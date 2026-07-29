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Morální dno má někdy i podobu Mikešova blogu

Kritizovat prezidenta lze, nesouhlasit s jeho rozhodnutími též, zvrhne-li se však debata o rozpočtu v počítání jeho zahraničních cest a délky prezidentových kalhot, je čas na otázku, kam až lze při hledání morálního dna klesnout.

Prezident Petr Pavel vetoval novelu rozpočtových pravidel, protože má obavu, že může vládě usnadnit další zadlužování státu. Je to jeho ústavní právo. Můžeme s jeho názorem nesouhlasit, můžeme ho považovat za chybný, můžeme argumentovat proti němu. To všechno je naprosto v pořádku.

Co už je poněkud méně v pořádku, je vysvětlovat prezidentské veto počtem zahraničních cest, návštěvou Formule 1 nebo dokonce délkou kalhot, ve kterých prezident někde vystupoval.

To už není ekonomická argumentace. To je tak trochu politická verze hospodské debaty o tom, jestli si soused koupil příliš drahé fáro.

Ještě zajímavější je tvrzení, že prezident veto použil jen proto, aby se „předvedl“ a získal politické body. To může být pravda. Stejně tak to pravda být nemusí. Autor však nemá k dispozici žádný důkaz, pouze svůj vlastní výklad prezidentových motivů. A vydávat domněnku za fakt je poněkud odvážná disciplína.

Státník totiž nemá povinnost mlčet jen proto, že jeho názor nemusí zvítězit. Naopak. Úkolem státníka je říct svůj názor i tehdy, když ví, že jeho prosazení nemusí být snadné nebo dokonce vůbec možné.

Prezident tak může upozornit na riziko zadlužování, i když Poslanecká sněmovna jeho veto přehlasuje. Smyslem jeho rozhodnutí nemusí být pouze okamžitý legislativní výsledek. Může jít také o veřejné upozornění na problém.

A právě tady je zvláštní logika argumentu „veto je k ničemu“. Pokud totiž prezident upozorní na možné riziko a parlament jeho názor přehlasuje, neznamená to, že veto bylo zbytečné. Znamená to pouze, že většina zvolila jinou cestu.

Ostatně kdyby platilo, že politik má vyjadřovat pouze názory, o nichž je předem jisté, že budou prosazeny, mohli bychom Poslaneckou sněmovnu rovnou nahradit kalkulačkou.

Poněkud bizarní je také výtka, že pokud prezident hovoří o šetření, měl by začít u svých zahraničních cest. To je argumentace z kategorie: „Když chcete mluvit o požárech, nejdříve si zkontrolujte vlastní toustovač.“

Prezident samozřejmě může být kritizován za náklady spojené s výkonem funkce. Jenže pak by stejným metrem měli být poměřováni i ostatní politici. Včetně těch, jejichž podnikatelské impérium v minulosti čerpalo miliardové dotace, nebo těch, kteří dnes dokážou velmi hlasitě mluvit o šetření, zatímco drobní podnikatelé čekají na peníze, které jim stát podle zákona či smluv skutečně dluží.

Tam už ale délka kalhot nějak záhadně přestává být důležitá.

A nakonec ještě jedna věc. Prezidentův vojenský životopis může být předmětem legitimní politické diskuse. Stejně jako jeho názory na obranu. Ale tvrdit, že člověk, který strávil život v uniformě, proto nemůže rozumět ekonomice, je asi stejně přesvědčivé jako tvrdit, že ekonom nemůže rozumět obraně, protože nikdy nebyl v tanku.

Chceme-li tak vést seriózní debatu o českém rozpočtu, zadlužování a budoucnosti veřejných financí, bylo by dobré začít právě tam. Ne u toho, kolik prezident spotřeboval benzínu na cestu do zahraničí, ani u toho, jak krátké měl kalhoty na Formuli 1.

Protože zatímco se jedni přisluhovači předhánějí v osobních útocích na prezidenta kvůli jeho spotřebě, jiní politici se předhánějí v tom, kolik miliard dokážou najít ve veřejných penězích pro své zájmy.

A to je možná ten okamžik, kdy si člověk uvědomí, že morální dno není místo, na které se člověk propadne najednou. Je to schodiště. A někteří po něm sestupují velmi systematicky.

Autor: Jan Urban | středa 29.7.2026 12:22 | karma článku: 19,33 | přečteno: 245x

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