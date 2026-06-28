Muž bez minulosti aneb záhada nového šéfa inspekce životního prostředí
Podle informací ministerstva životního prostředí jmenoval ministr Igor Červený novým ředitelem České inspekce životního prostředí právníka a podnikatele Pavla Straku. Výběrová komise jej doporučila jako nejvhodnějšího kandidáta ze šesti uchazečů.
Média současně upozornila, že jde o bývalého kandidáta a významného sponzora Motoristů. Podle veřejně dostupných informací poskytl této straně finanční dary a nefinanční plnění a v minulosti za ni kandidoval na jižní Moravě.
Další zajímavostí je jeho profesní dráha. Hospodářské noviny i další média jej označují za podnikatele v oblasti realit. Samo o sobě na tom není nic neobvyklého. Jen to může překvapit ty, kteří se dosud domnívali, že do čela instituce dohlížející na dodržování ekologických předpisů bývají vybíráni především lidé s výraznou profesní stopou právě v oblasti životního prostředí.
Některá média navíc uvedla, že v oboru ochrany životního prostředí je Pavel Straka dosud prakticky neznámou osobou a že z veřejně dostupných zdrojů nejsou zřejmé jeho zkušenosti v této oblasti. Kritické hlasy zazněly i od bývalého ministra životního prostředí a některých ekologických organizací.
Je to vlastně fascinující. V době sociálních sítí a digitálních stop je stále obtížnější zůstat veřejnosti téměř neznámou osobou. A přesto se to panu Strakovi podařilo. Kdyby se taková postava objevila v britském románu, detektiv by po třetí kapitole zjistil, že skrývá nějaké velké tajemství. U nás se stala šéfem České inspekce životního prostředí.
Média si rovněž povšimla, že nový ředitel má poměrně konkrétní představy o některých praktických otázkách svého působení, například o služebním voze či budoucím sídle úřadu. To je vlastně sympatické. Mnozí lidé přicházejí do nové funkce s představou, co budou dělat. Pan ředitel začíná od organizačních detailů.
Možná se nakonec ukáže, že jde o mimořádně schopného manažera, jehož kvality dosud zůstávaly širší veřejnosti skryty. Bylo by to příjemné překvapení. Veřejnost má však zároveň právo ptát se, jaká kritéria při výběru rozhodovala a jaké zkušenosti nový ředitel pro výkon této významné funkce nabízí.
A nezbývá než doufat, že jméno pana ředitele není žádným nomen omen. Česká příroda už zažila ledacos a jistě si poradí i s dalším personálním experimentem.
Každopádně je hezké, že česká politika stále umí překvapovat. Někde se do čela ekologických institucí hledají známí odborníci. U nás jsme se tentokrát rozhodli vsadit na tajemství. A příroda, jak známo, už přežila doby ledové i meteority. Teď si vyzkouší Pavla Straku.
Použité zdroje:
- Ministerstvo životního prostředí – tisková zpráva o jmenování Pavla Straky
- iDNES.cz – Inspekci životního prostředí povede významný sponzor Motoristů
- iROZHLAS.cz – Inspekci životního prostředí povede Straka, který kandidoval za Motoristy
- Novinky.cz – Šéfem inspekce životního prostředí se stal kandidát a sponzor Motoristů Straka
- Hospodářské noviny – Inspekci povede sponzor Motoristů a podnikatel v realitách Pavel Straka
- Deník N – Novým šéfem ČIŽP bude Pavel Straka
- EnviWeb – Ekologové: Straka do ČIŽP hrozí zeslabením ochrany
Jan Urban
Macinka for President, aneb Národ sobě: Konečně prezident pro všechny rozhořčené
Některé země volí prezidenty. Jiné státníky. A pak existuje možnost zvolit Petra Macinku. Česká republika by se tak konečně stala zemí, jejíž představitel se nikdy nebojí říci svůj názor. Zejména když neví, o čem mluví.
Jan Urban
Když vedro je i těm, kdo popírají oteplování
Evropu dusí další vlna veder. A zatímco teploměry lámou rekordy, stojí za připomenutí, že klimatické modely byly v mnohém překvapivě přesné. Na rozdíl od některých domácích proroků.
Jan Urban
Morálka Babišova okolí, aneb Vrána k vráně sedá: Byt a jedna politická rodina
Když se v okolí Andreje Babiše objeví další příběh o státním bytě, zvláštních výhodách a neochotě něco vrátit, člověk si začne říkat, zda nejde o náhodu. A pak si vzpomene na staré české přísloví o vránách.
Jan Urban
Hledá se prezident. Zn.: Ochotný sloužit Agrofertu
ANO hledá kandidáta na prezidenta. Má to ale drobný problém: potřebuje osobnost, která bude důstojná, volitelná, loajální a zároveň ochotná spojit své jméno s politickým projektem jednoho muže. Takových lidí mnoho neběhá.
Jan Urban
Expertů máme dost. Kde se ztratili profesionálové?
Znalosti a tituly ještě nikoho nečiní profesionálem. Profesionál je expert, který kromě odbornosti nese i odpovědnost, slouží veřejnému zájmu a má něco, co dnes zní téměř staromódně – profesní čest.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...
Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Přes 140 účastníků se u Třebíče zapojilo do charitativní akce Everesting
Více než 140 účastníků se zapojilo do charitativní sportovní akce Everesting na podporu pacientů s...
Na Žďársku se utopil pětatřicetiletý muž, který se koupal v zatopeném lomu
U Dolní Rožínky na Žďársku se v sobotu utopil pětatřicetiletý muž. Koupal se v zatopeném lomu....
Záchranáři našli tělo mladíka v přehradě Hracholusky, zřejmě se utopil
Záchranářům se v neděli podařilo najít tělo mladíka, který se pravděpodobně utopil v přehradě...
OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně
Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
- Počet článků 280
- Celková karma 18,59
- Průměrná čtenost 444x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020