Maslow v rukou senátorky aneb Jak postavit pyramidu z neznalosti

Senátorka Kovářová se rozhodla, že spasí i naše duševní zdraví. Ve svém nejnovějším recyklovaném textu nám na iDNESu s dětskou upřímností vysvětluje, že za všechno může internet a špatně postavená pyramida potřeb.

Čtenáři jejích blogů už vědí, že paní Daniela je rozesměje: smích je tou nejčastější reakcí, kterou vyvolávají. A nezklamala ani tentokrát, ale naopak: nasadila laťku absurdity ještě o něco výš.

Paní senátorka, která se v horní komoře parlamentu zřejmě nudí při projednávání zbytečných zákonů, se totiž rozhodla obšťastnit lid obecný svými úvahami o lidské psychice, bezpečnosti a strachu.

Maslowův skanzen

Hlavním hrdinou jejího textu je psycholog Abraham Maslow a jeho údajná pyramida lidských potřeb. Autorka nám – bůh ví proč - tuto teorii servíruje s vervou objevitele, který právě našel v šuplíku zapomenutou tatranku z roku 1943 (což je rok, kdy tato teorie vznikla). Že se moderní psychologie na tuhle zjednodušenou teorii dívá už desítky let jako na překonaný model, paní senátorku netrápí.

Když se právnička pustí do psychologie s takovou „negramotnou“ razancí, je to úplně stejné, jako kdyby vám instalatér začal operovat slepé střevo s tím, že „trubka jako trubka“, nebo kdyby psycholog začal lidem radit v právu stylem: „Lidská psychika je složitá, a proto byste neměli platit daně, pokud se zrovna cítíte smutní. Paragraf 44 občanského zákoníku je jen taková nadstavbová teorie pro lidi, co nemají co na práci.“

Zní to jako nesmysl? Přesně tak působí text paní senátorky na kohokoliv, kdo v životě otevřel aspoň jednu učebnici o lidském vývoji.

Lidé si ji platí jako zákonodárkyni, ale ona jim místo zákonů servíruje povrchní úvahy o Maslowovi, o kterém si zjevně přečetla jen odstavec na Wikipedii (a ještě ho špatně pochopila), takže došla k závěru, že když vám doma teče záchod, nemůžete řešit svou seberealizaci. Tečka. Svět ale bohužel – nebo spíše bohudík – tak jednoduchý není, a ani Maslow to nikdy netvrdil.

Domov jako bezpečný přístav (bez Wi-Fi)

Dojemná je i pasáž o tom, jak dříve bylo zlo „venku na tmavých ulicích“, zatímco dnes ho máme v ložnici v podobě mobilu.

Paní senátorka zřejmě žila v nějaké paralelní realitě, kde před vynálezem internetu neexistovalo domácí násilí, alkoholismus ani zneužívání dětí za zavřenými dveřmi. Ne, zlo přišlo až s Instagramem!

Její recept na štěstí je pak odzbrojující svou prostotou: rodiče se mají „přemoci“ a děti vychovávat. To je rada nad zlato. Je s podivem, že paní senátorka rovnou nenavrhla zákon o „povinném očním kontaktu u nedělního oběda“.

Místo toho, aby jako senátorka psala a o tom, jak zlepšit český právní řád, tak raději amatérsky mudruje o hlubinách lidské duše, výchově dětí a fungování společnosti. Působí to asi tak důvěryhodně, jako když vám automechanik místo opravy brzd začne vysvětlovat, že vaším hlavním problémem je vztah s manželkou, který neklape, protože máte špatně nastavenou „vnitřní čakru“.

Strach z tramvaje, klid u tanku

Korunou všeho je pak její analýza strachu. Tady už končí veškerá legrace. Zatímco z „hord mluvících cizí řečí“ v tramvaji nám má naskakovat husí kůže, ruské tanky u sousedů jsou podle ní jen mediální bubák a bublina, a uměle vyvolaný děs.

Paní senátorka nás tak nabádá, abychom se nebáli Putina, ale raději se třásli strachem z klimatického aktivismu nebo nedejbože z toho, že někdo v MHD promluví jiným jazykem. Je fascinující sledovat tu selektivní slepotu: ocelové monstrum za hranicemi je neviditelné, ale chytrý telefon na nočním stolku je predátor, který nás sežere. V čím zájmu asi tyto „úvahy“ píše?

Daniela Kovářová nás opět přesvědčila, že její texty jsou jako starý vtip – už jste ho slyšeli stokrát, není vtipný, ale vypravěč se mu směje nejvíc ze všech. Tak snad příště zkusí třeba kvantovou fyziku. Tam by ty její pyramidy mohly fungovat aspoň v jiné dimenzi.

Kdybychom její slohovou práci chtěli hodnotit způsobem školským, znělo by to asi takto: jde o povrchní a neodborný psychologický rozbor, který jako bonus bagatelizuje reálné geopolitické hrozby, jako je ruská agrese, a namísto toho uměle zveličuje strach z moderních technologií a cizích jazyků ve veřejném prostoru.

Autor: Jan Urban | pátek 8.5.2026 13:02 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

Jan Urban

  • Počet článků 198
  • Celková karma 16,41
  • Průměrná čtenost 409x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020
