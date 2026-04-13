Maďarský zlom: Teď už zbývá jen Fico a Babiš

Výsledky čerstvých maďarských voleb, ve kterých po 16 letech skončila éra Viktora Orbána a k moci nastupuje hnutí Pétera Magyara, nejsou jen lokální zprávou. Jsou zrcadlem a inspirací pro celou střední Evropu.

Maďarsko ukázalo, že i v systému, který se zdál být zabetonovaný, existuje cesta k obratu. Pokud se ale podíváme na mapu regionu, zbývají dva silní hráči podobného ražení: Robert Fico na Slovensku a Andrej Babiš v Česku.

Shodné rysy: Pragmatismus převlečený za ideologii

Ačkoliv každý z nich vychází z jiného prostředí, Orbán, Fico i Babiš sdílejí víc, než by se mohlo na první pohled zdát:

  • Pragmatický populismus: Ideologie je pro ně druhotná. Důležité je ovládnutí veřejného prostoru tématy, která rozdělují společnost – ať už jde o migraci, Green Deal nebo postoj k EU.
  • Využívání strachu: Strategie postavená na „ochraně národních zájmů“ před vnějším nepřítelem je jejich společným jmenovatelem.
  • Vztah k institucím: Postupné oslabování nezávislých médií a veřejných institucí, které v Maďarsku došlo nejdále, sledujeme v různých fázích i na Slovensku a u nás.

Poučení z Maďarska: Síla spojení

Hlavním klíčem k výsledku v Maďarsku nebyla jen únava z vládnoucí strany, ale především schopnost opozice se sjednotit a nabídnout jasnou alternativu, která dokázala oslovit i voliče z regionů.

Pro českou a slovenskou politickou scénu z toho plyne jasné ponaučení: Pokud opozice zůstane roztříštěná a bude se soustředit na vnitřní spory, uvolňuje cestu k moci těm, kteří dokážou ovládnout většinu jedním silným hlasem.

Maďarský scénář ukázal, že změna je možná – ale vyžaduje odsunutí vlastních eg stranou ve prospěch vyššího principu: návratu k standardní liberální demokracii a proevropskému kurzu.

Teď je řada na nás. Maďarsko už svoji volbu udělalo. Jak s touto inspirací naložíme u nás doma?

Autor: Jan Urban | pondělí 13.4.2026 9:43 | karma článku: 5,82 | přečteno: 53x

Hlavně opatrně. Abychom náhodou neřekli pravdu nahlas

Česká politika má zvláštní talent: i jednu větu umí proměnit v ideologickou válku. Tentokrát se to povedlo dokonale. Prezident řekl, že Trump svými výroky o NATO podkopal důvěru v alianci víc než Putin — a máme zaděláno na drama.

12.4.2026 v 16:04 | Karma: 19,30 | Přečteno: 457x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Proč jsou v Česku nižší mzdy než v Německu či Rakousku – a kdy se to změní

České mzdy jsou nižší proto, že naše ekonomika vytváří méně hodnoty na pracovníka. Krátkodobě už prostor pro jejich rychlý růst není velký, protože už rostly i rychleji než produktivita. Dlouhodobě existuje, za určitých podmínek.

12.4.2026 v 9:56 | Karma: 26,08 | Přečteno: 1979x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Oligarchové v USA, pokrytci v Evropě: Kde jsou kořeny dnešního globálního chaosu

Svět dnes připomíná loď v bouři bez kapitána. Cítíme chaos, prohlubující se příkopy, a rozpad hodnot, které dřív držely svět pohromadě. Zdrojem tohoto rozvratu je značnou měrou vývoj v USA a Evropě. Proč a jak k němu došlo?

11.4.2026 v 16:40 | Karma: 14,09 | Přečteno: 220x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Doba si žádá jednoduchost a vyhraněnost aneb Proč a jak chce být svět klamán

Chcete získat zájem a pozornost, nebo dokonce stoupence a následovníky? Pak se řiďte jednoduchým pravidlem – a hlavně důsledně. Vaše sdělení musí být jednoduché a jednostranné.

11.4.2026 v 9:03 | Karma: 10,99 | Přečteno: 135x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Zpátky do minulosti: Senátorka odhaluje řešení porodnosti, od nichž svět dávno ustoupil

Zatímco vyspělé země sázejí při podpoře porodnosti na flexibilitu práce žen a dostupné školky, Kovářová oživuje ve „své" politice natality metody morálního nátlaku, jdoucí překvapivě proti zájmům těch, kterých se týkají nejvíc.

10.4.2026 v 19:29 | Karma: 15,68 | Přečteno: 409x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...
6. dubna 2026  4:51

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
10. dubna 2026  7:34

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...
7. dubna 2026  13:01

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)
9. dubna 2026  9:58

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...
10. dubna 2026  20:09

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...

Převrácené auto na polní cestě zaskočilo kolemjdoucího, uvnitř byl mrtvý řidič

U Křenov na Domažlicku havarovalo osobní auto, řidič v něm zemřel. Převrácené...
13. dubna 2026  9:32

Převrácené auto a v něm řidiče bez známek života našel náhodný svědek na polní cestě u obce Křenovy...

Festival v Telči 2026: Sen, který přerostl v událost pro tisíce lidí

13. dubna 2026  9:24

Vyšehradská ulice

Vyšehradská ulice
vydáno 13. dubna 2026  9:21

Výstava DEVADE v areálu Pragerových kostek ve Vyšehradské ulici pojednává o architektuře 90.let...

vydáno 13. dubna 2026  9:20

I přes aprílové počasí střídající zimu a teplo, slunce a zataženou oblohu kvetou drobné květiny v...

Jan Urban

  • Počet článků 168
  • Celková karma 15,24
  • Průměrná čtenost 399x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

