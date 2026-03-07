Lháři, podlí lháři a krotitelé duchů, kteří stále nepřijíždějí
Rozdíl mezi lháři a těmi, které lze nazvat „podlými lháři“ nimi není v kvantitě ani tématech jejich tvrzení. Spočívá v jejich zákeřné strategii, která z nás všech dělá rukojmí.
První kategorie: Popírači reality
Ti první, „klasičtí“ lháři, jsou v podstatě defenzivní. Tvrdí, že něco, co se prokazatelně stalo, se ve skutečnosti nestalo. Je to lež typu „já jsem tu vázu nerozbil“, i když vám střepy křupou pod botami.
S těmito lidmi je to sice těžké, ale stále se pohybujete v poli měřitelné reality. Existují důkazy, svědci, záznamy. Jejich lež je sice otravná, ale je to zeď, do které lze většinou i velmi účinně, bušit argumenty.
Druhá kategorie: Architekti pastí
Pak jsou tu ale ti druzí. Podlí lháři. Jejich metoda je útočná a mnohem sofistikovanější, byť tyto lži občas šíří lidé mentálně jednodušší.
Netvrdí, že se něco nestalo – oni tvrdí, že se stalo něco, co se nikdy neudálo. A co je nejhorší: konstruují tyto události tak, aby byly v podstatě nevyvratitelné.
Jsou to mistři v tvrzeních typu „v zákulisí se šeptá“, „mám informace z tajných zdrojů“ nebo „všichni víme, jak to bylo doopravdy“.Tito lidé nechtějí argumentovat ani se v diskusi dobrat pravdy. Kladou past. Vědí, že jakmile se s nimi začnete přít a snažit se jejich tvrzení logicky vyvrátit, prohráli jste.
Nemůžete totiž dokázat neexistenci něčeho, co neexistuje a nikdy neexistovalo, většinou proto, že si to prostě vymysleli.
Je to jako bojovat s mlhou – čím víc do ní tlučete, tím víc vás pohlcuje. Jakákoli snaha o racionální oponování jen zvyšuje dosah jejich výmyslů. S lidmi, kteří operují v sféře neověřitelného, nemá smysl ztrácet ani vteřinu drahocenného času.
Komerční těžba hněvu
Nejsmutnější na celém fenoménu je, že tito šiřitelé „alternativních pravd“ nejsou v boji sami. Mají mocné spojence v podobě sociálních sítí a blogerských platforem.
Provozovatelé těchto digitálních arén totiž dávno zjistili, že pravda je nudná a málo vydělává.Negativní emoce, hněv, rozhořčení a nekonečné hádky v komentářích pod nevyvratitelnými lžemi – to je to pravé „digitální zlato“.
Algoritmy proto přímo i nepřímo tyto toxické obsahy podporují, protože čím víc se lidé hádají, tím déle na platformě zůstávají. Je to cynický byznys s lidskou důvěřivostí a přirozenou snahou dobrat se pravdy.
Ektoplazma v obýváku
To, co tito lidé a stroje kolem nás produkují, není jen text nebo video. Je to cosi lepivého. Je to jakýsi psychologický plazmatický sliz, velmi podobný tomu, který v osmdesátých letech v kině děsil i bavil diváky filmu Krotitelé duchů, a který byl materializovanou formou negativních emocí.
Ten sliz ucpává naše vnímání, špiní naše vztahy a činí veřejný prostor neobyvatelným.
Rozdíl oproti filmu je v tom, že zatímco tam se hrdinové s protonovými batohy nakonec objevili a město vyčistili, k nám žádní krotitelé nejspíš nepřijedou. Nikdo to za nás neuklidí.
Jedinou obranou je odmítnout do toho slizu vůbec vstupovat – nekrmit trolly, nepřít se o nevyvratitelném a nenechat si komerčně vytěžovat vlastní vztek.
Poslední záchrana: Hitchensova břitva
Pokud přece jen hledáte nástroj, jak se v tomto slizu nezalknout, existuje jedna účinná „myšlenková břitva“. Říká se jí Hitchensova břitva a zní: „Co lze tvrdit bez důkazů, lze také bez důkazů odmítnout.“ Je to prosté – pokud někdo vypustí tvrzení, které nelze doložit ani ověřit, nemusíte se namáhat s jeho vyvracením. Stačí ho prostě nebrat v potaz. Je totiž téměř jisté, že jde o lež. Uplatnění tohoto mentálního pravidla je tou nejrychlejší cestou, jak si v digitální éře zachovat zdravý rozum.
Jan Urban
Historický exkurz do reality Prognostického ústavu
Nedávno se ve zdejším blogovém prostoru objevilo tvrzení, které označilo někdejšího ředitele Prognostického ústavu ČSAV, Valtra Komárka, za agenta KGB. Jaká byla skutečnost?
Jan Urban
Proč milujeme komplikace, kterým říkáme pokrok
Žijeme v podivné éře. Pod záminkou, že nám moderní technologie ušetří čas a zjednoduší existenci, jsme na sebe dobrovolně uvalili břemeno nekonečné digitální údržby předmětů kolem nás.
Jan Urban
Svět jako rozmazaná šmouha, aneb pravda v džungli „alternativních úhlů pohledu“
Žijeme v době, kdy se „pravda“ stala nepohodlným slovem. Slyšíme, že svět je příliš složitý na to, abychom ho svazovali do černobílých škatulek, a že mezi „ano“ a „ne“ i mezi pravdou a lží existuje nekonečná škála šedi.
Jan Urban
Kancelářská biologie: Atlas druhů, které přežijí i audit
Vlídné přijetí čtenářů, kterého se dostalo naší předchozí vědecké glose nazvané „Jak přežít openspace“, nás přimělo, abychom se do studia kancelářské biologie pustili s ještě větším úsilím.
Jan Urban
Jak přežít open space: Průvodce kancelářskou džunglí pro pokročilé
Pracovat v týmu je dar -jde o příležitost k osobnímu růstu. Skrývá-li však váš tým i osoby s drobnými neurózami, pasivní agresivitou nebo chorobnými ambicemi, je věc složitější. Jak na ně?
