechno včetně banky a ostatní si mezi sebou půjčují poslední figurku psa.
A právě tady tak nastává zvláštní ideologický zázrak: soudružka Konečná náhle přestává tuto nerovnost vidět. Je to něco jako politická krátkozrakost (Myopia politica). Nerovnost je dokonale viditelná v Bruselu, Berlíně nebo Praze, ale jakmile překročí hranice Ruska, rozpustí se jako sníh na jaře.
Kapitalismus je zlo. Ale v Rusku ne
Kapitalismus je údajně zlo, tedy pokud existuje v Německu, Francii nebo Česku. Jakmile ale vznikne v Rusku, přestává se mu říkat kapitalismus a mění se na „obranu tradičních hodnot“. Rusko je totiž zenovou zahradou sociální spravedlnosti, kde se prostý lid spokojeně prochází mezi rozkvetlými břízkami a oligarchové neexistují, protože je všechny odstranil Lenin, a to osobně.
V západní Evropě je tak manažer s Teslou symbolem třídního útlaku. V Rusku je však oligarcha s palácem o velikosti okresního města, soukromým tryskáčem a jachtou za 300 milionů dolarů zřejmě jen tradiční folklór.
A tak když bohatý člověk existuje v Německu, je to důkaz selhání systému. Když existuje v Rusku, je to geopolitická nutnost vyplývající ze složité historické situace Eurasie.
A teď přichází úplně nejlepší část: údaje, které se nehodí. Průměrná mzda v Německu je několikanásobně vyšší než v Rusku. Vyšší je i průměrná délka života. Regionální rozdíly menší, sociální služby dostupnější a chudoba nižší. Ale poslouchat některé evropské radikální levičáky, získal by člověk dojem, že skutečně drsný kapitalismus začíná v Mnichově, zatímco Rusko je jediný sociálně spravedlivý skanzen tradičních hodnot na světě.
Bylo by skoro možné čekat, že je-li západní kapitalismus tak strašný, budou evropské masy utíkat za sociální spravedlností do Omsku. Jenže nějak pořád míří opačným směrem. A to musí být pro část evropské radikální levice nesmírně nepříjemný detail. Stejně jako vysvětlovat, proč se antiimperialistické revoluční elity tak rády fotí v Paříži, Miláně nebo Bruselu, ale už méně v paneláku na předměstí Novosibirsku?
Ideologická disciplína
Vysvětlovat, proč je největší nerovnost najednou úplně v pořádku, když ji provozuje „správná“ geopolitická část světa začíná tak být čím dál těžší. Ale soudružka Konečná to zvládá statečně.
Před ruským oligarchou totiž dokáže zavřít oči s obdivuhodnou ideologickou disciplínou, a pohádku o zlém Západu a spravedlivém Východu drmolí, jak Putin káže.
Jan Urban
Až si pro vaši garáž přijede sudetský důchodce
V posledních dnech jsem zjistil strašlivou věc. Nemyslím cenu másla. To je jen přírodní úkaz. Zjistil jsem, že Sudetoněmecký landsmanšaft zřejmě stojí za rohem, číhá a čeká, a já jako starý naiva se to dozvídám až z tohoto blogu.
Jan Urban
Nemocnice na kraji zákona, aneb Další díl české zdravotnické reality show
Vítejte u dalšího pravidelného dílu našeho národního seriálu, který je vtipnější než Comeback a napínavější než Kriminálka Anděl. Dnešní epizoda této zdravotnické show se natáčela v kulisách Ústřední vojenské nemocnice (UVN).
Jan Urban
Britský psychoteror: Jak se z kotěte stal Modrostrach
Není to dlouho, co jsem zde psal o kotěti britského modrého kocoura, pořízeného s představou, že bude ozdobou obýváku, důstojně sedící na parapetu, jenž se občas nechá pohladit a jen jednou za měsíc decentně shodí tužku ze stolu.
Jan Urban
Euroskepticismus s nataženou dlaní: Proč „bojovník proti Bruselu“ miluje jeho úředníky
Postoj vlády k EU má fascinující rys. Čím hlasitěji Babiš hřímá proti evropskému diktátu, bruselské byrokracii a „nesmyslným regulacím“, tím usilovněji v zákulisí bojuje za to, aby Brusel nepřestal sypat tím správným směrem.
Jan Urban
Sudety: Příběh země, která ztratila svou duši a jejíž jizvy jsou viditelné dodnes
Říká se, že domov dělají lidé. Je-li to pravda, pak jsou Sudety krajinou, která už desítky let hledá novou duši. Historie tohoto pohraničního pásu není jen o politice a mapách, ale i o staletích tvrdé práce, nepochopení a úpadku.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Pelhřimov schválil šestimilionovou bezúročnou půjčku pro nového zubaře
Pelhřimovští zastupitelé dnes schválili bezúročnou půjčku šest milionů korun pro stomatologické...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým a kdy budou hrát Češi?
Fanoušky ledního hokeje čeká už tento týden jeden z vrcholů sezony. Mistrovství světa nabídne...
Na pronájem sokolovské nemocnice vypíše Karlovarský kraj koncesní řízení
Karlovarský kraj vypíše koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice v Sokolově. Nemocnice...
Česko na MS v hokeji 2026: Aktuální program, výsledky a přehled všech soupeřů
Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit...
- Počet článků 205
- Celková karma 16,77
- Průměrná čtenost 414x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020