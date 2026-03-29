Květná neděle: Palmové ratolesti aneb Průvodce Pašijovým týdnem

Dnes je Květná neděle. Den, kdy si věřící připomínají slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, kde ho vítali jako rockovou hvězdu palmovými ratolestmi, a zvažují, jak nejlépe zvládnout duchovní očistu.

V našich zeměpisných šířkách jsme sice palmy nahradili kočičkami, ale symbolika zůstala: eufórie, sláva, jásot a pocit, že všechno před námi je a bude skvělé.

Historie je však nejlepší ironik, a tak hned zítra startuje Pašijový týden. Je to fascinující sonda do lidské loajality: ukazuje nám, jak rychle se dokáže veřejné mínění otočit o 180 stupňů. Od „fanklubu“ a nadšeného „Hosana“ k pátečnímu „Ukřižuj“ to tehdy trvalo necelých sedm dní. Pašijový týden je zkrátka takový historický předchůdce dnešních virálních vln a digitálních poprav, jen v analogové verzi.

Co nás čeká (kromě akce na mazanec)?

Pašijový týden má svá specifika a pro moderního člověka jsou to často jen matoucí názvy v kalendáři:

  1. Modré pondělí a Šedivé úterý: Dny zasvěcené úklidu. Zatímco v kostele se rozjímá, v českých domácnostech se odehrává bitva s vysavačem. Zřejmě proto, že věříme, že když vymeteme pavučiny z koutů, nějakým zázrakem se nám vyčistí i svědomí. Často však spíše propadáme depresi z toho, že okna stále nejsou průhledná.
  2. Škaredá středa: Den, kdy se na nikoho nesmíte mračit, jinak vám to zůstane. Pro průměrného internetového diskutéra je to nadlidský úkol, a pro národ, jehož základním nastavením je mírné remcání na všechno od počasí po vládu, je to nejtěžší den v roce. Zkuste se celý den usmívat v MHD – buď vás budou považovat za osvíceného, nebo za blázna. Pokud se však na někoho zamračíte, tradice praví, že budete mít „kyselý obličej“ každou středu v roce. Upřímnou soustrast vašemu okolí.
  3. Zelený čtvrtek: Pijeme zelené pivo a jíme špenát, abychom byli zdraví. Duchovní rozměr (poslední večeře) se v Česku úspěšně transformoval do „tekuté formy“.
  4. Velký pátek: Den smutku a klidu. Ideální čas pro naše „experty na všechno“, aby si dali pauzu od makroekonomie a zkusili aspoň chvíli mlčet. (Spoiler: Nepovede se to).
  5. Bílá sobota a Velikonoční neděle: Vrchol všeho. Světlo vítězí nad tmou, život nad smrtí. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně a konečně pořádný oběd.

Proč to všechno

Pašijový týden (z latinského passio – utrpení) nám připomíná, že cesta od slávy k totálnímu zatracení je velmi krátká. Takže až zítra vstoupíme do tohoto týdne plného symboliky, zkusme si uvědomit, že ty „pašije“ nemusíme prožívat jen u pokladny v supermarketu.

Možná je to dobrá příležitost na chvíli vypnout svůj vnitřní kádrovací proces a zamyslet se nad tím, jestli ty ratolesti, kterými dnes máváme, zítra nepoužijeme jako bič na někoho, kdo má prostě jen jiný názor.

Finále: Velikonoční pondělí aneb „Omlazení“ bičem

A pak to přijde. Vyvrcholení všeho duchovního snažení – Pomlázka. Cizinci na to koukají jako na scénu z hororu, ale my v tom máme jasno. Skupina mužů (často posílená „tekutou vírou“ už od rána) obchází sousedství s upleteným vrbovým proutkem a „omlazuje“ ženy.Psychologie pomlázky je geniální:

  • Oficiální verze: Předání svěžesti a pružnosti proutku na ženu.
  • Realita: Legální způsob, jak sousedce vyplatit to, že vám loni v říjnu vynadala kvůli špatnému parkování, a ještě za to dostat panáka a nabarvené vejce.

Je to náš unikátní příspěvek ke světové kultuře. Zatímco zbytek světa hledá vajíčka v trávě nebo rozjímá nad vzkříšením, my se s vervou sobě vlastní věnujeme rituálnímu šlehání, u kterého recitujeme básničky o hodech a doprovodech.

Velikonoční pondělí je v Česku jediný den v roce, kdy je společensky přijatelné (a v některých regionech dokonce povinné) požívat tvrdý alkohol už od osmi ráno. Takže pokud jste v roli koledníka, čeká vás logistická výzva: jak obejít deset sousedek, u každé dostat „jedno na zahřátí“, a nezměnit se přitom sám v mluvící proutek.

Jak se s tím vypořádat? I když jste přišli pěšky a bydlíte ve vedlejším vchodu, tvařte se, že za rohem parkujete s autobusem plným sirotků, které musíte odpoledne vézt do zoo. Anebo připomeňte, že je stále ještě dozvuk Pašijového týdne a vaše tělo je momentálně chrámem, do kterého vpouštíte pouze vajíčka z volného chovu a bylinkový čaj. (Pozor: Tato metoda vyžaduje velmi vážnou tvář).

Závěrem

Pašijový týden nám připomíná, že život je plný protikladů. Od slávy k utrpení, od tichého rozjímání k hlučnému koledování. Tak si tu cestu užijte a hlavně se ve středu nemračte, ani u regálu s vajíčky. Byla by škoda mít tenhle výraz v obličeji až do příštího jara.

Velikonoční kalendář 2026 v kostce

DenDatumCo se děje (a co hrozí)
Květná neděle29. 3.Mávaní kočičkami a start „pašijí“ v supermarketu.
Modré pondělí30. 3.Oficiální den nicnedělání, v praxi začátek paniky z prachu.
Škaredá středa1. 4.Zákaz mračení se (i na aprílové žerty).
Zelený čtvrtek2. 4.Špenát na talíři a zelené pivo v půllitru.
Velký pátek3. 4.Státní svátek, klid a den bez masa.
Neděle velikonoční5. 4.Boží hod, konec půstu a vítězství mazance.
Velikonoční pondělí6. 4.Velké finále s pomlázkou a bojem o střízlivost.
Autor: Jan Urban | neděle 29.3.2026 13:30 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

Jak přežít pohovor s robotem: nábor ve světě AI

Nemáte zatím zkušenost s pracovním pohovorem, který vede umělá inteligence? Pak vám nezištně nabízíme ukázku toho, jak takový rozhovor v praxi vypadá a co všechno o vašem osudu rozhoduje. Velmi pravděpodobně vás totiž potká.

Jemné ladění světa i společnosti: proč se vesmír nerozpadl – a společnost (zatím) taky ne

Vesmír, jak jej známe, je překvapivě náročný na přesnost. Fyzikální realita je totiž tak trochu puntičkář, a stojí na určitých hodnotách. Podobně je tomu však i se společností. I ta má své konstanty určují stabilitu našeho světa.

Politika vs. miliardový byznys: Proč a jak na drahé naftě ve skutečnosti vydělává Babiš?

Zatímco většina z nás při pohledu na cenovky u čerpacích stanic lapá po dechu, v Agrofertu se otevírá šampaňské. Babiš sice hřímá proti maržím distributorů, jeho holding však díky drahým palivům v zákulisí tiše inkasuje miliardy.

Rudá lekce z pokrytectví: Když komsomolka káže o morálce

Člověk neví, zda je to více dojemné nebo k popukání. Kateřina Konečná, jejíž politická DNA je utkaná z desetiletí lží, manipulací a kreativního „retuše" historie, nás najednou chce školit z etiky politického souboje.

Past 51 %: Demokracie jako hostina na účet menšiny?

V demokracii jsme si zvykli na téměř posvátnost čísla 51 %. Většina vyhrává, většina rozhoduje, většina má pravdu. Jenže „mantra většiny" v sobě skrývá nebezpečný paradox – a s ním i potenciální past.

Jan Urban

  • Počet článků 145
  • Celková karma 14,60
  • Průměrná čtenost 388x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

