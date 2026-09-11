Nadějné vyhlídky aneb Když tělo začne mít vlastní názor
V mládí člověk vstával ze židle, běhal do schodů a nevěděl, co je pálení žáhy. Ve třetí třetině života vstane příliš rychle a na okamžik spatří Ježíše. Přesto to není důvod přestat žít. Jen je třeba některé věci dělat poněkud pomaleji.
Když se z obyčejného vstávání stane duchovní zážitek
Mládí má jednu nepříjemnou vlastnost. Člověk si myslí, že jeho tělo bude fungovat pořád stejně. Vstane z postele. Vyskočí z auta. Vyjde schody. Otočí hlavu. Natáhne se pro něco do horní police. A tělo poslušně vykoná, co se po něm žádá.
Ve třetí třetině života se mezi mozkem a tělem začne odehrávat zajímavá debata. Mozek: „Vstáváme.“ Tělo: „Počkej.“ Mozek: „Proč?“ Tělo: „Ještě si to musím rozmyslet.“
Jedním z nejzajímavějších okamžiků je rychlé postavení ze židle. Člověk se zvedne stejně jako před čtyřiceti lety – jenže najednou se svět podivně nakloní, před očima se objeví hvězdičky a člověk si říká, jestli už náhodou nenastala ta chvíle. Někdy má dokonce pocit, že na konci chodby spatřil Ježíše.
Pak se všechno srovná. „Tak nic,“ pomyslí si. „Ještě mě tady nechtějí.“ A opatrně si zase sedne.
Dřív schody, dnes jejich psychologie
Ve dvaceti jste běhali po schodech. Ve třiceti jste po nich chodili. Ve čtyřiceti jste začali používat výtah, protože jste byli zaneprázdnění. V padesáti jste používali výtah, protože proč se zbytečně namáhat.
A v šedesáti či sedmdesáti začnete schody předem studovat. Kolik jich je? Je tam zábradlí? Je mezi patry místo, kde se dá případně zastavit? A především: proč tam ten výtah vlastně není?
Zajímavé je, že člověk se přitom psychicky stále cítí zhruba stejně starý. V hlavě máte pořád toho třicetiletého chlapa, který dokázal večer vypít několik piv, spát čtyři hodiny a druhý den ráno normálně fungovat. Jen tělo si toho třicetiletého chlapa nějak nevšimlo. Po několika desetiletích začíná mít vlastní názor.
Dřív jsme spali. Dnes o spánku přemýšlíme
Mládí také poskytovalo neuvěřitelný luxus: člověk mohl spát. Usnul. Probudil se. Hotovo. Ve třetí třetině života se spánek stává projektem.
Večer přemýšlíte, jestli jste dnes dost chodili, jestli jste nejedli příliš pozdě, jestli jste nepili kávu, jestli bude v ložnici správná teplota a jestli vás v noci nebude bolet to, co vás přes den ještě nebolelo.
Pak konečně usnete. Ve dvě ráno se probudíte. Proč? Nevíte. Mozek zřejmě svolal noční poradu. „Tak co budeme řešit?“ A protože není nic naléhavého, začne řešit všechno. Starou hádku z roku 1987. Jestli jste kdysi neměli koupit jiné auto. Co jste vlastně řekli jednomu člověku před třiceti lety. A proč jste tehdy vůbec udělali takovou hloupost. Ve tři ráno máte pocit, že jste právě pochopili smysl života. V šest ráno už si nepamatujete nic.
Paměť je zvláštní zařízení
S věkem se také mění paměť. Dokážete si přesně vybavit, co vám řekl učitel v sedmé třídě. Ale nemůžete si vzpomenout, proč jste před pěti minutami přišli do kuchyně. To není zapomínání. To je selektivní archivace.
Mozek vám tím vlastně říká: „Tuhle informaci nepotřebujete.“ „Ale já jsem právě šel pro brýle!“ „Ano. A kde jsou?“ „Nevím.“ „Tak vidíte.“
Nejhorší je, když hledáte něco, co máte v ruce. To už není zapomínání. To je spolupráce několika institucí. Oči tvrdí, že nic nevidí. Mozek tvrdí, že předmět musí být někde jinde. A ruka mlčí, protože ví své.
Když tělo začne vydávat zvuky
Dalším znakem třetí třetiny života je zvukový doprovod. Dříve jste si sedli na židli. Nic. Dnes si sednete a něco v koleni udělá: křup. Vstanete: křup. Otočíte se: křup. Někdy máte pocit, že nejdete po bytě, ale startujete starý automobil.
Člověk si začne zvuků svého těla všímat. A také je začne před ostatními vysvětlovat. „To nebylo koleno. To bylo jenom křeslo.“ Nikdo se neptal. Ale je důležité zachovat společenskou důstojnost.
Dříve jsme byli mladí. Dnes jsme odborníci na pohodlí
V mládí jste chtěli dobrodružství. Stan, spacák, batoh, dlouhá cesta autem, noc někde v horách. Dnes stále milujete dobrodružství. Jen by hotel měl mít výtah. A koupelna sprchový kout. A postel by neměla být příliš měkká. A bylo by příjemné, kdyby restaurace nebyla v kopci.
Člověk se vlastně nestává méně dobrodružným. Jen začíná dobrodružství posuzovat podle kvality matrace. A když vám někdo nabídne pokoj ve čtvrtém patře bez výtahu, vaše první otázka už není: „Jaký je výhled?“ Ale: „A kufr tam vynesete vy?“
Technologie nám pomáhá stárnout důstojně
Moderní svět je v tomto ohledu velmi laskavý. Máme chytré hodinky, které nám každé ráno oznámí, že jsme špatně spali. Mobil nám připomene, že máme chodit. Aplikace nás informuje, kolik jsme ušli. Váha nám sdělí, kolik vážíme. Tlakoměr nám sdělí, jak na tom jsme. A zdravotní aplikace nám nakonec nabídne graf, ze kterého je patrné, že bychom měli být dávno mrtví.
Přesto se člověk každé ráno probudí a jde dál. Což je možná největší vítězství nad technikou.
A pak začne člověk špatně slyšet
Další výhodou třetí třetiny života je postupná ztráta sluchu. Člověk si jí samozřejmě dlouho nechce připustit. „Co jsi říkala?“ „Nic.“ „Aha.“ Za chvíli: „Co jsi říkala?“ „Říkala jsem, jestli chceš kávu.“ „Ne, děkuju.“ „Já jsem se tě ptala, jestli chceš kávu.“ „Ano.“ „Tak chceš?“ „Ne.“ „Tak proč jsi předtím říkal ano?“
V této fázi už člověk začíná tušit, že problém nebude pouze v akustice místnosti. Pozoruhodné je, že člověk ve třetí třetině života neslyší především tehdy, když mluví manželka. Naopak televizi slyší naprosto dokonale. A když z vedlejšího pokoje někdo potichu řekne „večeře“, sluch se záhadně vrátí do parametrů mládí.
Manželka má pro tuto zvláštní poruchu jednoduché vysvětlení: „Ty neslyšíš jen to, co nechceš slyšet.“ Člověk samozřejmě protestuje. „Já mám opravdu horší sluch.“ „Ano,“ říká manželka. „To už jsem pochopila před deseti lety.“
Ztráta sluchu je zkrátka další důkaz, že třetí třetina života není jen biologické stárnutí. Je to také období, kdy se člověk musí naučit velmi pečlivě rozlišovat mezi tím, co skutečně neslyší, a tím, co slyšet nechce.
Člověk se mění ještě jinak
Na třetí třetině života je ovšem zajímavé něco jiného. Člověk postupně zjistí, že už nemusí všechno. Nemusí někomu dokazovat, že má pravdu. Nemusí mít poslední slovo. Nemusí být všude. Nemusí si koupit všechno, co se mu líbí. A nemusí dokonce ani vypadat mladší, než je.
To je možná jedna z mála výhod věku. V mládí se člověk často snaží život získat. Později se učí život používat. Najednou může být docela příjemné sedět na zahradě, číst knihu, jít na procházku, která nikam nevede, nebo si dát kávu a půl hodiny se dívat z okna.
Dříve by nám to připadalo jako ztráta času. Dnes můžeme konečně pochopit, že některé chvíle nejsou ztracené jen proto, že jsme z nich nic nevyprodukovali.
A pak je tu samozřejmě čas
Ve třetí třetině života začnete také jinak vnímat čas. Rok už není začátek něčeho nekonečného. Je to další rok. Další léto. Další Vánoce. Další narozeniny. Člověk se tomu nechce příliš věnovat, protože statisticky vzato to není zrovna veselá matematika.
Ale právě tady může být třetí třetina života paradoxně svobodnější. Když víte, že času není nekonečně, některé věci přestanou být důležité. A jiné naopak získají cenu. Telefonát člověku, kterého máte rádi. Výlet, který jste dlouho odkládali. Kniha, kterou chcete napsat. Káva s někým, s kým je vám dobře.
Nebo obyčejné ráno, kdy vstanete z postele, svět se trochu zatočí, vy chvíli čekáte, zda se zjeví Ježíš, a nakonec zjistíte, že jste stále tady. Takže se oblečete. Uděláte si kávu. A jdete dál. Možná trochu pomaleji. Možná s menším počtem vlasů a větším počtem léků. Ale pořád dál. Protože třetí třetina života není jen čekárna na konec. Je to pořád život.
Jen už člověk konečně začíná vědět, co v něm stojí za to, a co může klidně nechat být. A pokud se při tom občas ozve koleno, zatočí hlava nebo nemůžete najít brýle, které máte právě na nose, není třeba panikařit.
Je to jen další důkaz, že organismus stále pracuje. Jen už se na něm poněkud podepsala délka provozu.
Prameny: osobní zkušenosti
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