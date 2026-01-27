Malá žlutá knížka (pro velké myšlenky): citáty, které vysvětlí vše (fikce)
Inspirace je zřejmá a přiznaná — když mohl mít svůj kapesní katechismus předseda Mao, proč by se český volič měl spokojit s pouhými billboardy.
Publikace, neoficiálně označovaná jako Myšlenky, které makají (až to bolí), shrnuje to nejlepší z dlouholeté řečnické tvorby předsedy hnutí. Čtenář se může ponořit do hlubokých existenciálních výpovědí, které obstojí samy o sobě i bez významu:
„Já tomu nerozumím, ale makáme.“
„Sorry jako, ale já jsem tady jedinej, kdo něco dělá.“
„Oni kradli, všeci kradnú, a my to musíme zastavit.“
„Já nejsem politik, já jsem manažér… teda byl jsem.“
„Všichni proti mně jdou, protože já jim vadím.“
„Kdyby nebylo mě, tak tady umřelo strašně moc lidí.“
„Zase jste si mě zvolili, to jsem dobrej“.
Citáty jsou řazeny bez zbytečné snahy o logickou návaznost, aby si každý člen hnutí mohl vybrat podle momentální potřeby: něco do televize, něco na Facebook, něco na chvíle, kdy je třeba vysvětlit, že chaos je vlastně záměr. Jazyková stránka dává prostor kreativitě — větná vazba je flexibilní, shoda podmětu s přísudkem nepovinná a význam se dostavuje spíš pocitově.
Zvláštní kapitolu tvoří pasáže věnované předsedově oblíbené roli oběti. Čtenář zde nalezne silná svědectví o neviditelných nepřátelích, médiích, kampaních a spiknutích, která jdou „proti mně, proti ANO a hlavně proti lidem“. Tyto citáty jsou ideální pro chvíle, kdy se daří, ale je třeba vysvětlit, proč je to navzdory všem.
Grafické zpracování zvolilo jasně žlutou barvu — symbol slunce, naděje a jedné nenápadné zemědělské plodiny, v níž předseda našel již před lety oblibu a jejíž pěstování a zpracování čeští občané již léta s obdivuhodnou solidaritou podporují ze svých daní. Knížka tak elegantně propojuje ideologii, agrochemii a veřejné finance.
A soudě podle prvních reakcí, publikace slaví okamžitý úspěch. Krátce po sjezdu účastníci hlásí, že jim knížka výrazně pomáhá v každodenní práci: někteří v ní nacházejí hotové věty do rozhovorů, jiní díky ní pochopili, že za všechno může někdo jiný, a ti nejzkušenější oceňují, že se vejde do kapsy saka.
Malá knížka, velké myšlenky — a hlavně žlutá budoucnost. Pro všechny. Skoro.
Jan Urban
