Macinka for President, aneb Národ sobě: Konečně prezident pro všechny rozhořčené
Je vedro, víkend a člověk v takovém počasí myslí na ledacos. Někdo na dovolenou, jiný na studené pivo a někoho přepadnou i myšlenky lehce katastrofické.
Člověku trochu změknou mozkové závity a hlavou se začnou honit nejrůznější scénáře. Některé příjemné, jiné méně. Co kdyby vypadla elektřina? Co kdyby přišla další pandemie? Anebo dokonce to, co kdyby se jednou na Pražském hradě objevil prezident Petr Macinka?
Právě v takových chvílích si člověk uvědomí, že fantazie je sice bezbřehá, ale česká politika ji občas stejně dokáže překonat. Takže představme si to.
Na Pražský hrad přichází nový prezident. Slavnostní fanfáry, čestná stráž a první prezidentský projev: „Vážení spoluobčané, od dnešního dne budu bojovat proti všemu, co jsem ještě do včera nestihl zkritizovat.“
Svět by zpozorněl. V Bruselu by vznikla nová pracovní skupina „Macinka Task Force“, jejímž jediným úkolem by bylo zjišťovat, co vlastně český prezident právě řekl a zda to myslel vážně.
NATO by získalo neocenitelného spojence. Konečně by totiž existoval státník, který by dokázal vyvolat diplomatickou krizi ještě před zahájením summitu, během summitu i po jeho skončení.
Spojené státy by ocenily jeho mimořádnou schopnost vést kulturní války i tam, kde žádná kultura ani válka není. Rusko by bylo zmatené. Evropská unie rovněž. A česká satira by zanikla, protože by ji už nebylo možné překonat, a Česko by se stalo mezinárodní anekdotou.
Prezident Macinka by také přinesl nový styl výkonu funkce. Místo tradičního novoročního projevu by jednou týdně pořádal tiskovou konferenci s názvem: „Kdo mě tentokrát nepochopil.“
Jeho zahraniční politika by byla průlomová. Heslo „aktivní diplomacie“ by nahradilo heslo „aktivní rozhořčení“. A domácí politika? Ta by se zjednodušila. Opozice, koalice i politologové by se konečně sjednotili alespoň v jedné věci: že něco takového opravdu nečekali.
Ale přiznejme si, že prezident Macinka by měl i jednu zcela nespornou přednost. Národ by se přestal hádat. Protože když se realita stane parodií, nezbývá už než se společně smát. A to je možná ta největší služba, kterou by mohl své zemi poskytnout.
Prezident Macinka by tak získal nehynoucí historickou zásluhu. Po desetiletích sporů o směřování země by konečně spojil pravici, levici i střed. Všichni by totiž společně přemýšleli, jak se to vlastně mohlo stát.
A jeho zvolení by také významně posílilo český turistický ruch. Na Pražský hrad by mířily delegace z celého světa, aby se na vlastní oči přesvědčily, že některé politické experimenty se opravdu provádějí i mimo laboratoř.
Takže, Macinka for President? Proč ne. Každá země má právo stát se varovným příkladem pro ostatní.
Navíc, teprve v den Macinkova zvolení bychom si naplno uvědomili, za co všechno vděčíme Andreji Babišovi.
Nejen za hnutí ANO, střet zájmů, nekonečné tiskové konference a nový slovník české politiky, ale také za to, že nám tu po sobě zanechal prezidenta, vedle něhož bychom na mnohé předchozí starosti vzpomínali téměř s nostalgií.
Nakonec bychom možná pochopili, že největším Babišovým odkazem nejsou dotace ani marketing, ale schopnost přesvědčit národ, že všechno může být ještě o něco horší.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020