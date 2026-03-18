Kynologické okénko Ladislava Jakla: Šifra mistra blábolu?
Při čtení textu jsem nejprve propadl přesvědčení, že je to čistokrevný slovní salát. Pak jsem se ale snažil být intelektuálně velkorysý a hledal jsem v něm sofistikovanou metaforu, ale ta se rozpadla dřív, než autor stihl zmínit grýndýl. Pak jsem hledal jinotaj, a tu mě mrazivě napadlo: Co když je to celé jen šifrované sdělení cizím mocnostem? A tahle detektivní linka mě nakonec donutila sednout ke klávesnici.
Celý Jaklův text se sice snaží tvářit jako hluboká analýza, ale ve skutečnosti je to jen kupa vzteklých proklamací člověka, kterému v parku někdo sebral hračku. Autor se nám v něm rozvášnil a nasadil kynologickou optiku: on je ten klidný, nadvěcí kráčející „poutník“, zatímco všichni kritici v diskusích jsou jen smečka ratlíků a pudlíků, co nedočtou odstavec do konce.
Věrnost klubu, nebo ztráta soudnosti?
Fascinuje mě ta urputnost, s jakou pan Jakl bojuje za právo „hodnotit věci padni komu padni“. Pokud totiž někdo jeho idolovi vytkne, že plácá nesmysly o bombardování nebo omlouvá diktátory (což je prý „strategické udržování kanálů“) nebo dokonce poukazuje na jeho názorovou akrobacii, Jakl to okamžitě onálepkuje jako „tupou věrnost klubu“.
Diskusní příspěvky tak sám kádruje podle rasy a délky srsti. My můžeme kličkovat, říká, jak chceme, protože jsme „principiální“, ale vy musíte držet hubu a krok, jinak jste podvraťáci.
Dešifrovací mřížka pro agenty
Pokud však přijmeme hledisko zmíněné šifry, začíná to tak trochu dávat smysl:
„Pučálkovic Amina má delší krk“? To je jasný signál pro centrálu, že rakety jsou připraveny k odpálení.
„Přemnožení pudlíci“? Agenti v utajení byli právě aktivováni.
„Přesmyčka animozity“? To už není lingvistika, to je kód pro potvrzení převzetí tajných fondů.
Celý ten traktát o tom, jak je důležité „ponechat si kanály pro jednání s někým ošklivým“, tak vlastně není o diplomacii, ale o tom, že autorovi už zase vypadl signál na Sputniku a nutně potřebuje nové instrukce.
Kdo tady vlastně sípá u plotu?
Celý ten text smrdí uraženou ješitností. Pan Jakl nám vzkazuje: „Můžete mě i mého pána kritizovat jen tehdy, když vám to dovolím, jinak jste podvraťáci.“
A tady je i pokračování oné zmiňované šifry, které zní jasně: „Ztrácíme vliv, nikdo nás nebere vážně, tak aspoň urazíme lidi v diskusích, aby se o nás mluvilo.“ Je to smutný pohled na někoho, kdo měl ambice pohybovat v nejvyšších patrech politiky a dnes bojuje s fiktivními mopslíky. Člověka , který už léta nedělá nic jiného, než že zpoza bezpečí IVK poštěkává na všechno, co zavání moderním světem.
Takže pane Jakle, klidně dál dupejte a přirovnávejte oponenty k mopslíkům. Ale pozor, ať z toho hrdinského štěkání nezačnete sípat sám. My, co ty vaše odstavce dočítáme až do konce (často se značným sebezapřením a nasazením posledních zbytků masochismu), totiž vidíme, že ten plot, o kterém píšete, si kolem své slonovinové věže stavíte hlavně vy sám.
Jan Urban
|Další články autora
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020