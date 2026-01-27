Malá žlutá knížka (pro velké myšlenky): citáty, které vysvětlí vše (fikce)

Účastníci nedávného sjezdu ANO si kromě obligátní porce optimismu, potlesku na povel a uklidňující jistoty, že „to zase někdo zaplatí“, odnesli i hodnotný ideologický artefakt: útlou knížku s výběrem myšlenek osvíceného předsedy.

Inspirace je zřejmá a přiznaná — když mohl mít svůj kapesní katechismus předseda Mao, proč by se český volič měl spokojit s pouhými billboardy.

Publikace, neoficiálně označovaná jako Myšlenky, které makají (až to bolí), shrnuje to nejlepší z dlouholeté řečnické tvorby předsedy hnutí. Čtenář se může ponořit do hlubokých existenciálních výpovědí, které obstojí samy o sobě i bez významu:

„Já tomu nerozumím, ale makáme.“

„Sorry jako, ale já jsem tady jedinej, kdo něco dělá.“

„Oni kradli, všeci kradnú, a my to musíme zastavit.“

„Já nejsem politik, já jsem manažér… teda byl jsem.“

„Všichni proti mně jdou, protože já jim vadím.“

„Kdyby nebylo mě, tak tady umřelo strašně moc lidí.“

„Zase jste si mě zvolili, to jsem dobrej“.

Citáty jsou řazeny bez zbytečné snahy o logickou návaznost, aby si každý člen hnutí mohl vybrat podle momentální potřeby: něco do televize, něco na Facebook, něco na chvíle, kdy je třeba vysvětlit, že chaos je vlastně záměr. Jazyková stránka dává prostor kreativitě — větná vazba je flexibilní, shoda podmětu s přísudkem nepovinná a význam se dostavuje spíš pocitově.

Zvláštní kapitolu tvoří pasáže věnované předsedově oblíbené roli oběti. Čtenář zde nalezne silná svědectví o neviditelných nepřátelích, médiích, kampaních a spiknutích, která jdou „proti mně, proti ANO a hlavně proti lidem“. Tyto citáty jsou ideální pro chvíle, kdy se daří, ale je třeba vysvětlit, proč je to navzdory všem.

Grafické zpracování zvolilo jasně žlutou barvu — symbol slunce, naděje a jedné nenápadné zemědělské plodiny, v níž předseda našel již před lety oblibu a jejíž pěstování a zpracování čeští občané již léta s obdivuhodnou solidaritou podporují ze svých daní. Knížka tak elegantně propojuje ideologii, agrochemii a veřejné finance.

A soudě podle prvních reakcí, publikace slaví okamžitý úspěch. Krátce po sjezdu účastníci hlásí, že jim knížka výrazně pomáhá v každodenní práci: někteří v ní nacházejí hotové věty do rozhovorů, jiní díky ní pochopili, že za všechno může někdo jiný, a ti nejzkušenější oceňují, že se vejde do kapsy saka.

Malá knížka, velké myšlenky — a hlavně žlutá budoucnost. Pro všechny. Skoro.

Autor: Jan Urban | úterý 27.1.2026 11:43 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Další články autora

Jan Urban

To se nám to vládne, když nám půjčují, aneb vnitřní monolog ministryně během TK (fikce)

Satirická glosa o tom, jak se vládne, když nám ostatní půjčují. O mlžení, limitech, které se dají pružně vyložit, a o zvláštním klidu veřejnosti tváří v tvář rostoucímu zadlužení státu.

26.1.2026 v 20:05 | Karma: 10,29 | Přečteno: 164x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Vláda zveřejňuje tabulku nejefektivnějších obyvatel: vítězí ministr a jeho pes (fikce)

Ministerstvo pro efektivitu a strategické plánování dnes zveřejnilo dlouho očekávanou „Tabulku nejefektivnějších obyvatel České republiky“, která podle úředníků má občanům konečně ukázat, kdo v zemi opravdu „maká“.

26.1.2026 v 17:03 | Karma: 5,12 | Přečteno: 77x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Když je změna cítit dřív, než je vidět: Na prahu změny, kterou si každý představuje jinak

Stále častěji se mluví o tom, že stojíme na prahu zásadní změny. Shoda na její nevyhnutelnosti je překvapivě široká, zatímco shoda na jejím obsahu téměř neexistuje.

25.1.2026 v 18:04 | Karma: 3,87 | Přečteno: 105x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Babiš objevuje nové kontinenty Satirická fikce

Autorům se podařilo zachytit záznam samomluvy Andreje Babiše, pořízený krátce poté, co si zakoupil globus v hodnotě 15 tisíc korun.

25.1.2026 v 13:02 | Karma: 9,71 | Přečteno: 132x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Jak poznat, že politik nemluví pravdu: šest jednoduchých pravidel

Nemusíte být odborník na řeč těla ani sledovat tiskové konference zpomaleně. Stačí si všímat drobných, ale velmi příznačných projevů.

24.1.2026 v 12:06 | Karma: 16,14 | Přečteno: 394x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
23. ledna 2026  12:43

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Vyrovnat pantografy, dotáhnout a připojit troleje. Práce na Dvoreckém mostu finišují

Napojování Dvoreckého mostu na tramvajovou síť. (27. ledna 2026)
27. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Stavba Dvoreckého mostu spojující Prahu 4 s Prahou 5 je téměř dokončená. Dělníci ho již z poloviny...

S domácí paliativní péčí pomáhají elektroauta, první v pelhřimovské nemocnici

Slavnostní předání nových automobilů zástupcům paliativní péče pelhřimovské...
27. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Když zdravotní sestry z domácí paliativní péče Nemocnice Pelhřimov vyrážejí k pacientům, často...

Kladrubský hřebčín přivítal první letošní hříbě, jeho otec je vyhlášený fešák

KladrubskĂ˝ hĹ™ebÄŤĂ­n pĹ™ivĂ­tal prvnĂ­ letoĹˇnĂ­ hĹ™Ă­bÄ›, jeho otec je vyhlĂˇĹˇenĂ˝ feĹˇĂˇk
27. ledna 2026  13:05,  aktualizováno  13:05

Hřebčín v Kladrubech nad Labem na Pardubicku v týdnu uvítal první hříbě letošního roku. Klisnička...

Rok 2016 zažívá nečekaný comeback. Proč se generace Z vrací k psím filtrům a „starým“ hitům?

Pamatujete si na filtr psa, který byl na platformě Snapchat? Virální byl také...
27. ledna 2026  14:45

Generace Z v posledních týdnech zaplavila sociální sítě návratem do minulosti. Na TikToku,...

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jan Urban

  • Počet článků 26
  • Celková karma 10,38
  • Průměrná čtenost 301x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.