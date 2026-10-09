Lhotská prská, ale tentokrát nic nového: jen známá halucinace, že Brusel je nová vrchnost
Začněme tak tím obehraným slovem „vrchnost“. Propaganda v jednom jediném slově. Nemusíte nic vysvětlovat, ani dokazovat, kdo komu co nařídil. Stačí říct „vrchnost“ – a čtenář už vidí pána s bičem, který mu chce sebrat poslední slepici.
A proto i to prskání na „vrchnost“ má jediný účel: vyvolat strach, že někdo zvenčí rozhoduje o našem životě a chce nám něco vzít. Nemusíte vysvětlovat složité instituce, zabývat se skutečnými pravomocemi a nabídnout lepší řešení. Stačí tvrdit, že je nad námi cizí pán. A ten pán je – jak jinak – Brusel.
Jenže skutečná vrchnost nebyla instituce, kterou můžete kritizovat v novinách, jejíž představitele můžete ve volbách politicky porazit a jejíž pravidla lze měnit dohodou členských států. Skutečná vrchnost se vás na souhlas neptala. A skutečnou vrchnost, kterou jsme zažili, tedy tu ruskou, která u nás 40 let ničila co mohla, autorka nevidí.
Používá-li tak někdo slovo „vrchnost“, měl by vědět, jak vypadá skutečná moc bez demokratické kontroly. A ne si ji představovat jako paní, která mu v Bruselu zakázala radost z některých nepříliš kvalitních čínských produktů.
Možné však je, že v autorce každá autorita vyvolává alergickou reakci, takže by jí vadil i obecní úřad, kdyby jí připomněl, že odpad nemůže třídit podle nálady. Možná je tak spíš na místě otázka: Co jí vlastně rodiče v dětství provedli?
Když se z obchodního deficitu stane důkaz evropské hlouposti
Lhotská tvrdí, že Ursula von der Leyenová pronáší takové nesmysly, že se člověk musí smát. Jenže při čtení jejího textu vyvolává úsměv spíše to, co píše.
Podle Lhotské je náš obchodní vztah s Čínou katastrofou: nemáme Číně co nabídnout. Obchodní deficit je důkazem evropské bezmoci, a tak můžeme Číňanům poslat leda odborníky na gender.
To je pěkný vtip: obchod totiž není soutěž ve školní tělocvičně, kde vítěz dostane medaili a poražený musí domů pěšky. Má-li Evropa s Čínou deficit, co na tom? S jinými zeměmi má naopak přebytek. O tom totiž mezinárodní obchod je, a proto se mu říká mezinárodní.
Navíc, Evropa do Číny vyváží, a ne málo, a vyváží především stroje, vozidla, chemické výrobky a léčiva. Tedy produkty s vysokou přidanou hodnotou, což je pro Evropu výhodné, protože bývají dražší. Tvrdit, že Evropané nemají Číně co nabídnout, není pravda. U Lhotské nic nového.
A teď ta drobnost, kterou Lhotská přehlíží (nebo raději nevidí): z pohledu evropského spotřebitele není levný čínský dovoz žádná katastrofa. Díky němu si může koupit levnější elektroniku, vybavení domácnosti, nářadí nebo řadu dalších výrobků. A chce-li čínská vláda vývoz z Číny do Evropy dotovat, je to pro evropské spotřebitele výhodné. Méně výhodné je to pro čínské daňové poplatníky.
Ano, existují i náklady: tlak na evropské výrobce, ztráta některých pracovních míst, závislost na některých dodávkách. To se však v mezinárodním obchodě běžně děje, a není to nic nového. A to, že si evropský spotřebitel díky levnějšímu zboží z Číny může dovolit víc se do příběhu o zlém Bruselu a všemocné Číně tak úplně nehodí.
A navíc, což je možná pro Lhotskou příliš složité: obchodní přebytky v obchodu s Evropou se nám mohou vracet v podobě čínských zahraničních investic, na nichž nemusí být rovněž nic špatného, spíše naopak. Ale proč to komplikovat, když se dá prskat.
Kritické suroviny: když řešení není okamžité, pak raději nedělat nic
Lhotská se vysmívá evropské iniciativě pro kritické suroviny, protože prý stejně budeme muset většinu z nich nakupovat v Číně. Jenže smyslem projektu není kouzlem odstranit dnešní závislost přes noc. Jde o to, aby Evropa měla více dodavatelů, vytvářela rezervy a postupně rozvíjela vlastní kapacity. Co je na tom špatného?
Jistě, nová evropská instituce nevytvoří vzácné zeminy hned. Ale právě proto se hledají další zdroje, investuje se do zpracování a podporuje recyklace. Podle Lhotské je to ale celé směšné, protože závislost nezmizí okamžitě. To je přibližně stejné, jako vysmívat se člověku, který přestal kouřit, jen proto, že ještě tentýž den nemá plíce jako olympijský běžec.
Podobně je tomu s drahými energiemi. Vinen je Brusel. Co jiného od Lhotské čekat? Drahé energie jsou skutečným problémem evropského průmyslu. Jenže jejich cenu ovlivňuje řada faktorů, mimo jiné i geopolitika. Některá klimatická opatření mohou energetické náklady zvyšovat, jiné investice mohou naopak snižovat závislost na dovozu a vytvářet nová místa.
Lhotská si však vybere jediného viníka a následně se vysměje každému řešení, které se jí politicky nelíbí, většinou proto, že funguje, a nehodí se jí do krámu. To však není ekonomická analýza. To je detektivka, ve které je pachatel znám ještě před začátkem vyšetřování. A stoprocentně je to Ursula.
Klausovská škola: Evropa nepoznala našeho génia, a proto ji nemáme rádi
Halucinace Lhotské mají svou tradici. Její „názory“ vychází z politické školy Václava Klause, který dlouhodobě tvrdí, že hlubší integrace omezuje svobodu, demokracii a hospodářskou výkonnost, aniž by nabídl alternativu. Snad krom připojení k Rusku s možností podílet se na jeho vojenském rozpočtu.
Klaus má na svůj názor právo. Zajímavý je však jeho vývoj z propagátora tržní transformace a návratu do západních ekonomických struktur v politika, který v evropské integraci vidí jen ohrožení české suverenity. Člověk se samozřejmě může změnit. Ale někdy možná i proto, že ho Evropa odmítne považovat za ekonomického génia, který má vždycky pravdu, a on jí to nikdy neodpustil. Řešení? Zničit.
A to je i závěr Lhotské, ze kterého emoce jen kapou. Závěr, který by si zasloužil fanfáru a bubny: Evropská unie musí být zničena.
To už není kritika, ale posedlost, které psychiatrie říká monomanie, stav, kdy se člověk soustředí výhradně na jednu myšlenku, která ovládá jeho pozornost i jednání. Lze tak jen čekat, že příště bude v jejím blogu Brusel obviněn z deště, který jí zkazil dovolenou, a toho, že jí nejel autobus.
Možná by Lhotská mohla příště místo dalšího prskání zkusit něco náročnějšího: ukázat, která konkrétní evropská pravidla nefungují a proč, jaké jsou jejich náklady a výnosy, a čím je případně nahradit. Ale uznávám, že to není tak jednoduché ani efektní jako „Evropa musí být zničena“. Prskání má výhodu: člověk při něm nemusí myslet: stačí prskat podle pokynů svého guru, tak trochu jako pejsek na gramofonových deskách „His masters´ voice“.
Jan Urban
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