Morální dno má někdy i podobu Mikešova blogu
Prezident Petr Pavel vetoval novelu rozpočtových pravidel, protože má obavu, že může vládě usnadnit další zadlužování státu. Je to jeho ústavní právo. Můžeme s jeho názorem nesouhlasit, můžeme ho považovat za chybný, můžeme argumentovat proti němu. To všechno je naprosto v pořádku.
Co už je poněkud méně v pořádku, je vysvětlovat prezidentské veto počtem zahraničních cest, návštěvou Formule 1 nebo dokonce délkou kalhot, ve kterých prezident někde vystupoval.
To už není ekonomická argumentace. To je tak trochu politická verze hospodské debaty o tom, jestli si soused koupil příliš drahé fáro.
Ještě zajímavější je tvrzení, že prezident veto použil jen proto, aby se „předvedl“ a získal politické body. To může být pravda. Stejně tak to pravda být nemusí. Autor však nemá k dispozici žádný důkaz, pouze svůj vlastní výklad prezidentových motivů. A vydávat domněnku za fakt je poněkud odvážná disciplína.
Státník totiž nemá povinnost mlčet jen proto, že jeho názor nemusí zvítězit. Naopak. Úkolem státníka je říct svůj názor i tehdy, když ví, že jeho prosazení nemusí být snadné nebo dokonce vůbec možné.
Prezident tak může upozornit na riziko zadlužování, i když Poslanecká sněmovna jeho veto přehlasuje. Smyslem jeho rozhodnutí nemusí být pouze okamžitý legislativní výsledek. Může jít také o veřejné upozornění na problém.
A právě tady je zvláštní logika argumentu „veto je k ničemu“. Pokud totiž prezident upozorní na možné riziko a parlament jeho názor přehlasuje, neznamená to, že veto bylo zbytečné. Znamená to pouze, že většina zvolila jinou cestu.
Ostatně kdyby platilo, že politik má vyjadřovat pouze názory, o nichž je předem jisté, že budou prosazeny, mohli bychom Poslaneckou sněmovnu rovnou nahradit kalkulačkou.
Poněkud bizarní je také výtka, že pokud prezident hovoří o šetření, měl by začít u svých zahraničních cest. To je argumentace z kategorie: „Když chcete mluvit o požárech, nejdříve si zkontrolujte vlastní toustovač.“
Prezident samozřejmě může být kritizován za náklady spojené s výkonem funkce. Jenže pak by stejným metrem měli být poměřováni i ostatní politici. Včetně těch, jejichž podnikatelské impérium v minulosti čerpalo miliardové dotace, nebo těch, kteří dnes dokážou velmi hlasitě mluvit o šetření, zatímco drobní podnikatelé čekají na peníze, které jim stát podle zákona či smluv skutečně dluží.
Tam už ale délka kalhot nějak záhadně přestává být důležitá.
A nakonec ještě jedna věc. Prezidentův vojenský životopis může být předmětem legitimní politické diskuse. Stejně jako jeho názory na obranu. Ale tvrdit, že člověk, který strávil život v uniformě, proto nemůže rozumět ekonomice, je asi stejně přesvědčivé jako tvrdit, že ekonom nemůže rozumět obraně, protože nikdy nebyl v tanku.
Chceme-li tak vést seriózní debatu o českém rozpočtu, zadlužování a budoucnosti veřejných financí, bylo by dobré začít právě tam. Ne u toho, kolik prezident spotřeboval benzínu na cestu do zahraničí, ani u toho, jak krátké měl kalhoty na Formuli 1.
Protože zatímco se jedni přisluhovači předhánějí v osobních útocích na prezidenta kvůli jeho spotřebě, jiní politici se předhánějí v tom, kolik miliard dokážou najít ve veřejných penězích pro své zájmy.
A to je možná ten okamžik, kdy si člověk uvědomí, že morální dno není místo, na které se člověk propadne najednou. Je to schodiště. A někteří po něm sestupují velmi systematicky.
Jan Urban
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Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020