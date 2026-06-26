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Morálka Babišova okolí, aneb Vrána k vráně sedá: Byt a jedna politická rodina

Když se v okolí Andreje Babiše objeví další příběh o státním bytě, zvláštních výhodách a neochotě něco vrátit, člověk si začne říkat, zda nejde o náhodu. A pak si vzpomene na staré české přísloví o vránách.

Politika je zvláštní prostředí. Někteří lidé do ní vstupují s představou služby veřejnosti, jiní s pocitem, že veřejnost by měla sloužit jim.

Příběh kolem nezákonně drženého bytu, který jeho uživatelka, Tunde Bartha, Babišova spolubydlící a šéfka Úřadu vlády, odmítala opustit a mezitím jej dokonce pronajímala, je vlastně fascinující sociologickou sondou. Není totiž zajímavý jen sám o sobě. Je zajímavý tím, jak málo překvapuje.

V normálním světě člověk zjistí, že mu něco nepatří, a vrátí to. Ve světě některých politických elit se nejprve hledá právní klička, potom mediální vysvětlení a nakonec důvod, proč je vlastně obětí ten, kdo z výhody léta profitoval.

Je to zvláštní druh morálky. Morálky, podle níž je státní majetek cosi mezi rodinným dědictvím a zaměstnaneckým benefitem.

A možná je ještě zajímavější jiná věc: jak často se podobné příběhy objevují právě v okruhu lidí, kteří léta slibují, že „budou řídit stát jako firmu“. Inu, některé firmy zřejmě disponují velmi kreativním pojetím vlastnictví.

Staré přísloví říká, že vrána k vráně sedá. Nemusí to být vždy pravda. Ale člověk si nemůže nevšimnout, že kolem některých politiků se s podivuhodnou pravidelností objevují lidé, kteří mají poněkud pružnější vztah k pravidlům, veřejnému majetku a osobní odpovědnosti.

A pak se divíme, že klesá důvěra v politiku.

Možná je totiž problém menší v tom, že se čas od času objeví někdo, kdo si myslí, že může užívat cizí byt. Větší problém je, že se kolem něj najde dost lidí, kterým to připadá úplně normální.

Vrána k vráně sedá. A občas si společně postaví hnízdo ze státního majetku. Někteří lidé považují prostě stát za firmu. Jen si občas nejsou jisti, kdo je jejím vlastníkem. A když se podobné příběhy opakují, přestává jít o náhodu a začíná to připomínat firemní kulturu. Takže, jak by řekl básník, Vrána k vráně sedá, byt k bytu létá.

Autor: Jan Urban | pátek 26.6.2026 19:44 | karma článku: 17,77 | přečteno: 254x

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