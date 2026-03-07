Lháři, podlí lháři a krotitelé duchů, kteří stále nepřijíždějí

Svět se odjakživa dělil na ty, co mluví pravdu, a ty, co lžou. Jenže v digitální éře se tato prostá binární logika rozpadla. Dnes už rozlišovat mezi pravdou a lží nestačí: chápat je třeba i rozdíl mezi lháři a podlými lháři.

Rozdíl mezi lháři a těmi, které lze nazvat „podlými lháři“ nimi není v kvantitě ani tématech jejich tvrzení. Spočívá v jejich zákeřné strategii, která z nás všech dělá rukojmí.

První kategorie: Popírači reality

Ti první, „klasičtí“ lháři, jsou v podstatě defenzivní. Tvrdí, že něco, co se prokazatelně stalo, se ve skutečnosti nestalo. Je to lež typu „já jsem tu vázu nerozbil“, i když vám střepy křupou pod botami.

S těmito lidmi je to sice těžké, ale stále se pohybujete v poli měřitelné reality. Existují důkazy, svědci, záznamy. Jejich lež je sice otravná, ale je to zeď, do které lze většinou i velmi účinně, bušit argumenty.

Druhá kategorie: Architekti pastí

Pak jsou tu ale ti druzí. Podlí lháři. Jejich metoda je útočná a mnohem sofistikovanější, byť tyto lži občas šíří lidé mentálně jednodušší.

Netvrdí, že se něco nestalo – oni tvrdí, že se stalo něco, co se nikdy neudálo. A co je nejhorší: konstruují tyto události tak, aby byly v podstatě nevyvratitelné.

Jsou to mistři v tvrzeních typu „v zákulisí se šeptá“, „mám informace z tajných zdrojů“ nebo „všichni víme, jak to bylo doopravdy“.Tito lidé nechtějí argumentovat ani se v diskusi dobrat pravdy. Kladou past. Vědí, že jakmile se s nimi začnete přít a snažit se jejich tvrzení logicky vyvrátit, prohráli jste.

Nemůžete totiž dokázat neexistenci něčeho, co neexistuje a nikdy neexistovalo, většinou proto, že si to prostě vymysleli.

Je to jako bojovat s mlhou – čím víc do ní tlučete, tím víc vás pohlcuje. Jakákoli snaha o racionální oponování jen zvyšuje dosah jejich výmyslů. S lidmi, kteří operují v sféře neověřitelného, nemá smysl ztrácet ani vteřinu drahocenného času.

Komerční těžba hněvu

Nejsmutnější na celém fenoménu je, že tito šiřitelé „alternativních pravd“ nejsou v boji sami. Mají mocné spojence v podobě sociálních sítí a blogerských platforem.

Provozovatelé těchto digitálních arén totiž dávno zjistili, že pravda je nudná a málo vydělává.Negativní emoce, hněv, rozhořčení a nekonečné hádky v komentářích pod nevyvratitelnými lžemi – to je to pravé „digitální zlato“.

Algoritmy proto přímo i nepřímo tyto toxické obsahy podporují, protože čím víc se lidé hádají, tím déle na platformě zůstávají. Je to cynický byznys s lidskou důvěřivostí a přirozenou snahou dobrat se pravdy.

Ektoplazma v obýváku

To, co tito lidé a stroje kolem nás produkují, není jen text nebo video. Je to cosi lepivého. Je to jakýsi psychologický plazmatický sliz, velmi podobný tomu, který v osmdesátých letech v kině děsil i bavil diváky filmu Krotitelé duchů, a který byl materializovanou formou negativních emocí.

Ten sliz ucpává naše vnímání, špiní naše vztahy a činí veřejný prostor neobyvatelným.

Rozdíl oproti filmu je v tom, že zatímco tam se hrdinové s protonovými batohy nakonec objevili a město vyčistili, k nám žádní krotitelé nejspíš nepřijedou. Nikdo to za nás neuklidí.

Jedinou obranou je odmítnout do toho slizu vůbec vstupovat – nekrmit trolly, nepřít se o nevyvratitelném a nenechat si komerčně vytěžovat vlastní vztek.

Poslední záchrana: Hitchensova břitva

Pokud přece jen hledáte nástroj, jak se v tomto slizu nezalknout, existuje jedna účinná „myšlenková břitva“. Říká se jí Hitchensova břitva a zní: „Co lze tvrdit bez důkazů, lze také bez důkazů odmítnout.“ Je to prosté – pokud někdo vypustí tvrzení, které nelze doložit ani ověřit, nemusíte se namáhat s jeho vyvracením. Stačí ho prostě nebrat v potaz. Je totiž téměř jisté, že jde o lež. Uplatnění tohoto mentálního pravidla je tou nejrychlejší cestou, jak si v digitální éře zachovat zdravý rozum.

Autor: Jan Urban | sobota 7.3.2026 12:15 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Jan Urban

  • Počet článků 96
  • Celková karma 13,29
  • Průměrná čtenost 354x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

