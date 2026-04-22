Morálka není třešnička na dortu: Proč bez etiky jako společnost nikdy moc nezbohatneme
Teze, o které nás někteří architekti změn přesvědčovali a jejíž zastánci jsou kolem nás i dnes, předpokládala, že slušnost je luxus, na který si musíme nejprve vydělat – že morální hodnoty jsou jen jakýmsi zbytným doplňkem bohaté tržní ekonomiky. Ti, kteří na důležitost morálních pravidel upozorňovali, byli odbýváni jako „otravný hmyz“, který brzdí rozjetý stroj.
Na bažině však stabilní dům nepostavíte. Trh dokáže ledacos, ale morálku, kterou ke svému fungování potřebuje, zajistit nedokáže. Bez morálního základu se trh mění v džungli, kde bohatství národa mizí v kapsách vyvolených. Ale i kdyby nám to nevadilo, je tu čistě pragmatický problém: nedůvěra, či absence morálky, která ji vyvolává, je extrémně drahá.
Příběh dvou sousedů: Důvěřov vs. Podfukov
Představte si dva státy se stejným podnebím i surovinami. V Důvěřově se lidé drží pravidel a dané slovo platí. V Podfukově se každý snaží systém „hacknout“ pro svůj prospěch. Rozdíl v jejich blahobytu není dán štěstím, ale náklady na omezení „provozního tření“.
V Podfukově totiž lidé platí „daň z vychytralosti“ v každodenních situací:
Písek v soukolí obchodu: Zatímco v Důvěřově si firmy podají ruku a obchod běží, v Podfukově musí mít každá smlouva 50 stran právnického textu. Firmy si tvoří obrovské rezervy na nedobytné pohledávky, protože neplacení faktur je zde „národní sport“. Tato prodleva a náklady na právníky jsou čistou ztrátou, která brzdí růst.
Mrtvé investice do bezpečí: V Důvěřově lidé investují peníze do vzdělání nebo lepších strojů. V Podfukově musí investovat do mříží, alarmů a kamerových systémů. Peníze vyhozené za hlídače a pancéřové dveře však nezvyšují produktivitu – pouze brání tomu, aby byl člověk okraden. Jsou to vyhozené zdroje.
Trh plný „citronů“: V Podfukově prodejci ojetin či služeb běžně lžou o kvalitě. Kupující to ví, a proto nabízí nízké ceny všem. Výsledkem je, že poctiví obchodníci z trhu zmizí, kvalita klesá a všichni nakonec používají předražené a nekvalitní šunty. Nízká morálka zde doslova ničí trh.
Efekt stojícího diváka a dálniční „géniové“
Tento rozdíl v blahobytu dokresluje i jednoduchý příklad. Sedíte v divadle a jeden „šikovný“ divák si stoupne, aby lépe viděl. Z krátkodobého hlediska si polepší. Jenže tím zhorší výhled lidem za sebou. Ti se proto také postaví. Během chvíle stojí celé hlediště. Výsledek? Všichni vidí stejně špatně jako předtím, a navíc je bolí nohy. Přesně tak funguje selhání společenské morálky: chování, které je zdánlivě individuálně výhodné, vede k horšímu výsledku všech.
Podobným příkladem je dálniční zácpa. Každý zná „génia“, který to vezme odstavným pruhem. Krátkodobě se posune o deset aut, ale vyvolá řetězové brzdění, zablokuje zip a kolona stojí o hodinu déle. Tím, že přechytračil ostatní, přechytračil i sám sebe – i on nakonec zůstane trčet v chaosu, který pomohl vytvořit.
Jak se dřív krotili ti „nejšikovnější“?
Země, které jsou dnes bohaté, vyvinuly efektivní (a levné) nástroje k udržení morálky:
Vnitřní policista či Bůh: Víra nebo vnitřní svědomí fungují jako geniální úsporné opatření. Místo tisíců úředníků stačí vědomí, že se „tohle prostě nedělá“.
Reputace: V komunitě, kde podraz znamená vyobcování, si každý rozmyslí, zda krátkodobý zisk stojí za doživotní ztrátu důvěry.
Právní systém: Kde selže vnitřní kompas, nastoupí dráb. Ale pozor – čím méně je vnitřní morálky, tím více policistů a bachařů musí stát platit z vašich daní. I zde platí, že nízká morálka je drahá.
Ekonomika nedůvěry: Proč jsou slušní bohatší?
Rozdíly v blahobytu států odrážejí míru důvěry dodnes. Bohaté země (Skandinávie, Švýcarsko) vyčnívají vysokou důvěrou. Státy zápasící s nízkou morálkou pálí své zdroje na vzájemné hlídání.
V Podfukově stát zavádí složité kontroly a šikanózní byrokracii (jako jsou kontrolní hlášení či povinné certifikace všeho), protože předpokládá, že každý podvádí. Poctivý podnikatel pak tráví třetinu času papírováním místo inovací. To je ten pravý důvod, proč Podfukov nikdy nedožene Důvěřov.
Tvrdá data navíc mluví jasně: existuje téměř lineární závislost mezi vnímáním korupce a bohatstvím země. Index vnímání korupce (CPI) ukazuje, že země s vysokou etickou integritou mají v průměru několikanásobně vyšší HDP na obyvatele než země na chvostu žebříčku. Každé zlepšení vnímání čistoty veřejného života o několik bodů se statisticky propisuje do reálného růstu ekonomiky. Etika není „třešnička“, ale motor.
Závěr
Morálka je nejdůležitější infrastruktura státu, důležitější než dálnice nebo 5G sítě. Bez ní je ekonomika jen hrou, kde se každý snaží přechytračit každého – což je sice intelektuálně stimulující, ale k bohatství to nevede.
Problém „černého pasažéra“ – tedy toho, kdo vnímá pravidla jen jako zbytečnou zátěž, kterou je potřeba „hacknout“ – není projevem chytrosti, ale parazitismem, který nakonec zruinuje i hostinu, na kterou se tak drze vetřel.
Jan Urban
Operace „Národní vymývání 2.0“: Proč vláda hodnotí naše IQ podle svého fanklubu?
Naše vláda dospěla k názoru, že ovládne-li veřejnoprávní média a zaplaví nás správnou směsici optimismu a propagandy, začneme ji milovat i s prázdnou peněženkou. A tak zapomeňte na kritické myšlení a připravte si nálevku na mozek
Jan Urban
Jak (ne)psát o veřejnoprávní službě
Text paní Pantlíkové na adresu ČT, publikovaný na tomto blogu, by mohl zdárně sloužit při výuce - jako odstrašující příklad, co se stane, když se při psaní potkají na jednom místě nezvládnuté emoce, překlepy a čistá dojmologie.
Jan Urban
Když strach káže o nenávisti: Proč se paní senátorka tak moc bojí mladých žen?
Přečetl jsem si nejnovější výlev paní senátorky Kovářové o „nenávistných mladých ženách“ a nemůžu se zbavit pocitu, že tenhle text by se měl spíše jmenovat „Deníček mého vlastního děsu“.
Jan Urban
Globalizace? Nic nového pod sluncem. Stačí se podívat do kufru s nářadím
Často máme pocit, že svět se propojil až s příchodem internetu a logistických center, že teprve dnes žijeme v „době globální“, a mluvíme o „supply chainech“ propojujících světadíly. Naše řeč nás však usvědčuje z omylu.
Jan Urban
Panoptikum u Xavera: Když se sejde „elita“, která nás zachrání (před námi samotnými)
Tak se nám o víkendu konala další sešlost „utlačovaných a umlčovaných“. Tentokrát u příležitosti narozenin internetové televize XTV. Pokud jste tam ale nebyli, nezoufejte, nemáte proč. O nic jste nepřišli.
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Festival Jižní Svéráz na jihu Čech propojí osm měst a 45 divadelních souborů
Festival Jižní Svéráz na jihu Čech od května do září propojí osm měst a 45 divadelních souborů a...
Modernizace koupaliště v Novém Jičíně spěje ke konci,otevřít by se mělo v červnu
Dělníci dokončují rekonstrukci venkovního bazénu v Novém Jičíně. Za modernizaci koupaliště, která...
Brno plánuje postavit tři nové mateřské školy pro stovky dětí
V Brně vzniknou tři nové mateřské školy pro stovky dětí. Brněnští radní dnes schválili zadávací...
Letecký Den ve vzduchu v Plasích ukáže akrobacii, armádní i historické stroje
Několikahodinový program s přelety, akrobatickými vystoupeními i historickými letouny nabídne 25. a...
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020