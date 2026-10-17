Lidová slovesnost jako nejvěrnější audit české politiky: Od tatíčka k donu Kobleone
Zatímco politologové píší tlusté analýzy a průzkumné agentury sestavují grafy popularity, obyčejný lid si vystačí s jedním trefným slovem. Lidová tvořivost a vymýšlení přezdívek politikům je totiž ten nejupřímnější, nejrychlejší a bohužel často i nejpřesnější politický audit, jaký máme k dispozici.
Pojďme se podívat na to, jak poeticky a s jakou chirurgickou přesností dokáže český humor ořezat politický marketing až na kost – od první republiky až po současné držitele moci.
Když ještě vládla úcta a když zavládla totalita
Historie ukazuje, že český národ uměl být k politickým špičkám i nečekaně laskavý. Tomáš Garrigue Masaryk byl pro všechny prostě Tatíček. Možná v tom byla trocha rakousko-uherského patosu, ale lid mu věřil, že to s tou novou republikou myslí upřímně.
Skutečná zatěžkávací zkouška humoru ale přišla s nacistickou okupací. Právě z této doby pochází tradovaný výrok zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který Čechy znechuceně označil za smějící se bestie (Lachende Bestien).
Nacistická mašinerie totiž s hrůzou zjistila, že český národ nelze zlomit čelním střetem – místo toho se jen ohne, nepřestává si z utlačovatelů střílet skrze břitké protektorátní anekdoty a tichým výsměchem rozkládá autoritu třetí říše zevnitř.
Pak přišla další éra totality, kdy humor musel zůstat hluboko v podzemí, protože za vtip se chodilo těžit uran. Přesto lidová tvořivost nespala. Když nastoupil Klement Gottwald, lidé mu sice do očí tleskali, ale za zavřenými dveřmi se šeptalo o Klémovi nebo Gottwaldoj – alkoholikovi z Hradu, který podepsal víc rozsudků smrti než dekretů na levné bydlení.
Antonín Novotný zase pro svou zálibu v eleganci a poněkud jednodušší uvažování vyfasoval přezdívku Krásný Toník. Estetika tehdy poprvé (a zdaleka ne naposled) zvítězila nad obsahem.
Normalizační panoptikum
Jak totalitní režim postupně šedivěl a upadal do gerontokracie, lidový slovník přitvrdil. Papouškování frází o socialismu už nikdo nebral vážně, což se promítlo do přezdívek tehdejších pohlavárů.
- Zapomnětlivý Ludva: Ludvík Svoboda, hrdina od Sokolova, se na sklonku svého prezidentského úřadu potýkal s těžkou sklerózou. Lidová tvořivost ho krutě, ale trefně překřtila na prezidenta „Zapomnětlivého“ či „Bratra Sklerózu“. Vtipkovalo se, že na Hradě slouží už jen jako inventární číslo, které zapomněli odepsat.
- Anonymní Husák: Gustáv Husák vstoupil do dějin jako symbol normalizační nehybnosti a nudy. Šedivý muž s tlustými brýlemi, který mluvil příšernou „českoslovenštinou“, dostal přezdívku Anonym. Dokonale to vystihovalo jeho úřednickou, chladnou podstatu bez špetky charismatu.
- Jakeš a jeho parta: Samostatnou kapitolou byl Milouš Jakeš. Jeho legendární projev z Červeného Hrádku o kůlu v plotě z něj udělal národního šaška číslo jedna ještě před pádem režimu. Lidé mu neřekli jinak než Miloš z Hrádku nebo Kůl v plotě, a jeho jméno se stalo synonymem pro absolutní hloupost a odtrženost tehdejších kádrů od reality.
Devadesátková divočina a éra těžkých vah
S příchodem svobody se stavidla lidové tvořivosti otevřela naplno. Už žádný strach, jen čistá, nefiltrovaná ironie.
- Profesor a Ješita: Václav Klaus si svým profesorským tónem a absolutní neomylností vysloužil přezdívky jako Klausík nebo Kikina. Národ okamžitě rozšifroval, že pod maskou geniálního ekonoma se skrývá gigantické ego, které neunese, když mu někdo ukradne pero... pardon, když ho někdo kritizuje.
- Jezevec z Vysočiny: Miloš Zeman transformoval politiku v permanentní hospodskou debatu. Lidová tvořivost ho překřtila na Jezevce či Becherovkového krále. Když se na sklonku kariéry přesunul do Lán, stal se z něj pro internetovou generaci Starý zbrojnoš nebo Bramborák, což přesně odráželo stav, v jakém se nacházela hradní diplomacie.
Novodobí manažeři destrukce
S novým tisíciletím přišla generace politiků, kteří už nebudovali ideologie, ale spíše tunely a vzdušné zámky. Lidová tvořivost okamžitě reagovala.
- Luft Jarda: Legendární přezdívka pro Jaroslava Tvrdíka, která vznikla v době, kdy jako politický nominant řídil České aerolinie. Podle lidové slovesnosti dokázal bleskově vypustit vzduchem (tedy „proluftovat“) miliardové hodnoty. Přezdívka mu natolik přirostla k pleti, že s ním putovala i do fotbalové Slavie a čínských investičních kruhů.
- Karibský kormidelník: Když se řekne Stanislav Gross, pamětníci si nevzpomenou na jeho mládí, ale na to, jak „myslel to upřímně“, dokud nedokázal vysvětlit nákup bytu. Jeho bleskový politický konec a následné záhadné zbohatnutí na akciích z něj udělaly symbol politického šíbra.
Současnost: Od holdingu k signálům a zpět
A jak vypadá situace dnes? Moderní doba přinesla korporátní styl marketingu, ale český člověk se opít rohlíkem (ani koblihou) nenechá.
- Don Koblone a Hrabiš: Jak trefně ukazuje lidový slovník, Andrej Babiš, vulgo Bureš, se v představách lidí proměnil v agrobarona, který si republiku spletl se soukromou firmou. Přezdívka Hrabiš geniálně kombinuje jeho jméno s činností, kterou podle kritiků dělal nejraději – tedy hrabáním dotací. A Don Koblone? To je čistá esence mafiánského kmotra, který místo betonových bot rozdává sladké pečivo.
- Profesor Nutella a Vysílač signálů: Na druhé straně barikády stojí premiér Petr Fiala. Jeho neustálé ujišťování, že vláda „vysílá jasné signály“, z něj udělalo terč posměchu jako Vysílač Fiala. Korunu tomu pak nasadil nákupní výlet do Německa, díky kterému už mu nikdo neodpáře titul Profesor Nutella. Lidová tvořivost tím dokonale pojmenovala jeho odtrženost od reality všedních dnů.
- Dlužena alias Alenka z říše dlužníků: Alena Schillerová si jako ministryně financí získala srdce lidových kreativců svou bezbřehou láskou k focení na Instagram, často za peníze daňových poplatníků. Přezdívka trefně kombinuje její zálibu v estrádním vystupování s astronomickým dluhem, který po ní v pokladně zbyl.
Proč politický marketing prohrává s ulicí?
Čeští politici utrácejí miliony korun za PR poradce, drahé kampaně a spin doktory. Snaží se vypadat státotvorně, lidsky, dynamicky nebo odborně. A pak přijde jedna lidová hláška, která celý ten drahý domeček z karet sfoukne.
Přezdívky českých politiků nejsou jen obyčejné nadávky. Je to forma terapie. Když už museme snášet jejich sliby, přehmaty a občas i vyložené podrazy, máme aspoň právo jim dát jméno, které si opravdu zaslouží.
Protože dokud budeme politikům říkat Hrabiš, Nutella nebo Luft Jarda, znamená to, že nad nimi máme pořád navrch. A nemusíme jen bědovat slovy Bože, koho to ti naši spoluobčané zase zvolili...
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020