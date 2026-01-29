Mlha přede mnou, mlha za mnou: Jak Česko vidí v zahraničí
Co přesto v posledních zahraničních komentářích trochu překvapí, je, jak často se v nich opakují slova nejasost či nejistota. Ne jako dramatická krize, ale spíše jako mlha. Hustá, vytrvalá a matoucí.
Zahraniční média a analytici se shodují v základním popisu: česká politika prochází posunem. V tónu, v akcentu, v tom, co se zdůrazňuje a co naopak mizí z obrazu. Reuters mluví o změně kurzu, Politico o opatrném odklonu od dosavadních hodnot, analytická centra o zeslabení čitelnosti českých postojů v rámci EU. Není to verdikt — spíš pozorování.
Zajímavější a možná i výmluvnější je k spíše to, že tyto texty málokdy tvrdí, že by Česká republika směřovala jednoznačně někam „jinam“. Spíš opakovaně konstatují, že není zcela jasné, kam vlastně směřuje. Jednou z ní zazní uklidňující ujištění o kontinuitě, jindy signály, které tuto kontinuitu relativizují. Jednou silná slova o odpovědnosti, podruhé kroky, které vyvolávají rozpaky. Pro vnější pozorovatele vzniká obraz politiky, která ne vždy působí, že má promyšlený směr. Nebo politiky, ve které jedna ruka ví, co dělá druhá.
Zahraniční komentáře se tak často zastavují u stylu a profesionality vládnutí. U dojmu, že rozhodování je fragmentované, vedení slabé, a že priority se mění podle okamžité potřeby.
Zahraniční média přitom si všímají i toho, že vláda komunikuje různě různým směrem — směrem k domácímu publiku, k partnerům v EU, k regionu střední Evropy — a tato sdělení spolu ne vždy ladí, spíše naopak. Výsledkem je rozpačitost.
Nejistota sama o sobě nemusí být fatální. Politika se vyvíjí, okolnosti se mění. Jenže dlouhodobá nečitelnost má jednu nepříjemnou vlastnost: oslabuje důvěru. V politice, obchodě, i jinde. Nejen kvůli tomu, co se říká nebo co se dělá, ale i kvůli tomu, že není jasné proč. Zda jde o přechodnou fázi, nebo o nový standard. Zda je to taktika, nebo zda je mlžení jen absencí strategie.
Zahraniční pohled není odsudkem. Je spíš zvednutým obočím. Sledováním, při němž se čeká, zda se mlha začne zvedat — nebo zda se v ní bude pokračovat jako v přirozeném stavu věcí. A otázka, zda vláda ví, co chce a kudy s bude ubírat.
Možná tak není náhodou, že tato hodnocení mimoděk připomínají metaforu z článku Miloše Zemana z roku 1989, v němž přirovnal náš tehdejší stát k běžci na trati, který sice stále běží, ale už si není jistý, kam jeho cesta vlastně vede.
Jan Urban
Když moc nepřitahuje kvalitu: O příkladu, který formuje víc, než si rádi připouštíme
Politika potřebuje ty nejlepší lidi. Příklad, který dnes dává, je spíš odrazuje: O moci, příkladu a (ne)zamýšlených důsledcích.
Jan Urban
Proč vyjadřování Macinky nemělo překvapit: Když se dlouhodobá rétorika bere jako novinka
Hledal-li Babiš loajálního partnera, nelze mu to mít za zlé. V politice je loajalita vzácné zboží. Horší je, když se ukáže, že s sebou tento partner přinesl styl, který nebylo možné přeslechnout ani přehlédnout.
Jan Urban
Hra, kterou nikdo nechce dohrát: současný politický spor z pohledu teorie her
Současný český politický spor – prezident, Andrej Babiš, Petr Macinka a Motoristé – se většinou popisuje jazykem emocí, morálky a „kdo koho drží pod krkem“. Přesnější, a mnohem nemilosrdnější, je pohled teorie her.
Jan Urban
Stálo to Babišovi za to? A stálo to za to nám?“
Vstup Andreje Babiše do politiky nepřinesl slibovanou změnu, ale novou normu: loajalitu místo odpovědnosti, marketing místo pravidel. Jedna dotační kauza se stala symbolem éry, v níž moc je štítem a strategií role oběti.
Jan Urban
Premiér jako chromá kachna, aneb jak se z předsedy vlády stává rukojmí vlastní koalice
Současný premiér se ocitl v politickém stavu, který Američané výstižně nazývají lame duck — chromá kachna. Jde o situaci, kdy prezident po zvolení svého nástupce vládne už jen symbolicky, protože jeho moc odnesl čas.
