Mír, láska a prasklá žilka: Příručka pro pokročilé pacifisty a mírotvorce

Ve diskusích v současné i nedávné době se nám vždy znovu a znovu vyrojí pozoruhodný druh „mírotvorců“. Jejich recept na ukončení války, např. té současné na Ukrajině je geniální ve své prostotě: přestat dodávat zbraně napadenému.

Svatá prostoto. Je to logika, podle které platí, že svážete-li oběti ruce, násilník se dříve či později unaví jejím mlácením a nastane kýžený klid zbraní. Že je tato argumentace naprosto nesmyslná a absurdná (člověk by možná řekl i konečná) a že jde o klid hřbitovní, to už jsou jen nepodstatné detaily, které zajímají jen válečné štváče.Takže:

Historické okénko pro zapomnětlivé

Představme si, jak osvěžující by tato logika byla v roce 1941. Kdyby tehdejší „přátelé míru“ důrazně vysvětlili Churchillovi a Rooseveltovi, že posílat tanky a letadla do Sovětského svazu jen zbytečně prodlužuje utrpení sovětského lidu.

Kdyby se tehdy zastavily dodávky zbraní, mohl být v Evropě mír už v roce 1942! Sice pod hákovým křížem, ale bez toho otravného střílení, že?

Diagnóza osob, které tomuti myšlení propadají je prostá: Akutní absence schopnosti vnímání reality. Pokud však potkáte někoho, kdo vám s vážnou tváří tvrdí, že nejlepším způsobem, jak zastavit agresora, je nechat ho v klidu své agresívní choutky provozovat dál (a možná při tom dojet až k vašim hranicím), nezoufejte. Moderní medicína už dělá zázraky. Někdy jde jen o přetaženou strunu v logickém uvažování, jindy o prasklou žilku v mozku, která způsobuje, že dotyčný vidí tanky jako posly dobré vůle.

V lehčích případech pomůže intenzivní psychoterapie zaměřená na pochopení rozdílu mezi „obranou“ a „útokem“, v těch těžších studium dějepisu základní školy. Je totiž fascinující sledovat, jak se zarytí odpůrci násilí vždycky shodnou s těmi, co to násilí páchají. Asi je to tím, že mír chutná nejlépe, když se podává s příchutí azbuky a morální prázdnoty.

P.S. 1 Malé historické osvěžení pro „mírotvorce“ (Program Lend-Lease 1941–1945)

Abychom si připomněli, jak moc „škodlivé“ je dodávat zbraně a materiál někomu, kdo se brání agresi, zde je pár čísel o tom, co museli zlí západní imperialisté poslat do SSSR, aby Rudá armáda vůbec dojela do Berlína:

  • 400 000 nákladních aut a džípů (bez nich by sovětská logistika skončila u prvního bláta).
  • 13 000 tanků a 14 000 letadel (dodáno v době, kdy šlo SSSR o krk).
  • 1 900 lokomotiv (vlastní sovětská výroba se během války téměř zastavila).
  • 4,5 milionu tun potravin a 15 milionů párů bot (sovětský voják vítězil v amerických botách a s americkou konzervou v žaludku).
  • Téměř 1/3 všech výbušnin a 40 % leteckého benzínu používaného SSSR.

Sám Stalin v roce 1943 přiznal: „Bez amerických strojů bychom válku nikdy nevyhráli.“ A maršál Žukov v soukromí přiznával, že bez americké pomoci by SSSR válku prohrál. Tehdy to však komunistům jako „prodlužování utrpení“ nepřipadalo. Zvláštní, jak se ty časy (a instrukce z centrály) mění.

P.S. 2 Pokud by někomu úsloví Svatá prostoto, kterým jsme začali, připadalo známé, pak máte pravdu. V latině, slovy „O sancta simplicitas!“ ho podle legendy pronesl Mistr Jan Hus v roce 1415 na hranici v Kostnici, když viděl stařenku, která přiložila otýpku dřeva k jeho hranici, aby lépe hořela. Možná se tehdy ani nejmenovala Konečná, ale tehdy žili trolové jen v pohádkách.

Autor: Jan Urban | úterý 24.2.2026 12:51 | karma článku: 7,05 | přečteno: 60x

Jan Urban

  • Počet článků 77
  • Celková karma 12,32
  • Průměrná čtenost 302x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

