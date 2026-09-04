Lhotská prská, hodnotí charakter prezidentů a zapomíná na svého guru Klause
Klausova fanynka Lhotská se ve svém nejnovějším textu pro stranický věstník TO opět pustila do Petra Pavla. Tentokrát mu vyčítá, že není Masaryk ani Havel, že nebyl vězněn a že v minulosti sloužil komunistickému režimu. Dobrá, držme se tedy jejího metru.
Charakter prezidenta se podle Lhotské pozná podle toho, zda někdy odporoval vládnoucí moci, zda byl vězněn, zda „převlékal kabáty“ a zda jeho veřejný obraz odpovídá skutečnosti. A teď si představme, že bychom stejnému testu podrobili jejího oblíbence Klaus.
Lhotská o tom pochopitelně nepíše, protože by to pro ni bylo trochu nepohodlné. Klaus samozřejmě nikdy nebyl vězněn jako Havel. Nebyl disidentem. Naopak za normalizace pracoval v přední státní instituci a do politiky vstoupil až po pádu režimu – tedy v okamžiku, kdy už to bylo bezpečné.
Ale hlavně: pokud je problémem Petra Pavla jeho minulá služba komunistickému státu, pak bychom měli připomenout, že i Klaus před listopadem 1989 sloužil komunistickému establishmentu. Zatímco Pavel byl vojákem, Kaus ekonomem státní centrální banky.
Rozdíl samozřejmě existuje. Jen není úplně takový, jaký by si člověk po přečtení textu Lhotské představoval.
A potom je tu, bohužel pro Lhotskou, ještě jedna maličkost. Pavel má něco, co Klaus přes veškerou svou celoživotní křečovitou snahu nikdy úplně nezískal: přirozené charisma a mezinárodní respekt. Což je právě to, co Lhotské vadí.
Pavel může přijet do zahraničí a je vnímán jako prezident, voják a partner spojenců. Klaus si svou mezinárodní výjimečnost musel vyrábět poněkud pracněji – například euroskepticismem, provokacemi, přednáškami, v nichž Evropě vysvětloval, jak špatně funguje a prognózami, že euro do několika let skončí. A jestli někoho zaujal, tak to byly extrémisté s trochu nahnědlým programem, a pochopitelně Putin, který se rozhodl ocenit jeho zásluhy Puškinovou medailí.
Pavel tak nemusí nikomu dokazovat, že je osobnost. Stačí, že tam přijede. A to je možná skutečný důvod, proč některým klausistům, ale i dalším malým duším, tolik vadí, a co je nebetyčně dráždí. Pavel totiž představuje něco, co součástí klausovského světa nikdy nebylo: prezidenta, který nemusí všem kolem sebe tvrdit, že je nejchytřejší v místnosti, aby ho ostatní brali vážně.
Takže ne, Petr Pavel není nový Masaryk. Není ani nový Havel. Je Petr Pavel. A to by možná mělo stačit. Lhotská má ovšem pravdu v jedné věci: prezident se nemá hodnotit podle fasády. Souhlas. Stejně i Klaus.
A pokud použijeme stejný metr na všechny, možná zjistíme, že problém není v tom, že Pavel není Masaryk. Skutečný problém pro Lhotskou a podobné je, že není Klaus. A pro některé lidi je to zřejmě stále ještě ta nejhorší možná kvalifikace na prezidenta. Ti, kteří nikomu neslouží, to však berou jako jednu z hlavních předností.
Jan Urban
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