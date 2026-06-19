Michl versus Babiš: Bitva o levné peníze, ve které oba bojují za „obyčejné lidi“
Když se populismus s měnovou teorií, lítají miliardy. Kdo vlastně hájí peněženky Čechů v nekonečném souboji mezi babišovskou touhou po levných úvěrech a opatrnou strategií ČNB? Tedy kdo hájí zájmy běžných Čechů a kdo zájmy těch, kteří si potřebují levně půjčovat? Vítejte v ekonomickém zápase, kde každý bojuje za „lidi“ – jen každý za trochu jiné.
V levém rohu ringu stojí Andrej Babiš, muž, který dokáže během jedné věty mluvit o obyčejných lidech, zemědělcích, průmyslu, národních zájmech a úplnou náhodou i o sektorech, kde se pohybují firmy z jeho bývalého impéria.
V pravém rohu stojí Aleš Michl, guvernér ČNB, který působí dojmem člověka, jenž by si raději nechal vytrhnout zub bez umrtvení, než aby připustil návrat dvouciferné inflace.
Na první pohled jde o spor o úrokové sazby. Ve skutečnosti jde o mnohem starší konflikt: mají ekonomiku chránit levné peníze pro dlužníky, nebo stabilní peníze pro střadatele?
Kdo na vysokých sazbách vydělává a kdo prodělává?
Ekonomové mají nepříjemný zvyk komplikovat jednoduché příběhy. Mimojiné tím, že se ptají: Komu to prospívá? Vysoké sazby totiž nejsou ani dobré, ani špatné. Jen někomu prospívají a někomu škodí.
Pokud máte hypotéku, splácíte úvěr nebo potřebujete financovat novou výrobní halu, vysoké sazby vás bolí. Peníze zdražují a investice se odkládají. Pokud ale máte úspory, termínovaný vklad nebo důchodové spoření, vysoké sazby vás naopak chrání. Především před inflací, která dokáže znehodnotit úspory mnohem efektivněji než kterýkoli zloděj.
Jinými slovy:
- Babiš mluví hlavně za dlužníky a firmy závislé na úvěrech.
- Michl mluví hlavně za střadatele a za stabilitu měny.
Oba tábory mají své argumenty. Jen se často tváří, že zastupují úplně všechny.
Levné peníze: ekonomický ekvivalent dortu zdarma
Politici milují levné peníze podobně jako děti milují dort k snídani. Krátkodobě fungují skvěle. Lidé si více půjčují, firmy více investují, ekonomika se tváří optimisticky a předvolební billboardy vypadají mnohem lépe.
Problém nastává později. Levné peníze totiž nevytvářejí bohatství. Jen vytvářejí více peněz honících stejné množství zboží. Výsledek známe. Ceny rostou, úspory se rozpouštějí a politici začnou hledat viníka. Ideálně někoho, kdo není politik. A právě zde vstupuje na scénu centrální banka.
Proč je ČNB ideální padouch?
Úrokové sazby jsou dokonalý nepřítel. Nikdo je pořádně nechápe. Nikdo je nevidí. A přitom se na ně dá svést skoro všechno.
Drahé bydlení? Sazby. Slabý růst? Sazby. Nízké investice? Sazby. Špatná nálada v ekonomice? Také sazby.
Je to podobné, jako kdyby meteorologové mohli za každé špatné počasí. Když prší, jsou neschopní. Když svítí slunce, byla to samozřejmě zásluha vlády.
Pro vládu tak představuje ČNB ideálního fackovacího panáka. Nemá billboardy, neobjíždí mítinky a její členové se většinou brání grafy, což je v moderní politice přibližně stejně účinná zbraň jako prak proti tanku.
Když každý hájí „obyčejné lidi“
Nejzajímavější na celém sporu je, že obě strany tvrdí, že bojují za běžné občany. Politik říká: „Snižte sazby, lidé potřebují levnější hypotéky.“ Centrální bankéř říká: „Držme sazby výš, lidé potřebují ochránit své úspory.“
A oba mají částečně pravdu. Jen každý mluví k jiné skupině lidí. Dlužník, nappříklad oligarcha zadlužený u bank, miluje nízké sazby. Střadatel miluje nízkou inflaci.
A protože jeden člověk nebývá příliš často obojím zároveň, vzniká nekonečný ekonomický seriál, ve kterém nikdo nedokáže uspokojit všechny.
Kdo tedy hájí peněženky Čechů?
To záleží na tom, kterou část peněženky myslíte. Tu část, ze které splácíte hypotéku? Nebo tu část, ve které máte úspory?
Politici tradičně myslí na příští volby. Centrální bankéři by měli myslet na příštích několik let. Proto bývá jejich role nevděčná. Zabrání-li inflaci, málokdo jim poděkuje. Když ji nezabrání, všichni si toho všimnou.
A tak pokračuje věčný český spor mezi světem ekonomie a světem marketingu. První říká: „Něco si odtrpíme dnes, abychom měli stabilitu zítra.“ Druhý říká: „Proč čekat na zítřek, když můžeme slíbit ráj už příští týden?“
Historie přitom naznačuje, že druhá varianta bývá výrazně populárnější. Bohužel také výrazně dražší. Ale který politik vás to řekne „na férovku“?
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020