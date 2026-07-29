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Milan Knížák: Člověk, který se nebál být proti

Na dílo Milana Knížáka můžeme mít různé názory. Stejně tak na jeho přátelství s Václavem Klausem. Jedno mu ale upřít nelze: když šlo o charakter, dokázal - na rozdíl od mnoha jiných - stát na straně, která nebyla právě pohodlná.

S Milanem Knížákem odešel člověk, který za sebou zanechal dílo natolik rozsáhlé a rozporuplné, že se na něm patrně nikdy neshodnou ani jeho obdivovatelé, ani jeho kritici. Výtvarník, hudebník, performer, pedagog, rektor AVU, ředitel Národní galerie. Člověk, který se rozhodně nikdy nesnažil vejít do jediné škatulky. A někdy možná ani do jediné místnosti.

Jeho umělecké dílo můžeme hodnotit různě. Můžeme nesouhlasit s něktrými jeho názory, stejně jako s jeho blízkostí k Václavu Klausovi. To všechno je legitimní. Ale při jeho odchodu bychom neměli zapomenout na něco podstatnějšího.

Na charakter.

V době komunistického režimu, již od 60. let min. století, si Knížák rozhodně nezadal s tehdejší mocí. Byl nepohodlný, provokativní a pro režim rozhodně nebyl člověkem, kterého by si mohl připsat na seznam svých poslušných umělců. V době, kdy někteří vstupovali do KSČ, jiní spolupracovali se Státní bezpečností a další se alespoň snažili přežít v pohodlí mlčení, on si zvolil cestu odporu.

Nebyla to cesta vždy pohodlná. Ale byla jeho.

A právě proto stojí za připomenutí i jeho pozdější postoje k Andreji Babišovi. Knížák se k Babišovi dokázal postavit velmi ostře a označil ho za „škůdce národa“, který pro něj je a zůstane zločincem i ostudou této země. V roce 2018 Zemanovi napsal: „Považuji za ostudu naši země, že za necelých třicet let po tzv. Sametové revoluci přichází do čela státu člověk tak pochybného charakteru jako je Andrej Babiš. Je nepochopitelné, že ho podporujete.“

Nemusel se přitom řídit žádnou stranickou příslušností ani hledat, co se právě hodí politickým spojencům. Tato slova by však v rámci jeho pozůstalosti neměla být zapomenuta.

Možná právě v tom byl Milan Knížák nejzajímavější. Člověk může změnit názor. Může se mýlit. Může být kontroverzní. Může mít umění, kterému nerozumíme, a politické názory, se kterými nesouhlasíme. Ale pokud si v rozhodujících chvílích dokáže zachovat vlastní úsudek a říct ne, i když by bylo jednodušší říct ano, zaslouží si respekt.

Milan Knížák nebyl člověkem, na kterém se všichni shodnou. Možná právě proto má smysl si ho připomenout. Protože dějiny si nakonec nepamatují jen ty, kteří měli správný názor. Pamatují si především ty, kteří měli odvahu mít vlastní.

A v době, kdy se tolik lidí naučilo měnit přesvědčení podle toho, odkud právě fouká vítr, není takový člověk vůbec málo. Nemusíme souhlasit s jeho uměním, abychom ocenili jeho osobní integritu a odvahu v klíčových chvílích.

Autor: Jan Urban | středa 29.7.2026 9:36 | karma článku: 8,30 | přečteno: 72x

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Jan Urban

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