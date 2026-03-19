My, lid (a tím myslím mě, mého křečka a stín Václava Klause)
Vždycky mě fascinovalo, kolik lidí se vejde do jednoho blogera. Když pan Kříž píše, že „naši občané sledují s obavami“ (věta jako vystřižená z Rudého práva), představuju si ty zástupy.
Vidím tam celou armádu internetových trollů, co mají azbuku na klávesnici jako povinnou výbavu. Vidím tam zástup věrných odkojených koblihami, i těch, kteří doteď nerozdýchali, že se na Hradě nepodává Becherovka.
A samozřejmě cítím ten silný závan nostalgie po časech, kdy největším státnickým výkonem bylo bleskové „přemístění“ chilského pera do kapsy saka. Ano, to byl ten správný prezidentský systém – systém „co není přibité, to je moje“.
Autorovi se očividně stýská po starých dobrých časech, kdy prezident nebyl „zelený mozek“, ale spíš takový „šedý kůň“, co sice taky zasahoval do všeho, ale dělal to s permanentní zapšklostí unaveného profesorského všeználka.
Fascinuje mě ta logika: Prezident kritizuje výdaje na obranu? Skandál! Jak si dovoluje mít názor na to, kolik prostřílíme, když má jen reprezentovat? A nedejbože, aby jel na summit NATO! Co by tam dělal? Vždyť je jen bývalým čelným představitelem této instituce. Náš oblíbený premiér Babiš sice tak dobře jako Pavel anglicky neumí, ale zato dokáže v pěti jazycích najednou vysvětlit, že za všechno může Kalousek, což je dovednost, kterou na summitu NATO určitě všichni postrádají.
A ta třešnička na dortu: SMSky panu Kolářovi a motorka ve Španělsku. Strašné! Představte si tu drzost – vyvolat krizi a pak si odfrčet v kůži na jih. To takový „šloh pero“ by nikam neodfrčel. Ten by zůstal doma, seděl by v Institutu a psal moudra o tom, že globální oteplování neexistuje.
Pane Kříži, to vaše „MY“ je kouzelné. Je to takové to „my“, za kterým se schovává každý, kdo chce znít důležitě, ale ve skutečnosti mluví jen jménem fanklubu jednoho holdingu a jedné ukradené psací potřeby.Příště, až budete psát v množném čísle, zkuste upřesnit, jestli jste v té místnosti s těmi „občany“ sám, nebo jestli vám tam hraje i rádio z Petrohradu.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020