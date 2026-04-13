Maďarský zlom: Teď už zbývá jen Fico a Babiš
Maďarsko ukázalo, že i v systému, který se zdál být zabetonovaný, existuje cesta k obratu. Pokud se ale podíváme na mapu regionu, zbývají dva silní hráči podobného ražení: Robert Fico na Slovensku a Andrej Babiš v Česku.
Shodné rysy: Pragmatismus převlečený za ideologii
Ačkoliv každý z nich vychází z jiného prostředí, Orbán, Fico i Babiš sdílejí víc, než by se mohlo na první pohled zdát:
- Pragmatický populismus: Ideologie je pro ně druhotná. Důležité je ovládnutí veřejného prostoru tématy, která rozdělují společnost – ať už jde o migraci, Green Deal nebo postoj k EU.
- Využívání strachu: Strategie postavená na „ochraně národních zájmů“ před vnějším nepřítelem je jejich společným jmenovatelem.
- Vztah k institucím: Postupné oslabování nezávislých médií a veřejných institucí, které v Maďarsku došlo nejdále, sledujeme v různých fázích i na Slovensku a u nás.
Poučení z Maďarska: Síla spojení
Hlavním klíčem k výsledku v Maďarsku nebyla jen únava z vládnoucí strany, ale především schopnost opozice se sjednotit a nabídnout jasnou alternativu, která dokázala oslovit i voliče z regionů.
Pro českou a slovenskou politickou scénu z toho plyne jasné ponaučení: Pokud opozice zůstane roztříštěná a bude se soustředit na vnitřní spory, uvolňuje cestu k moci těm, kteří dokážou ovládnout většinu jedním silným hlasem.
Maďarský scénář ukázal, že změna je možná – ale vyžaduje odsunutí vlastních eg stranou ve prospěch vyššího principu: návratu k standardní liberální demokracii a proevropskému kurzu.
Teď je řada na nás. Maďarsko už svoji volbu udělalo. Jak s touto inspirací naložíme u nás doma?
Jan Urban
- Počet článků 168
- Celková karma 15,24
- Průměrná čtenost 399x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020