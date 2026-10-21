Macinkovo „nět“: Jak nejlépe ochránit Evropu před ruskými agenty? Pusťte dovnitř všechny!
Zapomeňme na nudné poučky bezpečnostních studií i na zkušenosti zemí, které mají s Ruskem možná ještě méně romantické zkušenosti než my, například Finsko.
Český ministr zahraničí Petr Macinka totiž ukázal, že geopolitika se dá dělat i bez zbytečných historichých znalostí a zkušeností, a dokonce i bez přemýšlení. Stačí mít vlastní názor, zapomenout na všechny ruské agrese, zahraniční vraždy, atentáty či útoky, například ten u nás ve Vrběticích, a nebát se říct „nět“.
Finský návrh, aby země EU přestaly vydávat ruským občanům turistická víza, dokud Rusko pokračuje ve válce proti Ukrajině, neznamená vyhoštění všech Rusů z Evropy ani zákaz vstupu pro lidi prchající před autokratickým režimem. Jde o omezení cest, které nejsou nezbytné.
Důvodem jsou obavy z množících se sabotáží, špionáže a dalších hybridních operací, jimiž Moskva usiluje o oslabení evropských zemí a jejich podpory Ukrajině. Podle finských údajů přitom schengenské státy vydaly ruským občanům v roce 2025 téměř půl milionu turistických víz.
Pan ministr finský návrh nepodpořil. A nabízí se otázka: proč?
Turista s kufrem přece není agent
Samozřejmě, ruský turista není automaticky ruský agent. Představa, že každý Rus přijíždí do Evropy páchat sabotáž, by byla přemrštěná. Jenže stejně absurdní je předpokládat, že každý, kdo požádá o turistické vízum, přijíždí výhradně obdivovat památky.
Zpravodajské služby proto musí, po všech zkušenostech s Rusy, vyhodnocovat rizika, pracovat s informacemi a rozlišovat mezi běžnými návštěvníky a lidmi, kteří mohou představovat bezpečnostní hrozbu. Potenciální agent totiž nemusí vždy přijet v uniformě s kufrem plným výbušnin. Může vypadat jako kterýkoli jiný turista.
Přísnější společná vízová politika samozřejmě nezaručí stoprocentní bezpečnost. Může ale omezit některé příležitosti, usnadnit prověřování a snížit rizika.
Plošné omezení může mít i nevýhody: může postihnout odpůrce Putinova režimu, rodiny s vazbami v Evropě i další lidi, kteří nepředstavují žádnou hrozbu. To všechno mohou být legitimní argumenty. Nejsou to však argumenty pro tvrzení, že vízovou politiku pro Rusy bychom zpřísnit neměli, nenabídneme-li přesvědčivé vysvětlení, jak chceme rizika řešit jinak.
Jeden soused zamkne, druhý nechá otevřeno
Představme si bytový dům, ve kterém jeden soused vchod důsledně zamyká a druhý nechává dveře otevřené, protože tvrdí, že jeho byt je zabezpečený, protože má bezpečnostní řetízek. A pak se diví, že se mu někdo dostal dovnitř.
Dosavadní schengenský prostor není dvacet sedm dokonale oddělených bezpečnostních ostrovů. A pokud jeden stát povolí vstup člověku, který pak může cestovat přes další země bez běžných kontrol na vnitřních hranicích, pak může rozhodnutí tohoto státu mít vážné dopady i na ostatní.
Právě proto má společná vízová a bezpečnostní politika smysl. Ne proto, že by Brusel měl rozhodovat o každém turistovi, ale protože rizika nekončí na státních hranicích.
Pokud se tak motoristický ministr domnívá, že finský návrh je příliš plošný nebo neúčinný, měl by vysvětlit, jaké opatření bude lepší. Zamknout vlastní dveře a ignorovat společnou chodbu totiž často nestačí.
Macinkovo „nět“ má epříjemný háček
Nejzajímavější na celé věci je, že český postoj nepůsobí jako úplně plynulé pokračování dosavadní politiky.
Česko se v červnu 2026 připojilo ke společné výzvě několika evropských zemí požadující koordinovanější a přísnější přístup k turistickým vízům pro ruské občany. Mezi signatáři byl i Petr Macinka. V říjnu však Česko finský návrh nepodpořilo.
Samozřejmě, podpora obecného cíle neznamená povinnost souhlasit s každým konkrétním opatřením. Jednotlivé návrhy se mohou lišit rozsahem, právním základem i očekávanými důsledky.
Jenže právě proto bychom měli chtít vysvětlení. Co se změnilo? Proč je koordinovanější evropský postup v červnu žádoucí, a konkrétní iniciativa v říjnu nikoli? A jak chce ministr zabránit tomu, aby rozdílná pravidla jednotlivých států vytvářela slabá místa v evropské bezpečnosti?
Navíc, podle informací zveřejněných v souvislosti s případem doporučovali odborníci českého ministerstva zahraničí finskou iniciativu podpořit. Macinka se ale rozhodl jinak.
Samotný nesouhlas s úředníky samozřejmě není žádný hřích. Ministr není automat na razítka a odborné doporučení není nezpochybnitelný příkaz. Odpovědný politik má právo i povinnost posuzovat širší souvislosti. Jenže pokud se rozhodne proti názoru vlastních odborníků, měl by o to lépe vysvětlit proč.
Evropa bez společných pravidel?
Aby bylo jasno: není třeba zakazovat vstup každému Rusovi jen proto, že se narodil na nesprávné straně hranice. Plošná opatření mají své náklady a nemusí být vždy nejúčinnější. Stejně chybné je však předstírat, že turistická víza a bezpečnost spolu nesouvisejí.
Finsko navrhlo společný postup, Česko jej nepodpořilo. Teď by měl ministr přesvědčivě vysvětlit, proč je jeho přístup lepší a jak zabrání tomu, aby rozdílné národní postupy oslabovaly společnou evropskou bezpečnost.
Evropská spolupráce není vždy pohodlná. Vyžaduje kompromisy a někdy omezuje národní volnost. Jenže pokud chceme společně čelit ruským sabotážím, kybernetickým útokům a dalším hybridním operacím, nestačí se shodnout, že jsou nebezpečné. Musíme se také dohodnout, co proti nim uděláme.
Skutečně státnická politika nespočívá v tom, že každému návrhu z Bruselu řekneme „nět“. Spočívá v rozpoznání, kdy jde o zbytečnou regulaci a kdy o ochranu, kterou sami nedokážeme zajistit.
Jinak se může stát, že zatímco budeme oslavovat svou svobodu rozhodovat se po svém, někdo jiný bude velmi spokojeně rozhodovat o tom, co se děje u nás doma.
Jan Urban
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