Na parlamentáře nestřílet? Ale prosím vás, hlavně opatrně s realitou
Text „Na parlamentáře nestřílet“ působí na první pohled jako rozvážná úvaha o válce, moci a geopolitice. Při bližším čtení ale připomíná spíš gymnastické cvičení v tom, jak být současně skeptický, moralistní i lehce naivní – a přitom se tvářit jako hlas chladného rozumu.
Autor nás nejprve uklidní: válka je složitá věc. Děkujeme. Pak nás zneklidní: cíle se mění. To je ovšem ve válce naprosté sci-fi, něco takového se přece v dějinách nikdy nestalo. Nakonec nás dojme: co když někdo střílí na politiky a pak s nimi chce jednat? Ano, to je skutečně bezprecedentní situace – historie totiž jinak sestává výhradně z férových duelů s pistolemi za úsvitu a zdvořilých diplomatických čajů.
Největší kouzlo textu ale spočívá v implicitní představě, že existuje jakási správná, téměř etikou řízená forma válčení. Taková, kde se sice bombardují „tisíce cílů“, ale zároveň se drží jemná pravidla slušného chování – například nestřílet na ty, s nimiž bychom si jednou mohli potřást rukou. Ideálně po předchozím oznámení v kalendáři.
Zvláštní je i důvěra v racionalitu všech aktérů. Autor se podivuje nad tím, že někdo nemá jasný plán od první minuty. Jako by moderní konflikty byly šachová partie s předem spočítaným koncem, nikoli chaotický proces plný improvizace, chyb a zpětných úprav. Ale ne, tady se zjevně očekává powerpointová prezentace s bodem A, B i C – ideálně schválená etickou komisí.
A pak je tu vrcholná otázka: „S kým chtějí jednat, když zabili vedení?“ To zní dramaticky, skoro až existenciálně. Jen drobný detail – dějiny jsou plné situací, kdy se jednalo s někým jiným, novým, náhradním, nebo prostě s tím, kdo zrovna zbyl. Byť mocenské struktury mají tu vlastnost, že neumírají tak ochotně jako jednotlivci.
Celý text tak nakonec vyznívá jako melancholická stížnost nad tím, že svět není uspořádanější, logičtější a hlavně slušnější. Což je sice lidsky pochopitelné, ale analyticky poněkud slabší základ.
Ale ano, pojďme si z toho vzít ponaučení: až příště někdo povede válku, měl by si především ujasnit komunikační strategii vůči parlamentářům. A ideálně si je předem uložit do kontaktů. Pro jistotu.
P. S.
Po dočtení textu zůstává ještě jedna drobná, leč neodbytná otázka: jaký je vlastně jeho smysl? Má nás varovat, poučit, uklidnit, nebo jen decentně naznačit, že svět je složitý a lidé v něm dělají věci, které se nám nelíbí? Pokud ano, pak mise splněna, i když jsme to tušili už před prvním odstavcem.
A pak ještě jedna, čistě zvědavá: jsou tohle ta hluboká rémata, jimiž se zabývá Institut Václava Klause? Pokud ano, pak bych možná příště navrhoval přidat i kapitolu o tom, že voda je mokrá a válka bývá občas nepřehledná. Pro úplnost.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020