Mission Accomplished, tedy cíl dosažen: Tři ironie Babišova vládnutí
Máme k tomu hned tři krásné příklady.
Střet zájmů: vyřešeno. Tedy na papíře.
Babiš strávil podstatnou část své politické kariéry vysvětlováním, že střet zájmů nemá. Agrofert přece není jeho. Je ve svěřenském fondu. On sám už s firmou vlastně nemá nic společného.
Jenže tady je malý háček, který se poněkud ztrácí v právnických formulacích: Převést firmu do svěřenského fondu neznamená, že přestane být ekonomicky spojena s člověkem, který ji vybudoval a má z ní dál ekonomický prospěch.
Babiš tedy střet zájmů nevyřešil tak, že by se svých ekonomických zájmů skutečně zbavil. Vyřešil ho především verbálně a právně-technicky: změnil způsob, jakým je jeho majetek uspořádán, a tvrdí, že tím problém zmizel. Je to trochu jako kdybyste měli konflikt zájmů, přesunuli ho do jiné místnosti a prohlásili: „Hotovo. Už není vidět.“
Ještě že existují právníci, svěřenské fondy a dostatečně pružný výklad zákona. Některé problémy se tak dají vyřešit čistě administrativně: například tak, že se přepíše vlastnická struktura. A problém zmizí. Tedy alespoň z papíru.
Dluh: když ho dělá Babiš, je to investice
Druhá ironie je ještě půvabnější. Babiš dlouhá léta kritizoval vlády, které příliš utrácely a zadlužovaly stát. Bylo to nezodpovědné. Bylo to nebezpečné. Byla to katastrofa. A hlavně: oni neuměli hospodařit.
Nyní jeho vláda přichází s plánovaným schodkem státního rozpočtu 389 miliard korun. Druhým nejvyšším schodkem v historii České republiky. Člověk by čekal, že se ozvou všechny ty staré Babišovy alarmy. Nic. Ticho. Možná jsou právě na dovolené. Ekonomika roste, inflace je nízká, a stát přesto všechno potřebuje obrovský deficit.
Ale není třeba se znepokojovat. V politice totiž existuje jednoduché účetní pravidlo: Když utrácí vláda, kterou nemám rád, je to nezodpovědné zadlužování. Když utrácím já, je to investice do budoucnosti.
Politika je totiž, na rozdíl od ekonomie jednoduchá, a z dluhu se tk může stát odpovědná politika.
Justice: demokratická, dokud rozhodne správně, komunistická, rozhodne-li proti nám
A potom je tu třetí ironie. Soudy jsou jedním ze základních pilířů demokratického státu. Tedy dokud tedy rozhodují tak, jak se nám líbí. Rozhodnou-li jinak, mají problém.
Babiš tak v minulosti opakovaně kritizoval českou justici a v případech, které se dotýkaly jeho osobně, dokázal její rozhodování popsat velmi nevybíravě. Soudy, které rozhodovaly „nesprávně“ byly známkou totality a politické objednávky, případně obojího dohromady.
Rozhodne-li však soud tak, jak se nám to hodí, pak je soudce nezávislý. Je to velmi pohodlný systém. Člověk nemusí respektovat rozhodnutí, která se mu nelíbí. Stačí zpochybnit instituci, která je vydala.
To má ovšem jeden malý, opravdu jen malý problém. Demokracie totiž není systém, ve kterém vyhrává, a to i u soudu, ten, kdo má právě moc. Je to systém, ve kterém ani vítěz voleb nemůže dělat úplně všechno, co se mu zachce. A právě proto máme parlament, soudy, média, opozici a další nepříjemné věci, které člověku ve vládě občas kazí náladu. Říká se tomu, ve vyspělém světě, dělba moci. V Rusku pochpitelně nic takového neznají.
Mission Accomplished
A tak máme tři ironie. Střet zájmů: vyřešen přesunutím majetku do fondu a prohlášením, že je vyřešen. Rozpočtový deficit: včera důkaz neschopnosti vlády, dnes investice do budoucnosti. Justice: pilíř demokracie, dokud náhodou nerozhodne proti nám.
Donald Trump ukázal, jak užitečná mohou být dvě slova: Mission Accomplished, tedy vyhlásit vítězství dříve, než jsou vidět výsledky. U Babiše, našeho malého trumpa, je to podobné. Střet zájmů? Vyřešen. Rozpočet? Odpovědně řízen. Justice? Nezávislá – pokud se chová správně.
„Mission accomplished“ však dnes a u nás znamená i něco jiného. Znamená: Systém byl dobyt. Problémy byly přejmenovány, některé vyřešeny tím, že jsme našli nový způsob, jak o nich mluvit. Znamená to tak i řídit stát jako firmu, jen s tím rozdílem, že tentokrát je ta firma vaše.
Jednoho dne nám tak už možná nebude připadat zvláštní, že člověk, který vyhrál volby, považuje stát za něco, co se má řídit podle jeho pravidel. Pak už to bude „Mission Accomplished“ doopravdy.
Jan Urban
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