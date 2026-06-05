Na lovu za všeobecným přehledem: víme méně než naši rodiče, nebo jen něco úplně jiného?
Po několika podobných okamžicích se vnucuje jednoduchý závěr: naše školství fatálně selhává, vzdělanost upadá a civilizace se neodvratně řítí do záhuby. Jenže podobné závěry mají jednu nevýhodu. Objevují se už nejméně dvě tisíciletí.
Starověcí Řekové si stěžovali na mládež, a filozof Sokrates byl za údajné kažení mládeže dokonce odsouzen k smrti, čehož se dnešní učitelé již obávat nemusí. Římané si stěžovali na úpadek vzdělanosti. Generace našich prarodičů si stěžovala na generaci našich rodičů a generace našich rodičů si dnes stěžuje na generaci svých dětí. Zdá se tak, že jednou z nejstabilnějších lidských tradic je přesvědčení, že lidé bývali chytřejší.
Přesto však není úplně nesmyslné položit si otázku, co vlastně dlouhodobé televizní kvízy o společnosti vypovídají.
Všeobecný přehled není totéž, co vzdělání
První problém spočívá v tom, že dílčí faktické znalosti nejsou totéž, co všeobecné vzdělání. Když soutěžící neví, kdo napsal Babičku, může to být překvapivé. Když ale neví, kdo vyhrál Wimbledon v roce 1998 nebo jak se jmenoval představitel vedlejší role v seriálu z osmdesátých let, vypovídá to spíše o jeho zájmech než vzdělání.
Na druhé straně existují otázky, které v mnoha lidech vyvolávají pocit, že se přece jen něco změnilo. Když středoškolský učitel neví, co znamená Aristotelův pojem zoon politikon, leckdo si uvědomí, že ještě za první republiky, zejména na klasických gymnáziích, byla podobná znalost považována za samozřejmou součást vzdělání. Podobné příklady pak snadno posilují dojem, že obecná kulturní a humanitní vzdělanost slábne.
Jenže i zde je třeba opatrnosti. Jednotlivé příklady mohou být ilustrativní, ale samy o sobě ještě celkový úpadek vzdělanosti nedokazují. Televizní kvízy jsou totiž zvláštní disciplína. Neověřují schopnost analyzovat informace, řešit problémy nebo kriticky myslet. Ověřují především schopnost si z paměti rychle vybavit velké množství různorodých faktů. A zde se skrývá první důležitá změna.
Když máme knihovnu v kapse
Po většinu moderní historie byla paměť vysoce důležitým nástrjem myšlení. Pokud jste chtěli něco vědět, museli jste si to pamatovat. Knihovna v kapse nebyla a internet neexistoval.
Dnes nosíme v telefonu více informací, než kolik obsahovala průměrná městská knihovna před několika desítkami let. Není proto překvapivé, že se lidé postupně učí jinou dovednost: ne pamatovat si informace, ale vědět, kde je najít. Z pohledu kvízové soutěže je to samozřejmě tragédie. Z pohledu každodenního života jen adaptace.
Posun však pozorujeme i ve struktuře znalostí. V minulosti existovaly relativně stabilní soubory faktů, které byly považovány za součást všeobecného vzdělání. Podporovaly je školy, média i společenské prostředí.
Dnes je však svět mnohem roztříštěnější. Jeden člověk dokáže vysvětlit fungování kryptoměn, ale nepozná na mapě Balkán. Jiný rozumí genetice, ale netuší, kdo byl Richelieu. Třetí zná do detailu historii fotbalových mistrovství světa, ale nikdy neslyšel o Malthusovi.
Otázkou tedy není, zda lidé vědí méně. Otázkou je, zda vědí totéž, co předchozí generace. A odpověď velmi pravděpodobně ní: nevědí. To ovšem ještě nutně neznamená, že vědí méně.
Český problém? Spíše světový fenomén
Podobné debaty mimochodem neprobíhají jen v České republice. Stačí sledovat reakce diváků britské verze The Chase, americké soutěže Jeopardy!, nebo německých a francouzských televizních kvízů. Všude se opakují stejné povzdechy. Jak mohl někdo nevědět, tak jednoduchou věc? Co se dnes učí ve školách? Kam se poděla všeobecná vzdělanost?
Stejné otázky si tak kladou Britové, Němci, Francouzi i Američané. Pokud bychom měli věřit všem těmto steskům současně, museli bychom dospět k závěru, že školství selhává ve všech vyspělých zemích najednou.
To samozřejmě není nemožné. Ale existuje i jednodušší vysvětlení. Lidé mají tendenci přeceňovat znalosti, které považují za samozřejmé. Pokud celý život milujete historii, připadá vám neuvěřitelné, že někdo neví, kdo byl Napoleon. Pokud se zajímáte o sport, nechápete, jak někdo může neznat pravidla tenisu. A pokud jste geograf, máte pocit, že neznalost hlavních měst je téměř civilizační katastrofa.
Ve skutečnosti každý z nás posuzuje úroveň ostatních podle své vlastní mapy světa.
Co lze z televizních soutěží skutečně vyvodit?
Co tedy lze z televizních soutěží vyvodit? Méně, než si myslíme. Určitě nelze z několika stovek soutěžících usuzovat na stav celého školství. Nelze ani jednoduše tvrdit, že dnešní generace je méně vzdělaná než generace předchozí.
Na druhou stranu lze pozorovat něco jiného. Svět se stává stále specializovanějším. Množství dostupných informací roste tak rychle, že společný základ znalostí se postupně zmenšuje. Lidé vědí více o svých oborech a zájmech, ale méně sdílejí stejný či společný kulturní a faktografický rámec.
A možná právě to je skutečný příběh, který se za televizními kvízy skrývá. Nejde ani tak o úpadek vědomostí, jako spíše o proměnu toho, co považujeme za vědění či vzdělání. Kdysi byl vzdělaný člověk ten, kdo znal velké množství faktů. Dnes je stále častěji považován za vzdělaného ten, kdo umí informace vyhledat, ověřit, propojit a použít.
To samozřejmě neznamená, že znalosti přestaly být důležité. Bez určitého základu se kriticky myslet nedá. Znamená to však, že mezi všeobecným přehledem a skutečnou schopností orientovat se ve světě už dávno neplatí rovnítko.
A tak možná televizní soutěže neukazují ani tak to, jak jsme hloupí, ale spíše to, jak obtížné je v době informační exploze dohodnout se na tom, co by měl vlastně „každý vědět“, a jak dosáhnout toho, abychom se přes své roztříštěné a specializované znalosti dokázali vzájemně dohodnout. A to je otázka, na kterou by možná nestačil ani nejlítější Lovec.
Jan Urban
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