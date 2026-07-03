Ministr kultury na útěku před kulturou, aneb jak získat cenu za nejlepší vedlejší absenci
Oto Klempíř po zkušenosti z folklorního festivalu ve Strážnici usoudil, že bude bezpečnější do Karlových Varů vůbec nepřijet. Nechce prý kazit kulturní událost politickými emocemi. Přeloženo do běžné češtiny: když existuje riziko, že občané nebudou tleskat podle scénáře, je lepší se s občany vůbec nesetkat.
Je to pozoruhodný výklad veřejné služby. Politik placený z veřejných peněz se preventivně vyhne nejvýznamnější kulturní akci v zemi, protože by se tam mohla objevit veřejnost. V manažerských příručkách by se tomu možná říkalo řízení rizik. Ve skutečnosti jde spíš o projev vlastní zbabělosti, spojený s nedůvěrou ve svou schopnost argumentovat. To je však reakce hodná scénáře absurdní komedie. Podle stejného principu by ministr zdravotnictví neměl chodit do nemocnic, aby pacientům nepřipomínal zdravotnictví.
Člověk by si totiž myslel, že ministr kultury bude na největším filmovém festivalu v zemi téměř povinnou součástí programu. Něco jako červený koberec, Křišťálový glóbus nebo nekonečné děkovné řeči. Jenže to by předpokládalo staromódní představu, že ministr kultury má být vidět tam, kde se odehrává kultura.
Oto Klempíř se však rozhodl zahájení karlovarského festivalu raději vynechat. Po zkušenosti z kulturního festivalu, kde se publikum neomezilo na potlesk, usoudil, že nejlepší obranou před nesouhlasem je bezpečná vzdálenost. Je to vlastně zajímavá inovace veřejné správy: když hrozí nepříjemné otázky nebo pískot, zrušíme vlastní účast.
Být ministrem kultury a vynechat zahájení největšího filmového festivalu v České republice je výkon, který by si zasloužil vlastní festivalovou kategorii. Cenu ze nejlepší vedlejší absenci.
Argument, že nechce na festival přenášet politické spory, je téměř dojemný. Politik se nebude účastnit veřejné akce, aby tam náhodou nebyla politika. To je podobně přesvědčivé, jako kdyby ministr dopravy nejezdil po dálnicích, protože tam bývají dopravní zácpy.
Na celé věci je nejkrásnější, že nejde o žádnou osobní epizodu. Je to další drobný kamínek do mozaiky profesionality současné vlády. Ministři postupně objevují nový standard výkonu funkce: pokud by výkon funkce mohl být osobně nepříjemný, raději jej nevykonávat.
Karlovy Vary si slavnostní zahájení užijí i bez ministra. Filmy se budou promítat, hosté přijedou, ceny se rozdají. Jen ministerstvo kultury bude opět demonstrovat, že nejbezpečnější způsob, jak čelit veřejnosti, je veřejnosti se vyhnout.
A možná je to vlastně další důkaz profesionality této vlády. Dříve se říkalo, že politik má umět nést odpovědnost. Dnes však zřejmě platí, že hrozí-li kritické otázky, pískot nebo nesouhlas, řešením už není argumentace ani dialog. Řešením je absence. Funkce se vykonává hlavně tam, kde nehrozí kontakt s realitou.
A tak, až příště uslyšíme, že vláda chce být občanům blíž, bude dobré se nejprve podívat, jestli zrovna někde poblíž není filmový festival.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020