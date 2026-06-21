Medaile za diplomacii pro Klause. A příště možná Řád za ochranu tučňáků
V české politice se občas stane něco, co člověka přiměje zkontrolovat kalendář, zda náhodou není prvního dubna. Tentokrát však žádný apríl nebyl. Předseda Motoristů Petr Macinka se rozhodl ocenit svého politického učitele Václava Klause medailí za zásluhy o diplomacii.
Za diplomacii.
To je přibližně stejně přesvědčivé, jako kdyby rybářský svaz ocenil kormorána za ochranu rybí populace nebo kdyby kozlovi udělili medaili za rozvoj zahradnictví. Nic proti kozlům – některé z nich lze dokonce spatřit v blízkosti zahrad, což je více, než lze říci o některých diplomatických úspěších bývalého prezidenta.
Samozřejmě, Václav Klaus se během své kariéry setkal s řadou zahraničních státníků. Setkávání se s lidmi však ještě automaticky neznamená diplomacii. Kdyby tomu tak bylo, získávali by medaile i cestující v tramvaji za zásluhy o mezinárodní vztahy.
Při hledání Klausových diplomatických triumfů se člověk dostává na tenký led. Světová média si totiž z jeho působení v mezinárodní politice nejvíce pamatují okamžik, kdy si během návštěvy Chile nenápadně přivlastnil protokolární pero a s obdivuhodnou rychlostí ho uschoval do kapsy.
Byl to okamžik, který obletěl svět. Mnozí zahraniční novináři tehdy možná ani netušili, jaké funkce Václav Klaus zastává, ale bezpečně věděli, že existuje nějaký prezident z menší středoevropské země, který si odváží suvenýry rychleji než turisté magnetky z letištního obchodu.
Pokud tedy existuje jedna skutečně globálně rozpoznatelná diplomatická stopa Václava Klause, pak má podobu videa s perem.
Nově udělenou medaili si proto může bývalý prezident bez obav vystavit vedle jiných cenných artefaktů své veřejné kariéry. Například vedle ruského vyznamenání od Vladimir Putin nebo vedle fotografie, na níž elegantním pohybem mizí chilské pero v útrobách prezidentského saka.
Vznikne tak pozoruhodná domácí galerie. Na jedné straně medaile od ruského prezidenta, na druhé medaile za diplomacii od politického žáka a mezi nimi fotografie okamžiku, který si svět s českou diplomacií spojuje nejvíce.
Celé je to vlastně spíše připomínka starého pravidla, že medaile často nevypovídají ani tak o oceněném, jako spíše o tom, kdo je uděluje. Petr Macinka tak možná neudělil vyznamenání za diplomatické zásluhy. Udělil především medaili za věrnost učiteli. A to je kategorie, která by alespoň dávala smysl.
Protože pokud budeme medaile rozdávat podle podobně velkorysých kritérií, otevírá se celá řada nových možností. Ocenění pro pyromana za zásluhy o požární prevenci. Vyznamenání pro lenochoda za dynamický management času. A samozřejmě také medaile pro kozla. Za mimořádný přínos českému zahradnictví.
Jan Urban
Česko Čechům? Jen když si nepřečteme rodné listy
Voláme po obraně českých hodnot před cizinci, ale když se podíváme na ty, kteří nás mají před cizinci chránit, zjistíme, že český národní zájem často řídí docela mezinárodní tým.
Jan Urban
Proč se z Babišova oblíbence Vojtěcha stal ministr na odstřel: přestal říkat jen „ano“
V české politice jsme si zvykli na leccos, a to včetně toho, jak rychle se v očích Babiše dokáže loajální a schopný spolupracovník proměnit v politického nepřítele. Nejnovějším příkladem je ministr zdravotnictví Vojtěch.
Jan Urban
Proč Babiš potřebuje Brusel: Krutá pravda a červený hadr pro odpůrce EU
Myslíte si, že Andrej Babiš bojuje proti zlému Bruselu za české zájmy? Realita je mnohem ironičtější. Podívejte se na tvrdá data, která ukazují, kdo ve skutečnosti nejvíc profituje z evropských penězovodů.
Jan Urban
Jak žít na internetu bez ztráty rozumu: myšlenkové břitvy jako výbava do digitální džungle
Bojujete na sítích či blozích s trolly, plivníky a další havětí, šířící zaručené pravdy, ve skutečnosti ale naprosté nesmysly? Vezměte si na pomoc slavné myšlenkové břitvy, oholte hlouposti a zachraňte si tak duševní zdraví.
Jan Urban
Když Lhotská prská: Evropská unie opět nalezena vinnou
V Bruselu schválili program na podporu kultury, médií a občanské společnosti. Pro většinu lidí běžná rozpočtová položka. Pro paní Lhotskou další důkaz, že EU se propadá do totality a chystá se znásilnit český jazyk.
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Nehoda motocyklu na D1 u Mirošovic. Směrem na Prahu je průjezdný jeden pruh
Dálnici D1 na 22. km u Mirošovic v Praze-východ uzavřela vpodvečer nehoda motocyklu. Směr na Prahu...
Děravé silnice v Rusku? Oprav si to sám a dokonce tě za to nebudeme pokutovat!
Státu jako instituce vznikl proto, aby z daní konal to, na co lidé nebo výrobci nemají prostředky....
Závod MotoGP skončil. Policie řešila ztraceného chlapce i krádež fotoaparátu
Už od brzkého rána začal v neděli panovat v okolí brněnského Masarykova okruhu fanouškovský ruch....
Hluboký propad v návštěvnosti MotoGP. Dorazilo o 50 tisíc fanoušků méně než loni
Třetím místem nadchl české fanoušky i organizátory brněnské Velké ceny Grand Prix závodník Filip...
- Počet článků 266
- Celková karma 18,06
- Průměrná čtenost 440x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020