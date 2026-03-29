Květná neděle: Palmové ratolesti aneb Průvodce Pašijovým týdnem
V našich zeměpisných šířkách jsme sice palmy nahradili kočičkami, ale symbolika zůstala: eufórie, sláva, jásot a pocit, že všechno před námi je a bude skvělé.
Historie je však nejlepší ironik, a tak hned zítra startuje Pašijový týden. Je to fascinující sonda do lidské loajality: ukazuje nám, jak rychle se dokáže veřejné mínění otočit o 180 stupňů. Od „fanklubu“ a nadšeného „Hosana“ k pátečnímu „Ukřižuj“ to tehdy trvalo necelých sedm dní. Pašijový týden je zkrátka takový historický předchůdce dnešních virálních vln a digitálních poprav, jen v analogové verzi.
Co nás čeká (kromě akce na mazanec)?
Pašijový týden má svá specifika a pro moderního člověka jsou to často jen matoucí názvy v kalendáři:
- Modré pondělí a Šedivé úterý: Dny zasvěcené úklidu. Zatímco v kostele se rozjímá, v českých domácnostech se odehrává bitva s vysavačem. Zřejmě proto, že věříme, že když vymeteme pavučiny z koutů, nějakým zázrakem se nám vyčistí i svědomí. Často však spíše propadáme depresi z toho, že okna stále nejsou průhledná.
- Škaredá středa: Den, kdy se na nikoho nesmíte mračit, jinak vám to zůstane. Pro průměrného internetového diskutéra je to nadlidský úkol, a pro národ, jehož základním nastavením je mírné remcání na všechno od počasí po vládu, je to nejtěžší den v roce. Zkuste se celý den usmívat v MHD – buď vás budou považovat za osvíceného, nebo za blázna. Pokud se však na někoho zamračíte, tradice praví, že budete mít „kyselý obličej“ každou středu v roce. Upřímnou soustrast vašemu okolí.
- Zelený čtvrtek: Pijeme zelené pivo a jíme špenát, abychom byli zdraví. Duchovní rozměr (poslední večeře) se v Česku úspěšně transformoval do „tekuté formy“.
- Velký pátek: Den smutku a klidu. Ideální čas pro naše „experty na všechno“, aby si dali pauzu od makroekonomie a zkusili aspoň chvíli mlčet. (Spoiler: Nepovede se to).
- Bílá sobota a Velikonoční neděle: Vrchol všeho. Světlo vítězí nad tmou, život nad smrtí. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně a konečně pořádný oběd.
Proč to všechno
Pašijový týden (z latinského passio – utrpení) nám připomíná, že cesta od slávy k totálnímu zatracení je velmi krátká. Takže až zítra vstoupíme do tohoto týdne plného symboliky, zkusme si uvědomit, že ty „pašije“ nemusíme prožívat jen u pokladny v supermarketu.
Možná je to dobrá příležitost na chvíli vypnout svůj vnitřní kádrovací proces a zamyslet se nad tím, jestli ty ratolesti, kterými dnes máváme, zítra nepoužijeme jako bič na někoho, kdo má prostě jen jiný názor.
Finále: Velikonoční pondělí aneb „Omlazení“ bičem
A pak to přijde. Vyvrcholení všeho duchovního snažení – Pomlázka. Cizinci na to koukají jako na scénu z hororu, ale my v tom máme jasno. Skupina mužů (často posílená „tekutou vírou“ už od rána) obchází sousedství s upleteným vrbovým proutkem a „omlazuje“ ženy.Psychologie pomlázky je geniální:
- Oficiální verze: Předání svěžesti a pružnosti proutku na ženu.
- Realita: Legální způsob, jak sousedce vyplatit to, že vám loni v říjnu vynadala kvůli špatnému parkování, a ještě za to dostat panáka a nabarvené vejce.
Je to náš unikátní příspěvek ke světové kultuře. Zatímco zbytek světa hledá vajíčka v trávě nebo rozjímá nad vzkříšením, my se s vervou sobě vlastní věnujeme rituálnímu šlehání, u kterého recitujeme básničky o hodech a doprovodech.
Velikonoční pondělí je v Česku jediný den v roce, kdy je společensky přijatelné (a v některých regionech dokonce povinné) požívat tvrdý alkohol už od osmi ráno. Takže pokud jste v roli koledníka, čeká vás logistická výzva: jak obejít deset sousedek, u každé dostat „jedno na zahřátí“, a nezměnit se přitom sám v mluvící proutek.
Jak se s tím vypořádat? I když jste přišli pěšky a bydlíte ve vedlejším vchodu, tvařte se, že za rohem parkujete s autobusem plným sirotků, které musíte odpoledne vézt do zoo. Anebo připomeňte, že je stále ještě dozvuk Pašijového týdne a vaše tělo je momentálně chrámem, do kterého vpouštíte pouze vajíčka z volného chovu a bylinkový čaj. (Pozor: Tato metoda vyžaduje velmi vážnou tvář).
Závěrem
Pašijový týden nám připomíná, že život je plný protikladů. Od slávy k utrpení, od tichého rozjímání k hlučnému koledování. Tak si tu cestu užijte a hlavně se ve středu nemračte, ani u regálu s vajíčky. Byla by škoda mít tenhle výraz v obličeji až do příštího jara.
Velikonoční kalendář 2026 v kostce
|Den
|Datum
|Co se děje (a co hrozí)
|Květná neděle
|29. 3.
|Mávaní kočičkami a start „pašijí“ v supermarketu.
|Modré pondělí
|30. 3.
|Oficiální den nicnedělání, v praxi začátek paniky z prachu.
|Škaredá středa
|1. 4.
|Zákaz mračení se (i na aprílové žerty).
|Zelený čtvrtek
|2. 4.
|Špenát na talíři a zelené pivo v půllitru.
|Velký pátek
|3. 4.
|Státní svátek, klid a den bez masa.
|Neděle velikonoční
|5. 4.
|Boží hod, konec půstu a vítězství mazance.
|Velikonoční pondělí
|6. 4.
|Velké finále s pomlázkou a bojem o střízlivost.
Jan Urban
Jak přežít pohovor s robotem: nábor ve světě AI
Nemáte zatím zkušenost s pracovním pohovorem, který vede umělá inteligence? Pak vám nezištně nabízíme ukázku toho, jak takový rozhovor v praxi vypadá a co všechno o vašem osudu rozhoduje. Velmi pravděpodobně vás totiž potká.
Jan Urban
Jemné ladění světa i společnosti: proč se vesmír nerozpadl – a společnost (zatím) taky ne
Vesmír, jak jej známe, je překvapivě náročný na přesnost. Fyzikální realita je totiž tak trochu puntičkář, a stojí na určitých hodnotách. Podobně je tomu však i se společností. I ta má své konstanty určují stabilitu našeho světa.
Jan Urban
Politika vs. miliardový byznys: Proč a jak na drahé naftě ve skutečnosti vydělává Babiš?
Zatímco většina z nás při pohledu na cenovky u čerpacích stanic lapá po dechu, v Agrofertu se otevírá šampaňské. Babiš sice hřímá proti maržím distributorů, jeho holding však díky drahým palivům v zákulisí tiše inkasuje miliardy.
Jan Urban
Rudá lekce z pokrytectví: Když komsomolka káže o morálce
Člověk neví, zda je to více dojemné nebo k popukání. Kateřina Konečná, jejíž politická DNA je utkaná z desetiletí lží, manipulací a kreativního „retuše“ historie, nás najednou chce školit z etiky politického souboje.
Jan Urban
Past 51 %: Demokracie jako hostina na účet menšiny?
V demokracii jsme si zvykli na téměř posvátnost čísla 51 %. Většina vyhrává, většina rozhoduje, většina má pravdu. Jenže „mantra většiny“ v sobě skrývá nebezpečný paradox – a s ním i potenciální past.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Do Kateřinské jeskyně dnes přišli první návštěvníci na archeologickou prohlídku
Do Kateřinské jeskyně v Moravském krasu se dnes vydaly první dvě skupiny návštěvníků, kteří přišli...
Olomouc hostí výstavu o rakovině: Umění a osvěta v projektu Sami spolu
Galerie sociální fotografie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci chystá fotografický...
Od Devíti křížů k Vikingům. Brněnské trio stvořilo další muzikálový hit
Před čtyřmi lety mělo v Městském divadle Brno premiéru jejich první společné dílo. Muzikál Devět...
Protest proti nelidským praktikám během konání kongresu psychiatrické asociace
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020