Manuál Andrejovy školy rétorické gymnastiky: Jak se vykroutit i z vlastního stínu
Nedávné kreativní tanečky našeho vládního předsedy kolem jistého sběratele „historických symbolů“ nás opět přesvědčily o tom, že Andrej Babiš nedosahuje v překrucování skutečnosti úrovně běžného politika, ale spíše mistra iluzionisty.
Má totiž fascinující schopnost popřít i nos mezi očima.Takže, pokud se cítíte v úzkých, zapomeňte na upřímnost – ta je pro amatéry bez poslanecké imunity a lidi, co nemají vlastní PR tým a Marka Prchala na telefonu.
Využijte náš návod, jak se prokličkovat realitou s grácií vládního šéfa, který nikdy za nic vlastně nemůže. Vítejte v exkluzivním kurzu přežití v džungli veřejného mínění a nepřátelských médií.
1. Strategie „Absolutní amnézie a cizí zavinění. Když vás chytí s rukou v cukřence, vaše tvář musí zůstat kamenná. Vaším úkolem je přesvědčit okolí, že ta ruka není vaše, cukřenka neexistuje a celé je to spiknutí cukrářské lobby.
- Aplikace: „Já s tím člověkem, firmou ani těmi výroky nemám absolutně nic společného. To, že mi ta firma patří, je jenom detail v papírech, kterému nerozumíte. To jsou ty vaše dezinformace! Já nic, já muzikant. Je to provokace!“
2. Útok je nejlepší obrana (Metoda „Kalousek“). Když nemáte argumenty, vytáhněte na tazatele špínu z hluboké minulosti. Je úplně jedno, jestli to dává smysl.
- Aplikace: „Proč se mě ptáte na moje lži? Proč se radši neptáte na tu zkorumpovanou pětikoalici, co nám tu krade budoucnost a ničí naše lidi?! Vy jste jenom mluvčí polistopadového kartelu! A co ten tunelář Kalousek? Ten nakradl miliardy a vy mlčíte!“
3. Syndrom oběti (Všichni jsou proti mně). Udělejte ze sebe mučedníka. Vy jste ten, kdo se obětoval pro národ, a zlí lidé (novináři, Brusel, marťani) vám hází klacky pod nohy.
- Aplikace: „Je to kampaň! Účelovka! Hon na čarodějnice! Chtějí mě zlikvidovat, protože moc pomáhám lidem. Moje rodina trpí, moje děti jsou pod tlakem, ale já nepovolím! Nikdy neodstoupím, nikdy! Nech si to všichni zapamatují.“
4. Kreativní interpretace historie (Speciál „Turek“). Když váš koaliční partner nebo spojenec plácá nesmysly nebo má v garáži pochybné suvenýry, použijte metodu „To bylo jinak“.
- Aplikace: „On to tak nemyslel. To byla jen mladická nerozvážnost nebo sběratelská vášeň, kterou vy, pražská kavárno a zlí liberálové, nechápete. Je to skvělý kluk, co má rád auta. Tečka.“
5. Mlžení skrze slovní chaos (Větná skladba typu „Salát“). Mluvte hodně, rychle a v pěti jazycích najednou. Cílem je, aby posluchač na konci věty zapomněl, na co se ptal na začátku.
- Aplikace: „Víte, já jsem manažer, já makám, my jsme postavili dálnice a ten Turek, to je prostě věc, co vytahujete, protože nemáte program, a my máme vizi, chápete, motýle, včely, všechno bude! A vy tam v tom studiu zase jenom lžete, pane redaktore, vy jste neobjektivní a aktivistický!“
6. Ústup do „Svěřenského fondu. Když jde do tuhého, prostě se odřízněte právně. Vy sice sedíte v tom autě, držíte volant a šlapete na plyn, ale podle papírů to auto ovládá neznámý algoritmus, se kterým nesmíte mluvit.
- Aplikace: „Já tu firmu neovládám, já jsem ji odložil podle lex Babiš, abyste neřekli. To je zákon proti Babišovi! Já nevím, co tam dělají, já se starám o lidi, ne o zisky. To jsou zase ty vaše lži z Bruselu!“
Závěrem: Tři zlatá přikázání pro politické plazy
- Zatloukat, zatloukat, zatloukat: Nikdy nepřiznejte chybu. Pokud existuje video ve 4K, řekněte, že je to „fake news“ a AI generovaný deepfake od Pirátů a jejich pětikoaličních kumpánů. Pamatujte, pravda není to, co se stalo, ale to, co dokážete ukřičet v hlavním vysílacím čase.
- Vytvořit mlhu: Na otázku o vašem majetku odpovězte historkou o tom, jak jste jako dítě sbíral starý papír nebo prodával tenisky v Maroku. Lidé milují příběhy z chudoby víc než výpisy z bank.
- Nikdy se neomlouvat: Omluva je projev slabosti. Místo „pardon“ použijte „je to politický proces, a „moje slova byla vytržena z kontextu těmi neobjektivními veřejnoprávními médii“.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020