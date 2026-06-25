Kvíz politické zralosti: Jste připraveni vstoupit do politického Agro-vesmíru?
Pokud v tomto chaosu tápete a nejste si úplně jisti, zda by vaše srdce (a volební hlas) mělo patřit hnutí ANO, nezoufejte. Připravili jsme pro vás jednoduchý, hodnotově orientovaný test. Odhoďte předsudky, zapomeňte na nudné poučky a učebnice práva a odpovězte na následujících dvacet otázek ANO, nebo NE.
Velký politicko-charakterní test
1. Domníváte se, že premiér může za svou usilovnou práci občas neprávem získat dotaci, která mu nepřísluší?
2. Myslíte si, že funkce předsedy vlády je v podstatě velmi vkusné a společensky prestižní místo pro ukrývání se před kriminálem?
3. Jste názor, že vláda má nezadatelné právo vykládat si Ústavu ČR po svém?
4. Je podle vás holdingová struktura tím nejlepším možným modelem pro řízení demokratického státu?
5. Domníváte se, že nejlepším místem, kde „nachází“ chybějící peníze do státního rozpočtu, je tajuplný houbařský kroužek Aleny Schillerové, který ty peníze „hledá“?
6. Máte pocit, že zkratka RSVP na pozvánce svěřenského fondu znamená, že dotyčný miliardář nemá s majetkem vůbec nic společného, i když mu z něj dál tečou peníze?
7. Je podle vás státní vlastnictví původně veřejných rádií a televizních stanic to nejlepší zaručuje stoprocentní objektivitu médií?
8. Věříte, že když někdo mluví slovensky s občasnými českými koncovkami v přímém přenosu, jedná se o projev nejčistšího českého vlastenectví?
9. Zdá se vám logické, že největším bojovníkem proti drahým potravinám je člověk, který ty drahé potraviny sám vyrábí a dodává do všech supermarketů?
10. Souhlasíte s tím, že střet zájmů je jen ošklivé slovo, které si vymysleli závistiví politologové v Bruselu, aby nám kazili radost z úspěchu?
11. Považujete za správné, že když se premiérovi nelíbí pokládání otázek od novinářů, označíte je za „kampáň“ a „účelouku“ a tím je diskuse úspěšně vyřešena?
12. Je podle vás ideálním řešením deficitu státního rozpočtu masivní rozdávání rouškovného na dluh?
13. Domníváte se, že státní úředníci by měli prokazovat loajalitu spíše jedné konkrétní osobě než nějakým abstraktním zákonům o státní službě?
14. Je pro vládní politiku přijatelné, že se kritika odbývá heslem: „Všichni kradnú, jenom já dělám pro lidi“?
15. Věříte, že Agrofert je ve skutečnosti charitativní organizace, která byla založena výhradně za účelem spásy českého zemědělství?
16. Je vás legitimní poslat vlastního syna na Krym na zdravotní procházku, pokud o něj zrovna aktuální zájem policie?
17. Je pro vás manželka člověka, který v pravou chvíli odvezl syna předsedy vlády do zahraničí, vhodnou osobou pro starost o ochranu duševního zdraví národa?
18. Souhlasíte s tím, že nejlepším nástrojem k získání voličů je selfíčko s pávem nebo fotka s čerstvou upečenou vánočkou na Instagramu?
19. Domníváte se, že je pravda jen úhel pohledu, který se dá kdykoliv přepsat jedním dobře mířeným statusem na sociálních sítích v neděli večer?
20. Přijde vám naprosto v pořádku, že hnutí, které se prezentovalo jako protikorupční, se dnes věnuje hlavně tomu, jak zdůvodnit přidělení sociálních bytů svým členům?
Výhodnocení testu
0 až 5 kladných odpovědí: Bohužel. Pořád ještě trpíte akutní formou kritického myšlení, věříte na nestrannost institucí a pravděpodobně čtete i jiné věci než předvolební letáky. Pro hnutí ANO jste momentálně nepoužitelní.
6 až 14 kladných odpovědí: Máte solidní potenciál! Sice vás občas přepadnou pochybnosti (např. u toho Krymu nebo dotací), ale s trochou ranního sledování videí na TikToku pana předsedy se to poddá.
15 a více kladných odpovědí: Gratulujeme! Vaše politické vědomí dosáhlo absolutní zralosti. Jste jako volič, nebo dokonce jako budoucí poslanec hnutí ANO zcela vhodný. Váš neokortex úspěšně kapituloval před kouzlem holdingového populismu a vaše morální flexibilita je přesně na té úrovni, kterou moderní hnutí vyžaduje. Můžete jít rovnou podepsat přihlášku – kobliha a místo na kandidátce vás neminou!
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020