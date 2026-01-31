Mezi rotundou, hradem a palácem soudruha: Jak vypadá narcismus, má-li dostatečný rozpočet
V okamžiku, kdy se rozhodne postavit hrad, stává se z toho i gesto politické, psychologické a nechtěně i komické, a začne vypovídat víc, než by stavitel chtěl. O potřebě výjimečnosti, která se musí zhmotnit v betonu, obdivu, vyčnívání a dominance. „Podívejte se,“ říká, „jsem jiný, větší, nákladnější.“
Stavba, která osciluje mezi románskou rotundou a středověkou pevností, působí navíc i jako ideový manifest. Rotunda — uzavřený, sakrální kruh — byla původně prostorem, kam se vstupovalo s pokorou. Hrad — těžký, obranný, hierarchický — byl zase nástrojem moci. Spojit tyto dva motivy do rodinné vily znamená jediné: obytný prostor má suplovat svatyni i trůnní sál zároveň.
Kruhové půdorysy, opakované s obsesivní důsledností, pak vytvářejí dojem světa bez rohů, bez úkrytů a bez opozice. Kruh zde není symbolem harmonie, ale samolibé sebestřednosti: všechno se točí kolem středu. A střed je jen jeden. Kruh jako dokonalá metafora ega, které nesnese odpor, jako architektonický autoportrét osobnosti, která nepotřebuje dialog, protože sama sobě stačí.
Kulturní paralely se nabízejí samy. Feudální hrad evokuje dobu, kdy moc byla osobní, nedotknutelná a dědičná. Románská architektura připomíná svět, kde autorita přicházela shůry a nebyla předmětem diskuse. A pak je tu nápadná ozvěna estetiky východoevropských diktatur — monumentální, těžkopádné, přepjatě symbolické. Člověk si mimoděk vzpomene na Ceaușeskův palác: stavbu, která měla rovněž dokazovat velikost, ale stala se jen učebnicovým příkladem megalomanie a odtržení od reality.
Zatímco politici první republiky, ač často majetní a mocní, si stavěli domy moderní, otevřené a měšťanské — protože věřili republice a nepotřebovali se stylizovat do knížat — zde jako by se republika považovala za nedostatečnou. Rovnost je příliš obyčejná. Feudalismus, nebo alespoň jeho kulisy, poskytují útěchu: jasnou hierarchii, vysoké zdi a iluzi nedobytnosti.
Výsledný efekt je však spíš parodický než majestátní. Hrad obklopený rodinnými domky nepůsobí jako symbol síly, ale jako přerostlé ego dítěte, které chce mít největší bábovku na pískovišti. Jako kostým, který si jeho nositel oblékl v naději, že mu dodá vážnost — a který tím spíš odhaluje nejistotu, potřebu obdivu a hluboký strach z obyčejného světa venku.
Psychologicky tak stavba vypovídá o celé škále rysů: o narcismu, který vyžaduje neustálé potvrzování vlastní výjimečnosti; o paranoidní představě nepřátelského okolí; o fascinaci autoritou a řádem, který netoleruje odchylky. A také o neschopnosti smířit se s tím, že v demokratické společnosti je dům jen domem — ne korunovační klenot.
Strom byl možná zasazen. Ale místo domu vyrostl památník vlastního významu. A jak dějiny opakovaně ukazují, památníky samolibosti stárnou rychleji než jejich majitelé — a směšnost je jediné, co jim zůstává navždy.
Jan Urban
