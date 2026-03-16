Mobilní schizma: Jak český stát dochází k tomu, co mezinárodní školy u nás znají léta
V mnoha běžných českých školách hoří i nadále zákopová válka. A debata se tu často smrskne na binární volbu: zakázat, nebo povolit? Výsledkem jsou často represivní košíky u katedry, do nichž žáci s odporem odevzdávají své digitální miláčky.
Mobil je tu totiž nadále vnímán jako narušitel – něco, co kazí přestávkovou socializaci a odvádí pozornost od výkladu. Jako by se věřilo, že když telefon zmizí z dohledu, zmizí i digitální realita dneška.
Zahraniční a bilingvní školy u nás
Zahraniční a bilingvní školy, které u nás fungují (často s britským či IB kurikulem), v tom však již více let mají jasno. Opírají se totiž o mezinárodní zkušenost, která už dávno pochopila, že zakázat mobil v roce 2026 je jako zakázat v roce 1990 propisku.
Rozdíl mezi veřejnými a zahraničními školami na našem území je tak dlouhodobě fatální: zatímco žáci těch prvých se mnohde dosud učí, že technologie je něco, co se musí „schovávat“, žák mezinárodní školy jej používá jako nástroj získávání informací.
Tato propast se pak naplno projeví v momentě, kdy oba vyjdou na trh práce. Jeden umí skvěle „pařit“ pod lavicí, druhý umí technologii ovládat k dosažení cíle.
Mezinárodní školy u nás, jako např. ty s kanadským modelem Maple Bear, totiž vědí (nebo nepředstírají, že nevědí), že soustředění se nedá vynutit tichem v éteru, ale zajímavostí úkolu. Žáky však současně učí digitální gramotnosti jako součásti výuky – od ověřování zdrojů po tvorbu prezentací. A k mobilům přistupují diferencovaně podle věku:
První stupeň (Primary): Pravidla jsou nekompromisní – telefon patří do vypnutého stavu v batohu či šatně.
Druhý stupeň (Middle School): Mobil o přestávce stále odpočívá (např. v Sunny Canadian se tím cíleně podporuje socializace), ale v hodině se mění v řízený vyhledávací nástroj.
Gymnázium (High School): Nastupuje plná odpovědnost. Například v IB školách (jako Park Lane či ISP) je osobní laptop povinným pracovním nástrojem. Studenti jsou vedeni k tomu, aby telefon sami odložili, protože je brzdí v plnění náročných projektů.
Ministerstvo se vzpamatovalo
Čas však zřejmě trhl oponou, i když jen mírně. Po letech váhání totiž i české Ministerstvo školství v roce 2026 konečně dochází k řešení, které tyto zahraniční školy uplatňují už roky.
Nová ministerská metodika se de facto stala „papírovým potvrzením“ těchto světových standardů. Ministerstvo už nevolá po plošných zákazech, ale mluví o digitálním wellbeingu. Státní systém se tak pokouší opsat recept od mezinárodních elit: technologie se nemá démonizovat, ale kultivovat. Takže uvidíme, co z toho bude v praxi.
Kacířská otázka
Vzhledem k prokazatelně vyšší kvalitě i větší kreativitě mezinárodních škol při řešení výzev doby se však nabízí kacířská otázka: Neměl by stát začít financovat přímo studenty místo školních budov?
Pokud stát vynakládá na jednoho žáka v průměru 180 až 210 tisíc korun ročně, proč tyto prostředky nedat rodičům formou vzdělávacího voucheru? Rodič by se mohl svobodně rozhodnout, zda jej uplatní ve státní škole, nebo jej použije jako základ pro studium na škole mezinárodní, kde by si doplatil jen rozdíl.
Zahraniční školy, které u nás působí, jsou prokazatelně efektivnější v inovacích. Dokáží zavést nové trendy (třeba kanadskou metodiku) během měsíců. Státnímu aparátu to trvá roky (viz ta „klopotná“ metodika k mobilům). Voucherový systém by tuto agilitu zahraničních škol zpřístupnil mnohem širšímu okruhu dětí, nejen elitám.
Takový systém by navíc vedle možnosti volby vytvořil i skutečné konkurenční prostředí. Na rozdíl od současné situace by však šlo o konkurenci mezi školami.
Mnohé veřejné školy, zvyklé na jistotu státního příspěvku bez ohledu na kvalitu, by nad takovou konkurencí asi zaplakaly. Pro řadu studentů by to však byla životní šance. Školy by o žáky a jejich vouchery musely soutěžit – kvalitou výuky, moderním přístupem i schopností připravit je na svět, ve kterém technologie není nepřítelem, ale základním předpokladem úspěchu.
Že se to nestane? Jasně že ne. Ministerstvo školství tu totiž není kvůli žákům a studentům, ale kvůli učitelům, jejichž zájmy hájí na prvém místě. Dokážu si tak živě představit zamítavou odpověď ministerstva – tento model by totiž v plné nahotě ukázal i naprostou zbytečnost armády mnoha úředníků, jejichž jedinou rolí je udržovat skomírající status quo v chodu.
Jan Urban
|Další články autora
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 114
- Celková karma 13,52
- Průměrná čtenost 374x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020