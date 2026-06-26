Morálka Babišova okolí, aneb Vrána k vráně sedá: Byt a jedna politická rodina
Politika je zvláštní prostředí. Někteří lidé do ní vstupují s představou služby veřejnosti, jiní s pocitem, že veřejnost by měla sloužit jim.
Příběh kolem nezákonně drženého bytu, který jeho uživatelka, Tunde Bartha, Babišova spolubydlící a šéfka Úřadu vlády, odmítala opustit a mezitím jej dokonce pronajímala, je vlastně fascinující sociologickou sondou. Není totiž zajímavý jen sám o sobě. Je zajímavý tím, jak málo překvapuje.
V normálním světě člověk zjistí, že mu něco nepatří, a vrátí to. Ve světě některých politických elit se nejprve hledá právní klička, potom mediální vysvětlení a nakonec důvod, proč je vlastně obětí ten, kdo z výhody léta profitoval.
Je to zvláštní druh morálky. Morálky, podle níž je státní majetek cosi mezi rodinným dědictvím a zaměstnaneckým benefitem.
A možná je ještě zajímavější jiná věc: jak často se podobné příběhy objevují právě v okruhu lidí, kteří léta slibují, že „budou řídit stát jako firmu“. Inu, některé firmy zřejmě disponují velmi kreativním pojetím vlastnictví.
Staré přísloví říká, že vrána k vráně sedá. Nemusí to být vždy pravda. Ale člověk si nemůže nevšimnout, že kolem některých politiků se s podivuhodnou pravidelností objevují lidé, kteří mají poněkud pružnější vztah k pravidlům, veřejnému majetku a osobní odpovědnosti.
A pak se divíme, že klesá důvěra v politiku.
Možná je totiž problém menší v tom, že se čas od času objeví někdo, kdo si myslí, že může užívat cizí byt. Větší problém je, že se kolem něj najde dost lidí, kterým to připadá úplně normální.
Vrána k vráně sedá. A občas si společně postaví hnízdo ze státního majetku. Někteří lidé považují prostě stát za firmu. Jen si občas nejsou jisti, kdo je jejím vlastníkem. A když se podobné příběhy opakují, přestává jít o náhodu a začíná to připomínat firemní kulturu. Takže, jak by řekl básník, Vrána k vráně sedá, byt k bytu létá.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020