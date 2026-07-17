Naprostý lidský propadák
Český internet snese opravdu hodně. Od receptů na bábovku až po experty na geopolitiku s kvalifikací získanou mezi večeří a večerními zprávami. Když ale pan Horner zveřejnil svůj blog „Naprostý prezidentský propadák“, posunul hranici politického komentáře do oblasti, kde fakta hrají vedlejší a zcela nepodstatnou roli a hlavní slovo dostává fantazie.
Jenže autor to zřejmě myslí naprosto vážně.
Při čtení člověka fascinuje především jistota, s jakou pan Horner proniká do hlav prezidenta republiky, členů vlády, poradce Petra Koláře, Donalda Trumpa a patrně i několika dalších státníků. Tam, kde běžný člověk vidí politickou neshodu, vidí autor promyšlené zákulisní intriky. Tam, kde ostatní vidí rozdílné názory, on bezpečně rozpoznává zradu, manipulaci a téměř spiknutí.
Vrchol přichází ve chvíli, kdy čtenář zjistí, že podle pana Hornera by vláda měla s prezidentem komunikovat prakticky jen písemně, protože jeho slovo údajně nic neznamená. Dokonce se dozvídáme, že po večerním setkání s Petrem Kolářem může prezident svůj názor změnit, a proto je prý bezpečnější všechno dokumentovat.
Představa, že ústavní činitelé budou místo jednání komunikovat doporučenými dopisy a každé podání ruky jistit notářsky ověřeným zápisem, je natolik originální, že by si zasloužila vlastní kapitolu v učebnici ústavního práva. Ne proto, že by byla správná, ale proto, že ji dosud nikoho nenapadlo.
Ještě zajímavější je způsob argumentace. Autor totiž nepíše, že se domnívá. On ví. Ví, proč vláda prezidentovi nevěří. Ví, co si prezident myslí. Ví, jak fungují jeho vztahy s poradci. Ví dokonce, co měl Donald Trump na summitu NATO skutečně na mysli, přestože to sám neřekl.
Takovou míru jasnozřivosti by člověk čekal spíše u věštce než u politického komentátora.
Když pan Horner hodnotí prezidentovo vystupování na summitu NATO, vytýká mu, že nehájil postoje, které by podle autora hájit měl. To je samozřejmě legitimní politický názor. Jenže místo polemiky přichází psychologizování. Prezident prý nedokáže správně vyhodnocovat situace, není spolehlivý a vláda s ním vlastně nemůže jednat.
To už není analýza. To je literární žánr, ve kterém autor nahrazuje důkazy vlastní představivostí. Nebo diagnóza.
Na podobných textech je totiž zajímavé, že neprozrazují ani tak mnoho o kritizovaném politikovi, jako spíše o samotném autorovi. Čím méně faktů mají k dispozici, tím ochotněji je nahrazují domněnkami. A čím více domněnek se nahromadí, tím jistější bývá jejich tón.
Kritika politiků je nezbytnou součástí demokracie. Demokracie ale stojí také na schopnosti rozlišovat mezi fakty, názory a spekulacemi. Jakmile se tyto tři věci začnou zaměňovat, přestáváme psát komentáře a začínáme psát romány.
A právě tam se pan Horner tentokrát vydal. Pokud je tedy podle něj prezident republiky „naprostým prezidentským propadákem“, pak jeho vlastní článek představuje především propadák argumentace. Ne proto, že prezidenta kritizuje. To je naprosto v pořádku. Ale proto, že kritiku staví převážně na dojmech, které vydává za fakta.
Jako psycholog si tak člověk nutně klade otázku: Co proboha rodiče tomuto autorovi v dětství udělali? Zapomínali ho v koutku s hračkami? Nedostával pod stromeček ty správné hračky? Nebo mu snad odpírali mateřskou lásku dostatečně důsledně, až v něm vyrostlo tohle monstrózní nutkání projektovat si osobní problémy do hodnocení zahraniční politiky?
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